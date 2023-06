gefunden bei Pharmama (alter Feed!) am 18.06.2023 um 17:05 Uhr

Bild: „One Star“ – Photo by Rajesh S Balouria on Pexels.com Ist schon wieder eine Weile her, aber ich wollte schreiben, wie wir leider (dank mir) eine ein-Stern Google Bewertung der Apotheke bekommen haben, in der ich als „frech“ bezeichnet wurde. Vielleicht …. nicht ganz zu Unrecht. Das ging so Der Patient kommt nachmittags mit Rezept in die Apotheke, auf dem 3 Medikamente stehen, verschrieben von einer „Walk-in-Klinik“ in der Nähe. Die

weiterlesen »