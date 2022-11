Wahnsinnswoche 2022:46

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 20.11.2022 um 11:22 Uhr

In dieser Woche 230 Patientenkontakte und 15 Terminausfälle. Die Praxis ist vom 21.-25.11. geschlossen, weil ich am DGPPN-Kongress teilnehme. Das digitale Verfahren für die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) geht aktuell mit einem zusätzlichen zeitlichen Aufwand von 50 Sekunden pro Fall einher. Hochgerechnet auf die Gesamtzahl der jährlich ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen entsteht damit ein zusätzlicher Bürokratieaufwand in Höhe von etwa 1,25 Mi

