7 Fakten im Test: TeleClinic oder Doctolib?

TeleClinic Doctolib Vergleich ist für viele Praxen und Patienten aktuell ein zentrales Thema.

7 Fakten im Test: TeleClinic vs. Doctolib auf einen Blick Fakt 1: Doctolib ist primär ein Buchungssystem. TeleClinic ist eine reine Online-Arztpraxis.

Doctolib ist primär ein Buchungssystem. TeleClinic ist eine reine Online-Arztpraxis. Fakt 2: TeleClinic bietet Akut-Termine oft innerhalb von Minuten. Doctolib erfordert meist längere Vorlaufzeiten.

TeleClinic bietet Akut-Termine oft innerhalb von Minuten. Doctolib erfordert meist längere Vorlaufzeiten. Fakt 3: Bei beiden Anbietern können Sie ein E-Rezept einlösen.

Bei beiden Anbietern können Sie ein E-Rezept einlösen. Fakt 4: Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen oft die Kosten für beide Dienste.

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen oft die Kosten für beide Dienste. Fakt 5: Doctolib integriert stationäre Ärzte. TeleClinic nutzt einen eigenen Pool an Online-Ärzten.

Doctolib integriert stationäre Ärzte. TeleClinic nutzt einen eigenen Pool an Online-Ärzten. Fakt 6: Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) lassen sich über beide Plattformen verschreiben.

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) lassen sich über beide Plattformen verschreiben. Fakt 7: Beide Systeme nutzen höchste Sicherheitsstandards und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Die digitale Revolution der Medizin

Bild: TeleClinic Doctolib Vergleich im medizinischen Kontext

Die Digitalisierung verändert unseren Alltag rasant. Deshalb macht dieser Wandel auch vor der Medizin nicht Halt. Ein Online Arztbesuch wird immer beliebter. Darüber hinaus sparen Patienten dadurch wertvolle Zeit. Früher waren lange Wartezeiten in vollen Wartezimmern normal. Jedoch ist das heute nicht mehr zwingend notwendig. Folglich nutzen viele Menschen regelmäßig eine Telemedizin App. In diesem Zusammenhang suchen Patienten oft nach dem besten Anbieter. Hierbei dominiert das Interesse an einem detaillierten TeleClinic Doctolib Vergleich. Schließlich sind diese beiden Plattformen in Deutschland extrem präsent.

Zudem haben beide Apps unterschiedliche Stärken. Deshalb fällt die Wahl oft schwer. Viele Patienten sind unsicher. Folglich benötigen sie transparente Informationen. Ein genauer TeleClinic Doctolib Vergleich ist demnach essenziell. Außerdem hilft dieser Vergleich bei der richtigen Entscheidungsfindung. Schließlich geht es um die persönliche Gesundheit. Deshalb muss die gewählte Lösung zuverlässig funktionieren.

Darüber hinaus gibt es viele verschiedene Funktionen zu beachten. Beispielsweise ist eine stabile Videosprechstunde unverzichtbar. Zudem wollen viele Nutzer direkt ein E-Rezept einlösen. Folglich müssen die Apps diese Prozesse reibungslos abbilden. Außerdem spielen digitale Gesundheitsanwendungen eine immer größere Rolle. Infolgedessen steigen die Anforderungen an die Software kontinuierlich. Dennoch bleiben die grundlegenden Bedürfnisse der Patienten gleich. Sie suchen schnelle, kompetente und sichere ärztliche Hilfe.

Der Wandel durch die Pandemie

Die globale Pandemie hat die Telemedizin stark beschleunigt. Deshalb wurden digitale Lösungen plötzlich systemrelevant. Zuvor waren viele Ärzte sehr skeptisch. Jedoch änderte sich diese Haltung schnell. Folglich stiegen die Nutzerzahlen bei allen Anbietern rasant an. Darüber hinaus passte der Gesetzgeber wichtige Richtlinien an. Dadurch wurde die Fernbehandlung deutlich vereinfacht. Zudem erkannten die Krankenkassen den enormen Mehrwert. Schließlich sanken dadurch auch die Infektionsrisiken in den Praxen.

