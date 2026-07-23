7 Fakten: TeleClinic vs. Doctolib im großen Test!

TeleClinic vs Doctolib ist für viele Praxen und Patienten aktuell ein zentrales Thema.

Einleitung: Die digitale Revolution im Gesundheitswesen

Die Telemedizin hat das deutsche Gesundheitssystem in den letzten Jahren rasant verändert. Deshalb suchen immer mehr Patienten nach komfortablen, digitalen Lösungen. Eine App auf dem Smartphone ersetzt zunehmend das volle Wartezimmer. Folglich wächst der Markt für digitale Gesundheitsanwendungen stetig. Zwei Giganten dominieren dabei aktuell den Markt in Deutschland. Die Debatte um das Thema TeleClinic vs Doctolib ist allgegenwärtig. Jedoch fragen sich viele Patienten völlig zu Recht, welche Plattform besser ist.

Ein digitaler Arztbesuch bietet enorme Vorteile für den Alltag. Außerdem spart er wertvolle Zeit und reduziert das Ansteckungsrisiko. Dennoch haben beide Plattformen völlig unterschiedliche Ansätze. TeleClinic konzentriert sich auf die direkte ärztliche Akutversorgung. Doctolib hingegen digitalisiert das Terminmanagement bestehender Praxen. Deshalb ist ein detaillierter Vergleich zwingend notwendig. Zudem müssen Patienten verstehen, welches System zu ihren Bedürfnissen passt.

Warum der Telemedizin Vergleich so wichtig ist

Viele Patienten sind zunächst unsicher bezüglich der ärztlichen Qualität. Schließlich fehlt der physische Kontakt bei einer Videosprechstunde. Jedoch belegen zahlreiche Online-Arztpraxis Erfahrungen eine extrem hohe Patientenzufriedenheit. Darüber hinaus haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen massiv verbessert. Der Gesetzgeber fördert die digitale Medizin in Deutschland aktiv. Folglich übernehmen Krankenkassen immer mehr Kosten für solche Services.

Die richtige App kann im Krankheitsfall entscheidend sein. Deshalb betrachten wir in diesem Artikel alle wesentlichen Faktoren. Wir analysieren die Videosprechstunde Kosten und die Benutzerfreundlichkeit. Zudem prüfen wir die Qualität der ärztlichen Beratung. Außerdem klären wir, wie Patienten ein E-Rezept online erhalten. Schließlich soll dieser Ratgeber Ihnen eine klare Entscheidungshilfe bieten. Die Frage „TeleClinic vs Doctolib“ lässt sich nämlich nur individuell beantworten.

Die Rolle der künstlichen Intelligenz

Beide Systeme nutzen intelligente Algorithmen für die Patientensteuerung. Dadurch wird der administrative Aufwand erheblich minimiert. Außerdem reduzieren sich Wartezeiten für den Nutzer deutlich. Folglich profitieren Ärzte und Patienten gleichermaßen von dieser Technik. Dennoch bleibt der menschliche Arzt im Zentrum der Behandlung. Die Technik dient lediglich als effiziente Brücke. Deshalb ist Vertrauen in die Datensicherheit hier besonders wichtig.

Grundlagen & Definition der Plattformen

Um das Duell TeleClinic vs Doctolib zu verstehen, müssen wir die Basis betrachten. Beide Unternehmen agieren im E-Health-Sektor. Dennoch verfolgen sie völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ein digitaler Arztbesuch kann auf verschiedene Arten ablaufen. Deshalb definieren wir zunächst die Kernfunktionen. Anschließend beleuchten wir die Unterschiede im Detail.

Was ist TeleClinic?

TeleClinic ist eine echte Online-Arztpraxis. Das Unternehmen beschäftigt eigene oder vertraglich gebundene Ärzte. Deshalb können Patienten hier rund um die Uhr medizinische Hilfe anfordern. Ein Patient schildert seine Symptome zunächst per App. Daraufhin meldet sich zeitnah ein passender Arzt per Video. Folglich ist das System extrem schnell und effizient. Zudem liegt der Fokus stark auf akuten, leicht behandelbaren Krankheiten.

