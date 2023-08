Top Ten döfste Limitationen (CH)

gefunden bei Pharmama (alter Feed!) am 31.08.2023 um 10:50 Uhr

Es war mal einfach, aber es wird zunehmend komplizierter die Frage „Übernimmt das die Krankenkasse?“ zu beantworten. In der Schweiz ist das so, dass Medikamente, die vom Arzt verschrieben werden, übernommen werden von der obligatorischen Grundversicherung, wenn sie auf der Spezialitätenliste SL oder Mittel-Gegenstands-Liste MiGel stehen, Herstellungen, wenn alle Inhaltsstoffe in der SL oder in der Arzneimittel-Liste mit Tarif ALT stehen. Heute müssen wir zusätzlich noch ein Aug

weiterlesen »