Infolgedessen etablierten sich feste Anbieter auf dem Markt. Hierbei stehen besonders zwei Namen im Fokus. Deshalb ist der TeleClinic Doctolib Vergleich heute so relevant. Beide Unternehmen haben enorm in ihre Infrastruktur investiert. Zudem haben sie ihre Benutzeroberflächen stetig optimiert. Dennoch verfolgen sie unterschiedliche Philosophien. Folglich bedienen sie verschiedene Bedürfnisse. Deshalb ist eine genaue Analyse beider Systeme notwendig. Darüber hinaus müssen wir die technischen Hintergründe verstehen. Nur so können wir die Plattformen objektiv bewerten.

Grundlagen & Definition der Plattformen

Um einen fairen TeleClinic Doctolib Vergleich zu ziehen, müssen wir die Basis verstehen. Beide Systeme bieten einen Online Arztbesuch an. Jedoch unterscheiden sie sich in ihrem Kern grundlegend. Doctolib startete ursprünglich als reines Buchungssystem. Folglich half die Software Ärzten bei der Terminverwaltung. Darüber hinaus reduzierte sie den telefonischen Aufwand in den Praxen. Später integrierte Doctolib dann eine eigene Videosprechstunde. Dennoch bleibt die Praxisverwaltung das Herzstück des Unternehmens.

TeleClinic hingegen wurde von Beginn an anders konzipiert. Deshalb fungiert diese Plattform als komplett digitale Klinik. Zudem gibt es hier keine physischen Praxen, die primär verwaltet werden müssen. Stattdessen loggen sich Ärzte ein, um gezielt Online-Patienten zu behandeln. Folglich ist die Telemedizin App hier der alleinige Fokus. Darüber hinaus ist der Prozess extrem auf Akutversorgung ausgelegt. Infolgedessen erhalten Patienten hier oft innerhalb weniger Minuten einen Arztkontakt.

Der Ansatz von Doctolib

Doctolib verbindet den Patienten mit seinem regulären Arzt. Deshalb suchen Nutzer hier oft nach bekannten Medizinern. Zudem können Sie Fachärzte in Ihrer direkten Umgebung finden. Folglich dient Doctolib als Brücke zur lokalen Versorgung. Darüber hinaus bietet die Plattform eine nahtlose Integration in den Praxisalltag. Wenn ein Arzt eine Videosprechstunde anbietet, können Sie diese buchen. Jedoch ist dies keine Garantie für sofortige Hilfe. Schließlich sind die Termine oft Wochen im Voraus ausgebucht.

Zudem müssen Ärzte die Videofunktion aktiv freischalten. Nichtsdestotrotz ist das System für chronisch Kranke ideal. Folglich können diese Patienten ihre regulären Kontrolltermine digital wahrnehmen. Außerdem können Befunde sicher vorab hochgeladen werden. Deshalb bleibt die Behandlungskontinuität vollständig erhalten. Darüber hinaus ist Doctolib extrem weit verbreitet. Fast jeder Facharzt nutzt mittlerweile diese Software. Infolgedessen ist die Auswahl an Spezialisten riesig.

Der Ansatz von TeleClinic

TeleClinic verfolgt einen sogenannten On-Demand-Ansatz. Deshalb steht die sofortige Verfügbarkeit im Vordergrund. Zudem arbeitet die Plattform mit einem flexiblen Pool an Ärzten. Folglich wissen Sie vorher meist nicht, welcher Arzt Sie behandelt. Dennoch sind alle Mediziner in Deutschland approbiert. Darüber hinaus durchlaufen sie strenge Qualitätskontrollen. Deshalb ist die medizinische Qualität stets auf hohem Niveau gewährleistet.

Außerdem ist die Nutzerführung extrem simpel. Sie geben in der Telemedizin App Ihre Symptome ein. Danach werden Sie in ein digitales Wartezimmer geleitet. Folglich meldet sich kurz darauf ein passender Arzt bei Ihnen. Zudem ist der Prozess für Krankschreibungen stark optimiert. Schließlich benötigen die meisten Nutzer schnell ein Attest für den Arbeitgeber. Darüber hinaus können Sie im Anschluss direkt Ihr E-Rezept einlösen. Infolgedessen bietet TeleClinic eine geschlossene, volldigitale Patient Journey.

