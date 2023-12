Harmonie für Körper und Geist: Entspannung pur mit Shiatsu Massage

gefunden bei am 27.12.2023 um 11:30 Uhr

Fernöstliche Medizin ist heute weltweit gefragt. Die Ergebnisse einer Studie chinesischer Wissenschaftler zeigten zuletzt, wie wirksam Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) ist. Bei Verbrauchern werden die Ansätze aus Asien für ihre schonende und ganzheitliche Herangehensweise geschätzt. Shiatsu verbindet eine Körperbehandlung mit einem ganzheitlichen Gesundheitskonzept. Das zeichnet die uralte Massagetechnik aus.

So funktioniert die Akupressurtechnik aus Japan

Die Wurzeln des Shiatsu liegen in Japan. Das japanische Wort lässt sich mit Fingerdruck übersetzen. Ähnlich wie bei der Akupunktur nimmt die Technik die Nervenbahnen des Körpers in den Blick. Statt mit Nadeln spricht der Masseur diese mit sanftem Fingerdruck an. Wer sich ungern stechen lässt, ist mit einer Massage besser bedient. Über die Jahrhunderte wurden Massagetechniken entwickelt, die gezielt an einzelnen Stellen eingesetzt werden, um bestimmte Effekte zu erzielen. Wer die Wirkung des Shiatsu kennenlernen möchte, kann Shiatsu ausprobieren. Sie löst innere Blockaden und führt dazu, dass sich ein Wohlgefühl im Körper ausbreitet und die Seele sich für das Leben öffnet.

Feinfühliger Fingerspitzeneinsatz für Entspannung und Körpergesundheit

Grundsätzlich zielt Shiatsu auf eine allgemeine Verbesserung des Körpergefühls ab. Es kann auch gezielt gegen bestimmte Beschwerden eingesetzt werden. Ein Überblick über die Shiatsu Massage bietet Informationen über Einsatzgebiete bei bestimmten Erkrankungen, Schmerzen oder gesundheitlichen Beschwerden. Gerade bei stressbedingten Verspannungen, Rücken- und Nackenschmerzen wird Shiatsu gerne empfohlen. Es wurden in den letzten Jahren Massagegeräte entwickelt, die sich an der Shiatsu Technik orientieren.

Dafür wird die Shiatsu-Massage besonders geschätzt:

– Lösung körperlicher Verspannungen

– Behandlung von chronischen Schmerzen

– Beruhigung bei nervlicher Anspannung

– Förderung der Verdauung

– Schaffung eines positiven Körpergefühls

Massage und Wohlfühlphilosophie

Im Gegensatz zu physiotherapeutischen Behandlungen handelt es sich beim Shiatsu nicht allein um eine körperliche Anwendung. Der Ansatz verknüpft eine Massage mit einem philosophischen Konzept der positiven Lebensführung. Er verbindet Massageanwendungen mit dem Konzept einer energetischen Befreiung des Menschen. Bei der Anwendung geht es darum, sich vom Einfluss negativer Energien zu lösen und diese sprichwörtlich von sich abfallen zu lassen. Die sanften Berührungen an den richtigen Körperstellen schaffen somatische Voraussetzungen für eine Öffnung des Geistes. Die Massage will einen Entwicklungsprozess des Menschen begünstigen und eine harmonische Lebensweise begünstigen. Während die Behandlung in Japan und China als ganzheitlich medizinischer Eingriff betrachtet wird, finden sich die Angebote in Europa in vielen Wellnessbereichen.

In Asien erfunden, in Europa angekommen

Während Shiatsu früher vor allem in der New Age-Szene und der Esoterik bekannt war, hat sich in den letzten 10 Jahren ein wesentlich breiteres Interesse entwickelt. Medizinische Fachgesellschaften interessieren sich für den Ansatz, Leistungssportler stellen sich mit Hilfe von Shiatsu auf Wettkampfsituationen ein und moderne Führungskräfte nutzen entsprechende Entspannungstechniken, um die Anspannung des beruflichen Alltags abzubauen. Angesichts der steigenden Nachfrage haben sich viele Masseure und Ergotherapeuten in dem fernöstlichen Massageansatz ausbilden lassen. Mittlerweile ist der Ansatz auch als Komplementärtherapie anerkannt.