Die Online-Arztpraxis Erfahrungen mit TeleClinic sind sehr positiv. Patienten schätzen besonders die schnelle Reaktionszeit. Außerdem ist die Benutzeroberfläche sehr intuitiv gestaltet. Man kann problemlos eine Krankschreibung oder ein Rezept anfordern. Jedoch baut man hier meist keine langfristige Arzt-Patienten-Bindung auf. Bei jedem Anruf spricht man oft mit einem anderen Mediziner. Deshalb eignet sich die App vor allem für Akutfälle.

Was ist Doctolib?

Doctolib ist im Kern eine Software für Praxismanagement. Die Plattform verbindet Patienten mit lokalen, niedergelassenen Ärzten. Patienten nutzen die App primär zur Terminbuchung. Zudem bietet Doctolib eine integrierte Funktion für Videosprechstunden an. Folglich digitalisiert Doctolib die klassische Arztpraxis von nebenan. Deshalb sprechen Sie hier meist mit Ihrem vertrauten Hausarzt.

Der große Vorteil von Doctolib ist die Kontinuität. Schließlich kennen die Ärzte dort Ihre vollständige Krankenakte. Außerdem können Sie Folgeuntersuchungen physisch in der Praxis planen. Jedoch sind Sie an die Öffnungszeiten der Praxen gebunden. Folglich ist eine sofortige Akutversorgung am Wochenende hier oft unmöglich. Darüber hinaus obliegt die Preisgestaltung für die Videosprechstunde Kosten dem jeweiligen Arzt.

Der direkte Telemedizin Vergleich

TeleClinic fungiert als schnelle Akuthilfe für unterwegs oder zu Hause. Doctolib hingegen ist das digitale Eingangstor zur traditionellen Medizin. Deshalb ergänzen sich beide Systeme theoretisch sogar. Wenn Sie sofort mitten in der Nacht ein Rezept brauchen, hilft TeleClinic. Wenn Sie einen Facharzt für eine Langzeittherapie suchen, wählen Sie Doctolib. Folglich gibt es keinen absoluten Verlierer in diesem Vergleich.

Physiologische & Technische Mechanismen (Deep Dive)

Die Technologie hinter diesen Apps ist hochkomplex. Ein reibungsloser digitaler Arztbesuch erfordert eine massive Infrastruktur. Zudem müssen strenge Datenschutzrichtlinien eingehalten werden. Deshalb nutzen beide Plattformen modernste Verschlüsselungstechnologien. Wir betrachten nun die technischen Mechanismen im Detail. Folglich verstehen Sie, wie Ihre Daten sicher übertragen werden.

Die Videoübertragungstechnologie (WebRTC)

Beide Anbieter nutzen für die Videosprechstunde den sogenannten WebRTC-Standard. Dies steht für Web Real-Time Communication. Diese Technologie ermöglicht Audio- und Videokommunikation in Echtzeit. Dabei ist kein zusätzliches Plugin im Browser erforderlich. Außerdem garantiert WebRTC eine direkte Peer-to-Peer-Verbindung. Folglich läuft der Videostream nicht dauerhaft über zentrale Server. Dies erhöht die Sicherheit enorm.

Die Qualität der Übertragung passt sich dynamisch an. Wenn Ihre Internetverbindung schwankt, reduziert die App die Auflösung. Jedoch bleibt die Audioverbindung meist stabil priorisiert. Dies ist für eine präzise ärztliche Anamnese zwingend erforderlich. Zudem ermöglicht die Kamerafunktion dem Arzt eine optische Beurteilung. Hautausschläge oder Rötungen im Rachen können so oft gut beurteilt werden. Dennoch ersetzt dies nicht das haptische Abtasten durch den Arzt.

Sichere Datenübertragung und Verschlüsselung

Patientendaten gelten als besonders schützenswerte Gesundheitsdaten. Deshalb ist eine End-to-End-Verschlüsselung (E2EE) hier absoluter Standard. Bei TeleClinic und Doctolib kommen AES-256 Verschlüsselungen zum Einsatz. Dies ist der höchste aktuelle Sicherheitsstandard. Zudem liegen die Server der Anbieter streng innerhalb der Europäischen Union. Folglich greift die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in vollem Umfang.

Die Kommunikation zwischen App und Server erfolgt über HTTPS-Protokolle. Ein Man-in-the-Middle-Angriff ist dadurch nahezu ausgeschlossen. Außerdem nutzen beide Apps Mehrfach-Authentifizierungen (MFA). Nutzer müssen ihre Identität oft per SMS-Code bestätigen. Dies verhindert den unbefugten Zugriff bei Verlust des Smartphones. Jedoch bleibt der Nutzer in der Pflicht, sichere Passwörter zu wählen. Die Technik kann menschliches Versagen nicht vollständig kompensieren.

