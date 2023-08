Wahnsinnswoche 2023:34

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 27.08.2023 um 09:41 Uhr

In dieser Woche 133 Patientenkontakte und 7 Terminausfälle. Sie erreichen mich telefonisch am Montag und am Donnerstag zwischen 14:30 und 15 Uhr. Da ich keine Psychotherapie anbiete und in den nächsten 12-16 Wochen ausgebucht bin, bitte ich von Terminanfragen abzusehen. Nur wenn Sie in Wuppertal wohnen, können Sie in dringenden Notfällen derzeit noch ohne Terminvereinbarung in die offene Sprechstunde kommen - bei anhaltender Überlastung behalte ich mir aber vor, diesen Service einzus

weiterlesen »