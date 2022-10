Über die Sicherheit von Selbsttests

gefunden bei am 24.10.2022 um 10:24 Uhr

Seit der Corona-Pandemie sind Schnelltests in aller Munde. Bis vor kurzem konnten Konzertbesucher am Event nur Teilnehmen, wenn sie einen negativen Corona-Test oder eine Impfung vorweisen können. Im Internet oder Apotheken gibt es viele weitere Tests, welche Klarheit über die unterschiedlichsten Krankheiten verschaffen sollen. Im folgenden Artikel erfährt der Leser, wie sicher diese Tests sind und ob die Anwendung zu empfehlen ist.

Zugelassene und nicht zugelassene Selbsttests

Wer sich einen Test aus dem Ausland bestellt, weil es ihn in Deutschland nicht gibt, kann davon ausgehen, dass dieser in Deutschland nicht zugelassen ist. Die Versuchung ist zwar groß, sich trotzdem einen Test im Internet zu bestellen, ratsam ist es nicht. Meist sind die Untersuchungen ungenau und beunruhigen den Patienten nur. Patienten, die glauben, sie hätten Krebs, machen besser keinen Selbsttest, sondern gehen zum Arzt.

Für Menschen mit Diabetes gehören regelmäßige Selbsttests zu ihrem Leben dazu. Sinnvolle und in Deutschland zugelassene Tests sind unter anderem:

– Blutzuckertest

– Test auf Harnwegsinfekte

– HIV-Test

– Corona-Test

– Unsichtbares Blut im Stuhl

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da sich die Situation ständig ändert und immer wieder neue Tests zugelassen werden und andere vom Markt verschwinden.

Auf die richtige Anwendung kommt es an

Bei einem Schnelltest ist im Beipackzettel die Sicherheit angegeben. Diese liegt meist weit über 90 Prozent, oft bei fast 100 Prozent. Dies gilt aber nur bei korrekter Anwendung. Bei einem HIV Schnelltest zum Beispiel ist ein kleiner Stich in die Fingerkuppe notwendig, denn dieser kann nur über einen Bluttest bestimmt werden. Tests mit dem Speichel sind hier nicht zugelassen. Anders sieht es beim Corona-Schnelltest aus. Hier wird ein Abstrich von der Nasenwand oder dem Rachen getestet.

Nicht nur die Anwendung ist wichtig, auch der richtige Zeitpunkt. Ein Schnelltest ist in der Regel nicht so genau, sodass seit der Infektion einige Tage vergangen sein müssen, bis der Test ein Ergebnis zeigt. Auch bei anderen Tests ist die Uhrzeit wichtig. Bei einem Diabetes Schnelltest ist die letzte Mahlzeit von Bedeutung, da diese den Blutzucker verändert.

Das Testergebnis richtig interpretieren

Sollte das Testergebnis positiv sein, dann heißt das noch nicht, dass der Patient wirklich auch die Krankheit hat, sogenannte falsch positive Ergebnisse kommen häufiger vor. Auf jeden Fall ist ein Arztbesuch angesagt. Bei einem positiven Test auf Blut im Stuhl im Rahmen einer Darmkrebsvorsorge folgte eine Darmspiegelung, bei einem positiven Corona-Test ein erneuter Abstrich und eine Auswertung im Labor mit einem PCR-Test.

Bei einem negativen Ergebnis darf man sich nicht in Sicherheit wiegen. Ein falsch negatives Ergebnis kommt vor, wenn der Anwender Fehler beim Test macht oder diesen zu früh anwendet. Wer sicher gehen will, der macht zur Kontrolle auch in diesem Fall einen Termin beim Hausarzt aus.

Fazit: Schnelltests ersetzen nicht den Besuch beim Hausarzt

Zugelassene Schnelltests sind sicher und bei manchen Erkrankungen unverzichtbar. Seit der Corona-Pandemie gibt es viele Schnelltests im Handel zu kaufen. Auf der Packung und im Internet können sich Verbraucher über die Sicherheit dieser Tests informieren. Trotzdem gilt auch hier, wie bei allen anderen Tests, dass diese auch falsche Daten liefern können, sodass eine weitere Untersuchung beim Arzt sinnvoll ist, vor allem, wenn typische Symptome auftreten.

No related posts.

weiterlesen »