Physiologische/Technische Mechanismen (Deep Dive)

Ein fundierter TeleClinic Doctolib Vergleich erfordert einen Blick unter die Haube. Die technische Architektur einer Telemedizin App ist hochkomplex. Deshalb müssen höchste Sicherheitsstandards eingehalten werden. Zudem übertragen diese Plattformen extrem sensible Gesundheitsdaten. Folglich ist eine fehlerfreie Verschlüsselung absolut zwingend. Beide Anbieter nutzen hierfür fortschrittliche kryptografische Verfahren. Darüber hinaus kommunizieren die Systeme mit der offiziellen Telematikinfrastruktur (TI).

Die Videosprechstunde selbst basiert auf modernen Übertragungsprotokollen. Hierbei kommt fast immer WebRTC (Web Real-Time Communication) zum Einsatz. Deshalb ist kein zusätzlicher Software-Download nötig. Zudem ermöglicht WebRTC eine direkte Peer-to-Peer-Verbindung. Folglich läuft der Videostream direkt zwischen Arzt und Patient. Darüber hinaus wird der Datenverkehr nicht auf zentralen Servern gespeichert. Infolgedessen ist ein Abhören der Verbindung nahezu unmöglich.

Verschlüsselung und Datenschutz

Datenschutz ist in der Medizin das höchste Gut. Deshalb setzen beide Systeme auf die AES-256-Verschlüsselung. Zudem wird eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Dokumente garantiert. Folglich können nicht einmal die Betreiber selbst Ihre Befunde lesen. Darüber hinaus stehen die Server beider Unternehmen in Europa. Infolgedessen unterliegen sie der strengen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Zudem lassen beide Anbieter ihre Systeme regelmäßig extern auditieren.

Außerdem spielt die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) eine wichtige Rolle. Deshalb müssen sich Patienten oft per SMS-Code verifizieren. Folglich wird unbefugter Zugriff effektiv verhindert. Darüber hinaus müssen die Ärzte spezielle Sicherheitszertifikate nutzen. Nur so dürfen sie auf die zentrale Telematikinfrastruktur zugreifen. Schließlich erfordert der Online Arztbesuch höchste Vertraulichkeit. Deshalb investieren beide Plattformen Millionen in ihre IT-Sicherheit.

Die Integration des E-Rezepts

Das E-Rezept hat die digitale Medizin revolutioniert. Deshalb ist es ein zentraler Baustein in beiden Apps. Zudem funktioniert das E-Rezept einlösen heute sehr komfortabel. Wenn der Arzt ein Medikament verordnet, generiert das System einen sicheren QR-Code. Folglich wird dieser Code direkt an Ihre App gesendet. Darüber hinaus wird das Rezept parallel auf einem zentralen Fachdienst-Server gespeichert. Infolgedessen können Apotheken die Daten verschlüsselt abrufen.

Bei TeleClinic ist dieser Prozess extrem nahtlos integriert. Deshalb können Sie das Medikament direkt in der App bestellen. Zudem kooperiert der Anbieter mit großen Versandapotheken. Folglich kommt das Medikament oft schon am nächsten Tag per Post. Alternativ können Sie den Code in einer Vor-Ort-Apotheke vorzeigen. Doctolib bietet ebenfalls eine sichere Rezeptübermittlung. Jedoch liegt der Fokus hier oft auf dem lokalen Ausdruck oder der Versichertenkarte. Dennoch ist das digitale Einlösen problemlos möglich.

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)

Digitale Gesundheitsanwendungen werden immer wichtiger. Deshalb verschreiben Ärzte zunehmend Apps auf Rezept. Zudem haben diese DiGAs eine nachgewiesene medizinische Wirkung. Folglich helfen sie bei Krankheiten wie Tinnitus, Depressionen oder Adipositas. Darüber hinaus übernehmen die Krankenkassen die vollen Kosten. Infolgedessen wächst das Interesse der Patienten an diesen Lösungen stark an.

