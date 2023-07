Mesotherapie – eine effektive Behandlungsmethode für Haut und Haare

gefunden bei am 11.07.2023 um 12:51 Uhr

Ein makelloses Hautbild und eine schöne, gepflegte Haarpracht stärken das Selbstvertrauen und gelten als Sinnbilder für Schönheit, Jugend und Vitalität. Probleme wie Akne, sprödes Haar, Falten und Haarausfall sind auch mithilfe eines gesunden Lebensstils kaum zu vermeiden. Abhilfe kann die Mesotherapie schaffen.

Was ist die Mesotherapie?

Die Mesotherapie zählt zu den komplementärmedizinischen Behandlungsmethoden und vereint Elemente aus der Akupunktur und der Neuraltherapie. Die Bezeichnung der Behandlung rührt von dem Umstand her, dass die Behandlungsperson Injektionen in die mittlere (meso) Hautschicht verabreicht. Bei den eingebrachten Stoffen handelt es sich um homöopathische oder niedrig dosierte Arzneimittel. Eine weitere Bezeichnung für die Mesotherapie lautet deshalb Injektionsakupunktur.

Die Auswahl der Medikamente liegt im Ermessen des Behandlers, häufig kommen Präparate zur Anwendung, die Vitamine und Spurenelemente enthalten.

Anwendungsgebiete der Mesotherapie

Patienten mit unterschiedlichen Beschwerden vertrauen auf die Mesotherapie. Ihre Stärken liegen in der Behandlung von Hauterkrankungen.

Anzumerken ist, dass Forscher die Wirksamkeit der Mesotherapie in klinischen Studien bislang nicht bestätigen konnten.

In der Ästhetik dient die Mesotherapie dazu, die folgenden Schönheitsmakel zu behandeln:

Cellulite

Narben

Striae

Haarausfall

Wie wirkt die Mesotherapie?

Der Behandler versucht, die gewünschte Wirkung durch die Anwendung verschiedener Wirkstoffe zu erreichen, die er in die mittlere Hautschicht einträgt. Zusätzliche Effekte können durch die Wirkung der Nadelung zu beobachten sein. Die Behandlungsperson trägt die Stoffe in die aus der Akupunktur bekannten Reaktionspunkte ein, wodurch in der Hautschicht ein Wirkstoffdepot entsteht. Aus dem Depot gelangen die Wirkstoffe nach und nach in das umliegende Gewebe, wo sie ihre Wirkung entfalten.

Die Stiche mit einer Tiefe von wenigen Millimetern können die Abwehrkräfte stimulieren, indem sie die Immunzellen in den Hautschichten anregen. Da die Wirkung potenziert ist, kommen geringe Wirkstoffmengen zum Einsatz.

Wie die Mesotherapie Haut und Haare verschönern kann

Um das Hautbild zu verbessern und die natürliche Schönheit der Haare zu bewahren, kommt vor allem Hyaluronsäure zum Einsatz. Dem injizierten Wirkstoff werden oft Vitamine und Spurenelemente zugesetzt. Bei Hyaluronsäure handelt es sich um einen körpereigenen Stoff, der Wasser bindet, die Haut strafft und die Durchfeuchtung verbessert.

Gelegentlich wendet der Behandler Botulinumtoxin (Botox) in äußerst geringen Mengen und in Kombination mit anderen Wirkstoffen an, um die Gefahr eines maskenhaft wirkenden Gesichts zu reduzieren.

Wie ist der Ablauf der Mesotherapie?

Zunächst klärt der Behandler den Patienten über die Wirkstoffmischung auf. Diese trägt er anschließend mittels einer feinen Kanüle in die mittlere Hautschicht im Behandlungsgebiet ein. Da die Wirkstoffmischung ein leichtes Betäubungsmittel enthält, ist die Behandlung schmerzlos. Nach erfolgter Injektion trägt der Behandler eine Schutzcreme auf. Eine Sitzung dauert maximal 30 Minuten.

Welche Kosten entstehen und welche Risiken bringt die Mesotherapie mit sich?

Da die Kosten vom Umfang der Behandlung abhängen, ist eine pauschale Aussage über die zu erwartenden finanziellen Aufwendungen nicht möglich. Erfahrungsgemäß kostet ein durchschnittliches Mesolift etwa 250 Euro.

Komplikationen sind selten. Gelegentlich treten leichte Rötungen und Schwellungen im Bereich der Einstichstellen auf, die normalerweise schnell von selbst abklingen.

Über die Risiken und möglichen Nebenwirkungen der Behandlung klärt die Mesotherapie in Berlin die Patienten vor dem Behandlungsbeginn vollumfänglich auf.

