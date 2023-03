Ambulante Pflege: Die richtige Wahl bei Krankheit oder Behinderung

gefunden bei am 06.03.2023 um 08:55 Uhr

Wenn Menschen aufgrund von Krankheit oder Behinderung Unterstützung bei der Bewältigung ihres Alltags benötigen, denken viele zuerst an die stationäre Pflege in einem Altenheim oder einer Pflegeeinrichtung. Dabei ist die ambulante Pflege oft die flexiblere und passendere Wahl – insbesondere für Menschen, die so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben möchten.

Doch was genau ist ambulante Pflege?

Im Gegensatz zur stationären Pflege wird die Betreuung und Versorgung in der ambulanten Pflege nicht in einer Einrichtung, sondern direkt in der häuslichen Umgebung des Patienten erbracht. Dabei können verschiedene Leistungen in Anspruch genommen werden, wie zum Beispiel Hilfe bei der Körperpflege, der Wundversorgung oder der Medikamenteneinnahme, aber auch Unterstützung im Haushalt oder bei Arztbesuchen.

Der große Vorteil der ambulanten Pflege liegt darin, dass der Betroffene so lange wie möglich in seiner gewohnten Umgebung bleiben kann. Das bietet ihm nicht nur eine höhere Lebensqualität, sondern kann auch die Genesung und Rehabilitation unterstützen. Zudem kann die Pflege individuell auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt werden und flexibel angepasst werden, wenn sich seine Situation verändert. Auch soziale Kontakte und Integration ins Gemeinwesen können durch die ambulante Pflege besser erhalten bleiben.

Angebote und Leistungen

Welche Leistungen im Rahmen der ambulanten Pflege erbracht werden können, hängt von der individuellen Situation und dem Pflegebedarf des Betroffenen ab. Pflege- und Betreuungsleistungen können von Pflegediensten oder auch von selbstständigen Pflegekräften erbracht werden. Zudem gibt es technische Unterstützungsmöglichkeiten wie Hausnotrufsysteme oder Telemonitoring, die dazu beitragen können, die Sicherheit und Gesundheit des Betroffenen zu erhöhen.

Die Organisation und Finanzierung der ambulanten Pflege kann jedoch eine Herausforderung darstellen. In Deutschland werden die Kosten für ambulante Pflege von der Pflegeversicherung übernommen, wenn ein entsprechender Pflegegrad vorliegt. Doch nicht alle Leistungen sind von der Pflegeversicherung abgedeckt, und auch Eigenbeteiligungen können anfallen. Zudem kann die Auswahl und Beauftragung von Pflegediensten oder Pflegekräften eine Herausforderung sein, insbesondere bei einem Mangel an qualifizierten Fachkräften.

Spezielle Angebote der ambulanten Pflege

Ambulante Pflege bietet auch für spezielle Fälle wie die Kinder Intensivpflege, Palliativpflege, psychiatrische Pflege, Pflege von Menschen mit Behinderungen, Kinderkrankenpflege oder Wundversorgung und Stomatherapie eine passende Möglichkeit. Hierbei geht es um eine individuelle und bedarfsgerechte Betreuung und Pflege, die auf die besonderen Anforderungen und Bedürfnisse der Betroffenen abgestimmt ist. Spezialisierte Pflegedienste und Fachkräfte mit entsprechenden Kenntnissen und Erfahrungen sind hier ebenso gefragt, wie ein Medizinprodukte Shop mit entsprechenden Produkten, um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten.

Herausforderungen und Perspektiven der ambulanten Pflege

Der Personalmangel und die schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege stellen eine große Herausforderung für die ambulante Pflege dar. Um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu binden, sind eine angemessene Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und gezielte Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten unerlässlich. Auch die Bedeutung von Ausbildung und Qualifizierung für Pflegekräfte wird zunehmen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Trotz der Herausforderungen bieten sich der ambulanten Pflege jedoch auch viele Perspektiven und Potenziale. Insbesondere durch den Einsatz von Technologie und die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im Gesundheitswesen können innovative Konzepte und Lösungen entwickelt werden, um die ambulante Pflege zukunftsfähig zu gestalten. Es bleibt zu hoffen, dass Politik und Gesellschaft die Bedeutung der ambulanten Pflege erkennen und die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten.