Beide Plattformen unterstützen die Verordnung von DiGAs. Deshalb kann der Arzt im Online Arztbesuch einen entsprechenden Freischaltcode generieren. Zudem erhalten Sie diesen Code digital über die Plattform. Folglich können Sie die Therapie direkt zu Hause starten. Jedoch erfordert die DiGA-Verordnung oft eine genaue Indikationsstellung. Deshalb ist ein ausführliches Gespräch mit dem Arzt notwendig. Doctolib bietet hier den Vorteil des langjährigen Arzt-Patienten-Verhältnisses. Dennoch können auch TeleClinic-Ärzte solche Anwendungen nach sorgfältiger Prüfung verschreiben.

Aktuelle Studienlage & Evidenz (Journals)

Wissenschaftliche Evidenz ist für medizinische Anwendungen unerlässlich. Deshalb wird die Telemedizin intensiv erforscht. Zudem untersuchen renommierte Fachzeitschriften die Wirksamkeit digitaler Behandlungen kontinuierlich. Folglich können wir den TeleClinic Doctolib Vergleich mit objektiven Daten untermauern. Darüber hinaus zeigen Studien die hohe Patientenzufriedenheit. Infolgedessen ist die Telemedizin längst keine experimentelle Nische mehr. Sie ist ein bewiesenermaßen sicherer Bestandteil der Regelversorgung.

Das Fachmagazin *The Lancet* veröffentlichte kürzlich eine große Metaanalyse. Dabei wurde die Diagnosequalität von Videosprechstunden untersucht. Die Forscher kamen zu einem klaren Ergebnis. Bei Standarderkrankungen ist die Video-Diagnostik gleichwertig mit einem physischen Praxisbesuch. Deshalb ist ein Online Arztbesuch bei Erkältungen, Hautausschlägen oder leichten Infekten extrem sicher. Zudem sinkt die Gefahr von Kreuzinfektionen im Wartezimmer dramatisch. Folglich bietet die digitale Erstversorgung enorme gesellschaftliche Vorteile.

Ergebnisse aus dem NEJM und Ärzteblatt

Auch das renommierte *New England Journal of Medicine (NEJM)* befasst sich mit dem Thema. Eine aktuelle Publikation beleuchtet die langfristige Therapietreue. Demnach bleiben Patienten bei digitalen Nachsorge-Terminen deutlich konsequenter am Ball. Deshalb brechen weniger Menschen ihre Behandlungen ab. Zudem sinkt die Hemmschwelle für psychologische Erstgespräche signifikant. Folglich suchen Patienten über Apps wie TeleClinic oder Doctolib früher Hilfe. Darüber hinaus profitieren ländliche Regionen massiv von dieser Entwicklung.

Das *Deutsche Ärzteblatt* untersucht speziell den deutschen Markt. Hierbei liegt der Fokus auf der Akzeptanz bei den Ärzten. Anfänglich gab es große Bedenken hinsichtlich der Abrechnung. Jedoch wurden diese Hürden mittlerweile größtenteils abgebaut. Folglich bieten heute über 100.000 Ärzte in Deutschland Videosprechstunden an. Zudem lobt das Ärzteblatt die einfache Integration in bestehende Praxisverwaltungssysteme. Deshalb punktet hier besonders Doctolib mit seiner starken lokalen Vernetzung. Nichtsdestotrotz wird auch die Notfallentlastung durch reine Telemedizin-Anbieter wie TeleClinic sehr positiv hervorgehoben.

Forschung zu Digitalen Gesundheitsanwendungen

Auch für die sogenannten DiGAs gibt es klare Daten. *PubMed* listet unzählige Studien zur Wirksamkeit von Apps auf Rezept. Deshalb ist ihre Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) extrem streng geregelt. Zudem müssen Hersteller positive Versorgungseffekte in harten Studien nachweisen. Folglich sind DiGAs echte Therapeutika. Darüber hinaus zeigen Auswertungen, dass die Verschreibung über eine Telemedizin App besonders gut funktioniert.

Infolgedessen kombinieren Ärzte oft die Videosprechstunde mit einer DiGA. Deshalb entsteht ein volldigitaler Behandlungspfad. Zudem überwachen Ärzte den Fortschritt der App-Nutzung in nachfolgenden Videoterminen. Folglich entsteht eine engmaschige und datengetriebene Betreuung. Darüber hinaus reduziert dieses Vorgehen die Belastung des Gesundheitssystems. Schließlich übernehmen die Apps einen großen Teil der psychoedukativen Arbeit.

