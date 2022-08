Das Wohnhaus altersgerecht gestalten

gefunden bei am 17.08.2022 um 12:34 Uhr

Wer eine lange Zeit in seinem eigenen Heim gelebt hat, möchte es im Alter nicht gern verlassen. Das Leben in einem Haus kann jedoch beschwerlich werden. Vor allem die Treppen und die sanitären Anlagen bereiten älteren Menschen Probleme. Sollte eine Gehhilfe oder ein Rollstuhl erforderlich sein, ist die Verbreiterung der Türen erforderlich. All diese Maßnahmen können realisiert werden, sodass ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden weiterhin möglich ist.

Plätze im Pflegeheim sind rar

Es gibt ältere Menschen, die sich in ihrem großen Zuhause einsam fühlen und die Geselligkeit und Betreuung im Pflegeheim schätzen. Doch es gibt mehr Anfragen als Plätze. Somit kann es sein, dass in der vertrauten Stadt oder Region keine Kapazitäten vorhanden sind. In vielen Pflegeheimen sind die Wartelisten lang. Eine Besserung der Situation in der Pflege ist nicht in Sicht, die Politik plant derzeit keine konkreten Maßnahmen, um die Pflegekräfte zu entlasten, um neues Personal anzuwerben oder um mehr Pflegeplätze zu schaffen. Somit ist es notwendig, sich mit dem Leben zu Hause zu arrangieren.

Andere Eigenheimbesitzer möchten ihr Haus nicht verlassen. Sie haben dort mit ihrem Partner gelebt, die Kinder groß gezogen, mit den vier Wänden sind viele Erinnerungen verbunden. Eine Alternative zum Platz im Pflegeheim ist die Organisation eines selbstbestimmten Lebens zu Hause. Es gibt einige Möglichkeiten, das Heim altersgerecht zu gestalten und so den Alltag zu vereinfachen.

Die Treppen überwinden

Die meisten Häuser haben zwei bis vier Etagen. Wenn es einen Keller und einen Dachboden gibt, sind im Haus drei Treppen verbaut. Diese zu überwinden, kostet im Alter zunehmend Kraft. Mit einem Homelift ist es möglich, die Treppen im Sitzen zu überwinden. Es gibt verschiedene Optionen, einen Treppenlift einzubauen. Dies ist nicht nur auf klassischen Treppen möglich, die das erste und das zweite Stockwerk miteinander verbinden oder in den Keller führen. Auch Wendeltreppen zu einzelnen Zimmern oder Raumspartreppen lassen sich mit einem Treppenlift ausstatten. Dabei ist es möglich, den Lift an die Struktur der Treppe anzupassen. So bekommen Sie einen einfachen und komfortablen Zugang zu den Räumen im Obergeschoss und müssen sich um das beschwerliche Treppensteigen keine Gedanken machen.

Umbau der anderen Räume

Mitunter ist es notwendig, weitere Räume umzugestalten. Hierbei gibt es verschiedene Optionen, die sich optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen lassen. Eine individuelle Beratung ist wichtig, um die Maßnahmen gezielt durchführen zu können.

* Verbreiterung der Türen für die Nutzung einer Gehhilfe

* Umbau des Bades mit altersgerechten Sanitärelementen

* Anbringen von Gehhilfen an den Wänden, etwa Holme zum Festhalten

* Neugestaltung der Küche, um Tätigkeiten im Sitzen ausführen zu können

* Integration eines Smart-Home-Systems

Ein Smart-Home-System bietet verschiedene Möglichkeiten, das selbstbestimmte Leben in den eigenen vier Wänden zu unterstützen. Sie können die Heizung, das Licht und elektrische Geräte mit dem Smartphone oder mit Ihrer Stimme steuern. Haben Sie einen erhöhten Pflegebedarf, ist ein Notrufknopf eine gute Wahl, um jederzeit Hilfe anfordern zu können. Mit einer guten Organisation können Sie auch bei eingeschränkter Gesundheit in Ihren vier Wänden alt werden.

