Wahnsinnswoche 2022:49

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 11.12.2022 um 11:20 Uhr

In dieser Woche 174 Patientenkontakte und 8 Terminausfälle. Sie erreichen mich in der kommenden Woche telefonisch am Montag zwischen 14:30 und 15 Uhr. Am 15. und 16.12.2022 bleibt die Praxis geschlossen. Mit der elektronischen Patientenakte (ePA) droht der Verlust der Kontrolle über die eigene Identität durch die schier beliebige Konstruktion digitaler Doppelgänger. Patientenakte: "Toxische elektronische Zugriffe auf die Identität des Menschen". heise.de 4.12.2022 Ethiker sollten

