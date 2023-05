gefunden bei Pharmama (alter Feed!) am 25.05.2023 um 08:08 Uhr

Liebe Rätselfreund*innen! Im heutigen Rätselteil zeige ich Euch zunächst drei Bilder (Lizenz: gemeinfrei) (Lizenz: CC BY 4.0) (Lizenz: CC BY 4.0) Aus diesen drei Bildern, welche ich in aufsteigender Bedeutsamkeit für die Lösung angeordnet habe, sollt Ihr nun auf die Lösung dieses Rätselteils kommen. Die Lösung besteht aus zwei Wörtern, für die Lösung des Gesamträtsels benötigt Ihr die mittleren drei Buchstaben des zweiten Wortes. Ob vorwärts oder r

weiterlesen »