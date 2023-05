gefunden bei Pharmama (alter Feed!) am 24.05.2023 um 08:05 Uhr

Tag 2.: Liebe Rätselfreund*innen! Orale Zubereitungen in zähflüssiger Form – also bspw. Hustensäfte – werden hier in Europa dankenswerterweise von den Pharmafirmen mit einem passenden Messlöffel ausgeliefert. In den USA ist das leider weniger selbstverständlich. Das liegt aber u.a. auch daran, dass dort wesentlich mehr dieser Medikamente als Apothekenrezeptur hergestellt und abgegeben werden. Okay, hier in Europa auch, aber in deutlich geringerem Umfang. Wenn also kein an

weiterlesen »