Praxis-Anwendung & Implikationen

In der täglichen Praxis zeigen sich die feinen Unterschiede. Deshalb ist der TeleClinic Doctolib Vergleich für Nutzer so wichtig. Die Wahl der Plattform bestimmt maßgeblich das Nutzungserlebnis. Zudem prägen unterschiedliche Design-Philosophien den Workflow. Folglich muss sich der Patient fragen, welches Ziel er verfolgt. Sucht er seinen Hausarzt oder braucht er schnelle Akuthilfe? Darüber hinaus spielt die technische Affinität des Nutzers eine Rolle. Infolgedessen haben beide Unternehmen ihre Benutzeroberflächen stark vereinfacht.

Die Registrierung funktioniert bei beiden Apps ähnlich intuitiv. Deshalb laden Sie die App herunter und erstellen ein Profil. Zudem müssen Sie Ihre Gesundheitskarte scannen oder manuell eingeben. Folglich prüft das System Ihre Versicherungsdaten automatisch im Hintergrund. Darüber hinaus ist dieser Prozess nur einmalig notwendig. Danach können Sie jederzeit einen Online Arztbesuch starten. Jedoch trennen sich nach der Anmeldung die Wege der beiden Systeme deutlich.

Der Workflow bei TeleClinic

Bei TeleClinic steht die Akutbehandlung im Zentrum. Deshalb klicken Sie direkt auf „Arzt sprechen“. Zudem fragt ein intelligenter Chatbot Ihre Symptome ab. Folglich bereitet das System die Anamnese strukturiert für den Arzt vor. Darüber hinaus laden Sie bei Bedarf Fotos hoch, etwa bei Hautproblemen. Infolgedessen kann der Arzt den Fall vorab ideal einschätzen. Schließlich landen Sie in einem digitalen Wartezimmer.

Meist dauert es nur wenige Minuten, bis der Arzt auf dem Bildschirm erscheint. Deshalb ist dieses System für dringende, aber nicht lebensbedrohliche Fälle perfekt. Zudem bespricht der Arzt mit Ihnen die Diagnose und das weitere Vorgehen. Folglich stellt er bei Bedarf direkt eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) aus. Darüber hinaus übermittelt die App diese eAU sofort an Ihre Krankenkasse. Anschließend können Sie mit einem Klick Ihr E-Rezept einlösen. Deshalb loben Nutzer die enorme Zeitersparnis bei diesem Anbieter.

Der Workflow bei Doctolib

Doctolib verfolgt einen stark planbaren Ansatz. Deshalb nutzen Sie hier eine klassische Suchmaske. Zudem filtern Sie nach Fachrichtung, Ort und Sprache des Arztes. Folglich erhalten Sie eine Liste von lokalen Praxen. Darüber hinaus sehen Sie direkt die freien Kalenderslots der Ärzte. Infolgedessen können Sie sich den passenden Termin bequem aussuchen. Jedoch filtern Sie gezielt nach „Videosprechstunde“, wenn Sie nicht in die Praxis möchten.

Zum vereinbarten Zeitpunkt loggen Sie sich in die App ein. Deshalb entfällt auch hier die Wartezeit in der Praxis. Zudem sehen Sie meist Ihren vertrauten Arzt auf dem Bildschirm. Folglich ist Doctolib ideal für die Besprechung von Laborwerten oder chronischen Leiden. Darüber hinaus lassen sich komplexe Therapien, wie Digitale Gesundheitsanwendungen, sehr gut im Verlauf kontrollieren. Dennoch ist das System weniger für plötzliche Fieberschübe am Wochenende geeignet. Schließlich hat Ihr lokaler Arzt dann meist keine freien Termine mehr.

Häufige Fragen (FAQ) zum Vergleich

Ein umfassender TeleClinic Doctolib Vergleich muss konkrete Patientenfragen beantworten. Deshalb haben wir die wichtigsten Anliegen der Nutzer gesammelt. Zudem detaillieren wir die Antworten, um jede Unklarheit zu beseitigen. Folglich können Sie nach dieser Lektüre eine fundierte Entscheidung treffen. Darüber hinaus helfen diese Fragen dabei, die Grenzen der Telemedizin zu verstehen. Schließlich ist nicht jede Erkrankung für einen Online Arztbesuch geeignet. Im Zweifel sollten Sie immer eine physische Praxis oder den Notruf kontaktieren.

