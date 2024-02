Gesundheit in Frankfurt: Einblick in medizinische Versorgungsmöglichkeiten

gefunden bei am 14.02.2024 um 09:44 Uhr

Frankfurt am Main wartet mir einer vielfältigen Palette an Gesundheitseinrichtungen und -dienstleistungen auf. Obwohl Ende Dezember 2023 zahlreiche Arztpraxen wegen der aktuellen Gesundheitspolitik streikten, gibt es in Deutschlands Finanzmetropole nach wie vor erstklassige Krankenhäuser und Fachärzte. Dieser Beitrag gewährt einen Einblick in die medizinischen Versorgungsmöglichkeiten vor Ort.

Frankfurts Krankenhäuser

In der Main-Metropole haben sich einige der renommiertesten Krankenhäuser des Landes angesiedelt. Zu den bekanntesten gehören das Universitätsklinikum Frankfurt, das Klinikum Frankfurt Höchst und das Sankt Katharinen-Krankenhaus. Nach einem schweren Hackerangriff Mitte Oktober 2023 ist die Frankfurter Uniklinik auch bestrebt, ihr IT-System aufzurüsten. Zu den medizinischen Fachabteilungen des Klinikums zählen beispielsweise das Zentrum der Chirurgie, die Klinik für Augenheilkunde und das Universitäre Centrum für Tumorerkrankung (UCT).

Ist es ebenso ratsam, für innere Medizin Frankfurt als Behandlungsort zu wählen? Diese Frage lässt sich eindeutig mit “ja” beantworten. Verschiedene Krankenhaus-Abteilungen in der Stadt haben sich auf die inneren Organe spezialisiert und bieten Prävention und Früherkennung von Krankheiten, die beispielsweise die Nieren oder den Verdauungstrakt betreffen. Außerdem zeichnen sich Frankfurter Krankenhäuser durch modernste medizinische Versorgung in Bereichen wie Notfallmedizin, Geburtshilfe und Kinderheilkunde aus.

Facharztpraxen in der Main-Metropole

Für nahezu jedes medizinische Bedürfnis finden Patienten in Frankfurt versierte Facharztpraxen. Die Spezialisierungen reichen von Bereichen wie Dermatologie, Orthopädie und Augenheilkunde bis hin zu Gynäkologie, Neurologie und Psychiatrie. Um das passende Versorgungsangebot ausfindig zu machen, empfiehlt es sich, entweder bei Google nach der gewünschten Spezialisierung zu suchen oder Das Örtliche zurate zu ziehen. In der Regel ermöglichen Frankfurts Facharztpraxen ambulante Untersuchungen, Diagnosen und Behandlungen und gewähren den Patienten Zugang zu hochspezialisierten medizinischen Fachkräften.

Breite Palette an Gesundheitszentren in Frankfurt

Neben den großen Krankenhäusern und Facharztpraxen profitieren Frankfurts Bewohner im Krankheitsfall von einer Vielzahl von Gesundheitszentren und Kliniken mit einer breiten Palette von Gesundheitsdienstleistungen. Diese Einrichtungen sind oft auf bestimmte Fachgebiete wie Rehabilitation, Psychiatrie, Suchttherapie oder Palliativpflege spezialisiert und können eine umfassende Betreuung für Patienten mit speziellen medizinischen Bedürfnissen bereitstellen. In Frankfurt ist sogar ein buddhistisches Gesundheitszentrum mit Behandlungsmöglichkeiten aus dem Spektrum der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und Wellness-Anwendungen beheimatet.

Alternative Medizin und Wellness

Manche medizinischen Einrichtungen in Frankfurt sind auch auf alternative Medizin und Wellness ausgerichtet, um die ganzheitliche Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Neben TCM können die Patienten dort Ayurveda, Homöopathie oder Yoga und Autogenes Training in Anspruch nehmen. Das Gesundheitspersonal verfolgt verschiedene therapeutische Ansätze, welche die körperliche, geistige und emotionale Gesundheit begünstigen.

Sehr gute Apotheken-Infrastruktur

Egal ob Kopfschmerztabletten, Halsbonbons oder verschreibungspflichtige Medikamente, Frankfurt zeichnet sich durch ein großflächiges Apothekennetz aus. Insgesamt versorgen aktuell 165 Apotheken die Stadtbevölkerung mit Arzneimitteln, Kosmetika und anderen medizinischen Produkten. Die Apotheken spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Beratung zu Gesundheitsfragen, obwohl sie eine ärztliche Behandlung nicht ersetzen.

