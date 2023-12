E-Rezept statt rosa Kassenrezept

gefunden bei Blog der praxis westend Berlin am 29.12.2023 um 12:34 Uhr

Das E-Rezept ist ab 01. Januar 2024 Standard in der Arzneimittelversorgung – es ist vorgeschrieben und ersetzt das rosafarbene Kassenrezept. Mit dem E-Rezept werden apothekenpflichtige Medikamente digital verordnet. Ausgestellte Rezepte können Sie in der Regel erst am Folgetag einlösen. Hilfsmittel, wie bspw. Blutzuckerteststreifen oder Lanzetten, sowie Betäubungsmittel müssen weiterhin auf einem Rezept verordnet werden. Das Einlesen der Gesundheitskarte innerhalb des aktuellen Quartals is

