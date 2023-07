gefunden bei Pharmama (alter Feed!) am 22.07.2023 um 14:18 Uhr

Kunde vor dem Deo-Regal: „Oh, sie haben noch so einen Mum-Deo. Die laufen nämlich aus!“ Pharmama: „Die laufen aus? Ist das jetzt schon bei mehreren passiert? Dann könnte ich das nämlich der Firma mitteilen. Vielleicht ist das ein Produktionsfehler.“ Kunde (schaut mich ganz seltsam an )… „Nein, sie laufen aus … es gibt sie nachher nicht mehr.“ Pharmama: „Oh, SO auslaufen, sie gehen also ausser Handel.“ Kunde: „Genau.“ – sagt’s und nimmt den letzten Deo.

