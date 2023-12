Wahnsinnswoche 2023:53

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 30.12.2023 um 11:13 Uhr

2005 - das waren noch Zeiten...

2024: Machen Sie was draus!

Soulfood: Talk Talk - Life's What You Make It

Die ganze Playlist: Soulfood@youtube

Im Jahresendspurt 65 Patientenkontakte und 3 Terminausfälle. In der ersten Januarwoche ist die Praxis ausschließlich zu den Notfallsprechstunden (Donnerstag 15-16 Uhr, Freitag 10-11 Uhr) geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen guten Übergang ins nächste Jahr. Jedes Jahr das Gleiche: Bedingt durch die Krisen sowie Entwicklungen wie Digitalisierung, Dekarbonisierung, den demografischen Wandel und Fachkräftemangel sei die Arbeitswelt in vielen Bereichen besonderen Veränderungsdynamiken a