So funktioniert die E-Rezept Generierung

Das digitale Rezept ist eine Meisterleistung der Telematikinfrastruktur (TI). Ein E-Rezept online erhalten ist heute erfreulich einfach. Der Arzt erstellt die Verordnung in seiner Praxissoftware. Anschließend signiert er das Rezept mit seinem elektronischen Heilberufsausweis (eHBA). Diese kryptografische Signatur macht das Rezept fälschungssicher. Folglich ist Betrug praktisch ausgeschlossen.

Danach wird der Datensatz an den zentralen E-Rezept-Fachdienst gesendet. Der Patient erhält in seiner App lediglich einen Token. Dieser Token wird meist als QR-Code dargestellt. Diesen Code kann der Patient in der Apotheke vorzeigen. Alternativ kann er den Code direkt an eine Online-Apotheke weiterleiten. Die Apotheke ruft dann die Originaldaten vom Fachdienst ab. Deshalb liegen die medizinischen Daten nicht unverschlüsselt auf dem Handy.

Integration in die elektronische Patientenakte (ePA)

Die Anbindung an die elektronische Patientenakte (ePA) ist essenziell. Beide Plattformen arbeiten an nahtlosen Schnittstellen nach dem HL7/FHIR-Standard. Dieser Standard ermöglicht den reibungslosen Austausch medizinischer Daten. Ärzte können so Vorerkrankungen schneller erfassen. Zudem werden Doppeluntersuchungen effektiv vermieden. Folglich steigt die Patientensicherheit durch diese Vernetzung erheblich.

Aktuelle Studienlage & Evidenz (Journals)

Die Wirksamkeit der Telemedizin wird weltweit intensiv erforscht. Zahlreiche medizinische Fachzeitschriften publizieren regelmäßig neue Erkenntnisse. Dabei steht die Frage im Raum, ob Telemedizin klassische Besuche ersetzen kann. Wir betrachten die Ergebnisse führender internationaler Journals. Zudem werfen wir einen Blick auf spezifische Studien aus Deutschland. Die Datenlage ist mittlerweile sehr überzeugend.

Publikationen im The Lancet

Das renommierte Journal „The Lancet“ veröffentlichte kürzlich eine Meta-Analyse. Die Forscher untersuchten die diagnostische Genauigkeit von Videosprechstunden. Das Ergebnis war äußerst vielversprechend für die Telemedizin. Bei bestimmten Krankheitsbildern war die Diagnose via Video gleichwertig. Dies betraf vor allem dermatologische und psychiatrische Konsultationen. Jedoch zeigten sich Schwächen bei komplexen kardiologischen Vorfällen.

Zudem betonte die Studie die hohe Patientenzufriedenheit. Über 85 Prozent der Befragten würden den digitalen Arztbesuch wiederholen. Folglich ist die Akzeptanz in der Bevölkerung massiv gestiegen. Außerdem reduzierte die Telemedizin die No-Show-Rate bei Ärzten drastisch. Patienten verpassen virtuelle Termine wesentlich seltener als physische. Deshalb profitieren auch die medizinischen Einrichtungen wirtschaftlich.

Erkenntnisse aus dem New England Journal of Medicine (NEJM)

Auch das NEJM publizierte wegweisende Daten zur Telemedizin. Hier stand besonders das Management von chronischen Krankheiten im Fokus. Die Autoren zeigten, dass Plattformen wie Doctolib die Compliance erhöhen. Patienten halten sich besser an Therapiepläne, wenn ärztlicher Kontakt niederschwellig ist. Folglich lassen sich Blutdruck und Blutzucker per Telemedizin hervorragend überwachen. Dies verhindert teure Krankenhausaufenthalte langfristig.

Deshalb fordern Experten eine stärkere Integration der Apps. Die Videosprechstunde Kosten sind im Vergleich zu stationären Aufenthalten minimal. Dennoch warnen die Autoren des NEJM vor einer Überdigitalisierung. Schwerwiegende Erstdiagnosen erfordern weiterhin zwingend den physischen Kontakt. Die Telemedizin ist eine Ergänzung, aber kein kompletter Ersatz. Diese Balance ist medizinisch äußerst relevant.

