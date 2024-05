Wahnsinnswoche 2024:18

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 05.05.2024 um 08:54 Uhr

In dieser Woche 86 Patientenkontakte und 6 Terminausfälle an zwei Tagen. Sie erreichen mich telefonisch am Montag und am Donnerstag zwischen 14:30 und 15 Uhr. Da ich keine Psychotherapie anbiete und bis zu meinem Urlaub im Juni ausgebucht bin, bitte ich von Terminanfragen abzusehen. Beachten Sie bitte, dass ich meine Praxis zum 31.12.2024 schließe. Zurzeit ist eine Nachfolge- bzw. Übergaberegelung in Arbeit – ich werde voraussichtlich im Sommer / Herbst Näheres dazu sagen können. W

