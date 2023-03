PPP – Was wollt ihr denn?

gefunden bei Pharmama (alter Feed!) am 12.03.2023 um 17:22 Uhr

Liebe Rätselfreund*innen!Nachdem «Pharmamas Pfingst-Preisrätsel» (PPP) im vergangenen Jahr leider verschiedenen Umständen zum Opfer fiel, möchte ich heute mal von Euch wissen, ob und in welcher Form ich zusammen mit Pharmama in diesem Frühjahr eine Neuauflage aufden Weg bringen kann. Dazu gibt es an dieser Stelle etwas ganz Neues – eine Umfrage: Die Abstimmung läuft bis 1.4.2023. Entsprechend Eurem Abstimmungsergebnis werde ich mich dann an das neue Rätsel setzen (oder au

weiterlesen »