Das Deutsche Ärzteblatt zu TeleClinic und Doctolib

Im deutschen Raum berichtet das Ärzteblatt regelmäßig über E-Health. Eine kürzliche Umfrage beleuchtete die Online-Arztpraxis Erfahrungen in Deutschland. Dabei schnitt TeleClinic bei der akuten Infekt-Behandlung exzellent ab. Doctolib dominierte hingegen bei der Facharztvermittlung und beim Terminmanagement. Folglich bestätigen die deutschen Daten den unterschiedlichen Einsatzzweck beider Apps.

Zudem zeigte die Publikation auf PubMed eine Kostenersparnis auf. Die Vermeidung unnötiger Notaufnahme-Besuche entlastet das Gesundheitssystem. Besonders an Wochenenden fangen Telemedizin-Anbieter viele minderschwere Fälle ab. Deshalb fordern Gesundheitspolitiker einen weiteren Ausbau dieser Strukturen. Jedoch muss die Vergütung für die Ärzte fair bleiben. Dies ist aktuell ein intensiver Diskussionspunkt im Gesundheitswesen.

Praxis-Anwendung & Implikationen

Wie sieht der Telemedizin Vergleich in der konkreten Anwendung aus? Der Nutzer steht oft vor der Frage, welche App er öffnen soll. Die Wahl hängt stark vom vorliegenden medizinischen Problem ab. Deshalb analysieren wir nun reale Nutzungsszenarien. Folglich können Sie die Implikationen für Ihren Alltag besser abschätzen.

Szenario 1: Der akute Harnwegsinfekt am Wochenende

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen sonntags starke Schmerzen. Ein Harnwegsinfekt kündigt sich oft sehr plötzlich an. Ihr Hausarzt hat geschlossen. Doctolib hilft hier wenig, da kaum kurzfristige Termine verfügbar sind. Hier spielt TeleClinic seine gesamten Stärken aus. Sie loggen sich ein und beantworten den medizinischen Fragebogen.

Innerhalb von 30 Minuten sprechen Sie per Video mit einem Arzt. Der Arzt erkennt die Symptome und stellt eine Diagnose. Anschließend können Sie Ihr E-Rezept online erhalten. Sie leiten das Rezept an eine diensthabende Notapotheke weiter. Folglich haben Sie innerhalb von zwei Stunden Ihr Antibiotikum. Dies zeigt die immense Kraft einer echten Online-Arztpraxis.

Szenario 2: Die therapeutische Langzeitbetreuung

Sie leiden an einer chronischen Schilddrüsenunterfunktion. Sie benötigen regelmäßige Blutabnahmen und Besprechungen der Werte. TeleClinic ist hierfür völlig ungeeignet. Sie benötigen Ihren festen Endokrinologen, der Ihre Historie kennt. In diesem Fall ist Doctolib die absolut perfekte Lösung für Sie.

Sie buchen die Blutabnahme vor Ort über die Doctolib-App. Zwei Wochen später findet die Befundbesprechung statt. Dafür buchen Sie einfach eine Videosprechstunde bei genau demselben Arzt. Sie sparen sich die Anfahrt und Wartezeit für ein reines Gespräch. Jedoch bleibt die medizinische Kontinuität voll erhalten. Dies belegt die Stärke von Doctolib als Praxissoftware.

Die Benutzeroberfläche und Barrierefreiheit

Beide Apps sind für iOS und Android verfügbar. Die Bedienung ist sehr intuitiv und modern gestaltet. Jedoch klagen ältere Patienten manchmal über Hürden bei der Registrierung. Die Verifizierung mit dem Personalausweis kann technisch herausfordernd sein. Deshalb bieten beide Anbieter mittlerweile gute Support-Hotlines an. Zudem ist das Design sehr aufgeräumt und übersichtlich.

Doctolib integriert Familienprofile sehr vorbildlich. Eltern können Termine für ihre Kinder über ihren eigenen Account verwalten. TeleClinic hingegen fokussiert sich stark auf den Einzelnutzer. Außerdem bietet TeleClinic eine direkte Chat-Funktion vor der Videoberatung. Dies hilft Patienten, ihr Problem vorab präzise zu schildern. Folglich sind beide Systeme sehr gut durchdacht und nutzerzentriert.

