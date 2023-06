gefunden bei Medizin - Gesundheit am 16.06.2023 um 00:36 Uhr

Die Kosten für eine ärztliche Leichenschau und die Abrechnung an Angehörige oder Erben in DeutschlandDie ärztliche Leichenschau ist ein wichtiger Bestandteil des Bestattungsprozesses, bei dem ein Arzt die Todesursache feststellt und einen Totenschein ausstellt. In Deutschland fallen für diese medizinische Leistung Kosten an, die in der Regel nicht von den Krankenkassen übernommen werden.

weiterlesen »