Häufige Fragen (FAQ)

In diesem Abschnitt klären wir die dringendsten Fragen unserer Leser. Der Vergleich TeleClinic vs Doctolib wirft viele Detailfragen auf. Deshalb gehen wir hier tief in die Materie. Die Antworten basieren auf aktuellen rechtlichen und technischen Fakten. Folglich erhalten Sie hier einen maximalen Informationsgewinn.

Welche App bietet die schnellste ärztliche Beratung? In puncto Geschwindigkeit ist TeleClinic der absolute Gewinner in diesem Telemedizin Vergleich. TeleClinic ist als On-Demand-Service konzipiert. Das bedeutet, dass Ärzte speziell für die Online-Plattform arbeiten und Kapazitäten für spontane Anfragen freihalten. Deshalb können Sie bei TeleClinic oft innerhalb von 30 bis 60 Minuten mit einem Arzt sprechen. Dies gilt häufig auch an Wochenenden oder späten Abenden. Folglich ist TeleClinic für akute Beschwerden die beste Wahl. Doctolib hingegen ist von den Kapazitäten der lokalen Praxen abhängig. Wenn Ihr Arzt erst in drei Wochen einen Termin frei hat, müssen Sie warten. Jedoch gibt es bei Doctolib auch kurzfristige Absagen, die spontan gebucht werden können. Zudem bieten einige Praxen spezielle Akut-Videosprechstunden über Doctolib an. Dennoch erreicht Doctolib nie die generelle und garantierte Schnelligkeit einer reinen Online-Arztpraxis wie TeleClinic. Daher ist der Zweck entscheidend.

Was kostet ein digitaler Arztbesuch bei TeleClinic? Die Videosprechstunde Kosten bei TeleClinic variieren je nach Versicherungsstatus des Patienten. Für gesetzlich versicherte Patienten (GKV) ist die reine Videosprechstunde in den meisten Fällen absolut kostenlos. TeleClinic rechnet die Leistung direkt mit der jeweiligen gesetzlichen Krankenkasse ab. Folglich müssen Sie hier keine versteckten Gebühren befürchten. Jedoch können für spezielle Zusatzleistungen Gebühren anfallen, die vorher transparent angezeigt werden. Privatversicherte oder Selbstzahler erhalten nach der Behandlung eine reguläre Rechnung. Diese Rechnung basiert streng auf der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Meist liegen die Kosten für eine Standard-Konsultation zwischen 30 und 50 Euro. Zudem können Privatanwender diese Rechnung wie gewohnt bei ihrer Versicherung einreichen. Darüber hinaus übernimmt die Beihilfe diese Kosten in der Regel problemlos. Deshalb ist das System für beide Versicherungsarten extrem fair und transparent gestaltet.

Wie funktioniert das E-Rezept bei Doctolib? Ein E-Rezept online erhalten ist bei Doctolib ein sehr komfortabler Prozess. Zunächst führen Sie Ihre reguläre Videosprechstunde mit dem Arzt durch. Wenn der Arzt ein Medikament verordnet, erstellt er das Rezept digital in seinem System. Er signiert es mit seiner elektronischen Signaturkarte. Anschließend wird das Rezept sicher auf dem zentralen E-Rezept-Server der Gematik gespeichert. Sie als Patient haben dann mehrere Möglichkeiten. Sie können das Rezept direkt mit Ihrer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) in jeder Apotheke abrufen. Sie stecken die Karte in der Apotheke ins Terminal und das Medikament wird ausgehändigt. Alternativ stellt die Doctolib-App (oder die separate E-Rezept-App der Gematik) einen digitalen QR-Code bereit. Zudem können Sie diesen Code direkt an Versandapotheken übermitteln. Folglich sparen Sie sich den erneuten Gang in die Praxis völlig.

Welche Krankenkassen übernehmen die Kosten für Telemedizin? Die Akzeptanz der Telemedizin ist bei den Krankenkassen mittlerweile flächendeckend hoch. Nahezu alle gesetzlichen Krankenkassen (AOK, TK, Barmer, DAK etc.) übernehmen die Kosten für reguläre Videosprechstunden. Dies ist im sogenannten Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) fest geregelt. Folglich ist der digitale Arztbesuch rechtlich und finanziell einem physischen Besuch größtenteils gleichgestellt. Jedoch gelten Obergrenzen für Praxen, wie viele Fälle sie digital abrechnen dürfen. Auch die privaten Krankenversicherungen (PKV) zeigen sich hier äußerst kooperativ. Sie erstatten die GOÄ-Ziffern für telemedizinische Leistungen problemlos. Außerdem kooperieren viele Versicherungen direkt mit Anbietern wie TeleClinic. Manche Krankenkassen bieten sogar eigene Gesundheits-Apps an, die direkt zu einer Telemedizin-Plattform verlinken. Deshalb müssen Sie sich in Deutschland kaum noch Sorgen um die Kostenübernahme machen. Dennoch lohnt sich bei Unklarheiten ein kurzer Anruf bei der eigenen Kasse.

Kann ich über beide Plattformen eine Krankschreibung erhalten? Ja, Sie können über beide Plattformen eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) erhalten. Die Ausstellung einer Krankschreibung ist digital völlig legal und gängige Praxis. Bei TeleClinic schildern Sie Ihre Symptome per Video. Wenn der Arzt eine Arbeitsunfähigkeit feststellt, stellt er die eAU aus. Diese wird direkt digital an Ihre Krankenkasse übermittelt. Folglich müssen Sie keinen gelben Schein mehr an den Arbeitgeber schicken. Bei Doctolib läuft der Prozess exakt identisch ab. Ihr behandelnder Arzt stellt die eAU nach der Videosprechstunde in seinem Praxisverwaltungssystem aus. Auch hier geht die Meldung automatisiert an die Krankenkasse. Der Arbeitgeber ruft die Daten dann elektronisch ab. Jedoch ist wichtig zu erwähnen: Die Dauer einer digitalen Krankschreibung ist gesetzlich meist begrenzt. Bei Ersterkrankungen dürfen Ärzte online oft nur für wenige Tage krankschreiben. Für eine Verlängerung ist dann oft ein physischer Besuch erforderlich.

Wie sicher sind meine Patientendaten bei diesen Apps? Die Sicherheit Ihrer Daten hat bei beiden Anbietern absolute Priorität. TeleClinic und Doctolib operieren strikt unter den Auflagen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Alle Server stehen innerhalb der EU, was den Datentransfer in unsichere Drittstaaten ausschließt. Außerdem nutzen beide Plattformen asymmetrische Verschlüsselungsverfahren für die Datenübertragung. Folglich sind Ihre medizinischen Akten und Chatverläufe vor Hackern bestens geschützt. Zudem sind die Videosprechstunden vollständig Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das bedeutet, dass weder TeleClinic noch Doctolib den Videostream mitlesen oder aufzeichnen können. Nur der Arzt und Sie haben Zugriff auf das laufende Gespräch. Darüber hinaus unterliegen die beteiligten Ärzte der strengen ärztlichen Schweigepflicht. Jedoch gab es in der Vergangenheit bei vielen Tech-Konzernen Diskussionen um die Nutzung von Metadaten. Beide Anbieter haben ihre Transparenz diesbezüglich in den letzten Jahren jedoch massiv verbessert.

Fazit: TeleClinic vs. Doctolib – Wer gewinnt?

Der große Telemedizin Vergleich zeigt ein klares Bild. Beide Apps sind absolute Spitzenreiter in ihrem jeweiligen Bereich. Jedoch bedienen sie völlig unterschiedliche Bedürfnisse der Patienten. TeleClinic ist der unangefochtene Sieger für schnelle Akutfälle. Wenn Sie am Wochenende krank werden, ist diese App unbezahlbar. Sie können schnell ein E-Rezept online erhalten. Außerdem ist die Krankschreibung in Rekordzeit erledigt.

Doctolib hingegen ist das Schweizer Taschenmesser für Ihr generelles Gesundheitsmanagement. Es ist unersetzlich für die Terminplanung und chronische Betreuung. Sie bleiben bei Ihren vertrauten Ärzten und bündeln alle Facharzttermine in einer App. Folglich ist ein digitaler Arztbesuch hier die perfekte Ergänzung zum Praxisalltag. Deshalb lautet unsere Empfehlung: Installieren Sie beide Apps. Nutzen Sie Doctolib für den Alltag und TeleClinic für den spontanen Notfall. So sind Sie medizinisch optimal und modern versorgt.

📚 Evidenz & Quellen Dieser Artikel basiert auf aktuellen Standards. Für Fachinformationen verweisen wir auf: → Gematik

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⚠️ Wichtiger Hinweis:

Dieser Artikel dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt. Keine Heilversprechen.