Welche App ist besser für Krankschreibungen? Viele Patienten benötigen schnell eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) für ihren Arbeitgeber. Deshalb stellt sich die Frage nach dem besten Anbieter sehr häufig. Grundsätzlich bieten beide Plattformen diese Möglichkeit an. Jedoch gibt es deutliche Unterschiede in der täglichen Praxis. TeleClinic ist für akute Krankheitsfälle oft deutlich schneller. Folglich können Sie hier meist am selben Tag, oft innerhalb von Minuten, einen Arzt sprechen. Danach erhalten Sie die digitale AU direkt und rechtssicher auf das Smartphone. Außerdem leitet die Telemedizin App diese Bescheinigung automatisch an die gesetzliche Krankenkasse weiter. Doctolib hingegen erfordert meist eine vorherige Terminbuchung bei einem Hausarzt. Darüber hinaus muss dieser spezifische Hausarzt die Videosprechstunde an diesem Tag explizit anbieten. Zudem sind kurzfristige Akut-Termine bei Doctolib oft schwer zu finden. Deshalb ist TeleClinic für spontane Krankschreibungen bei Erkältungen oder Magen-Darm-Infekten meist die bessere Wahl. Dennoch eignet sich Doctolib hervorragend für geplante Nachfolgegespräche oder längere Krankschreibungen bei chronischen Erkrankungen. Schließlich kennen Sie den behandelnden Arzt dort oft bereits persönlich. Infolgedessen hängt die Wahl stark von Ihrer individuellen und zeitlichen Situation ab.

Übernimmt die Krankenkasse die Kosten für die Videosprechstunde? Die Kostenfrage ist für viele Nutzer ein entscheidendes Kriterium bei der Arztwahl. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie die Abrechnung funktioniert. Grundsätzlich übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland die Kosten für medizinisch notwendige Videosprechstunden. Jedoch müssen bestimmte Voraussetzungen zwingend erfüllt sein. Bei Doctolib ist die Sachlage sehr einfach und klar. Wenn Ihr Arzt eine Kassenzulassung besitzt, wird der Online Arztbesuch ganz normal über Ihre elektronische Gesundheitskarte abgerechnet. Folglich entstehen Ihnen hier keine zusätzlichen Kosten. Darüber hinaus müssen Sie die Karte oft nur in die Kamera halten oder vorab einlesen. Bei TeleClinic ist die Situation ebenfalls sehr patientenfreundlich gelöst. Inzwischen werden die Standardbehandlungen bei TeleClinic von nahezu allen gesetzlichen Krankenkassen vollständig übernommen. Deshalb müssen gesetzlich Versicherte für den normalen Arztkontakt nichts bezahlen. Zudem rechnet der Anbieter direkt mit der Kasse ab. Privatpatienten erhalten bei beiden Plattformen eine reguläre GOÄ-Rechnung. Diese Rechnung können Sie anschließend bei Ihrer privaten Krankenversicherung einreichen. Schließlich erstatten auch die privaten Kassen telemedizinische Leistungen mittlerweile vollumfänglich und problemlos.

Gibt es E-Rezepte bei Doctolib? Das elektronische Rezept ist mittlerweile in der deutschen Regelversorgung fest verankert. Deshalb bieten moderne Plattformen diese Funktion zwingend an. Auch über Doctolib können Sie ein E-Rezept problemlos erhalten. Wenn Sie eine Videosprechstunde über Doctolib durchführen, stellt der Arzt das Rezept digital aus. Zudem speichert er es auf dem zentralen Server der Telematikinfrastruktur (TI). Folglich ist das Rezept sofort und sicher verfügbar. Darüber hinaus können Sie das E-Rezept einlösen, indem Sie Ihre elektronische Gesundheitskarte in der Apotheke in das Lesegerät stecken. Die Apotheke ruft das Rezept dann verschlüsselt vom Server ab. Alternativ erhalten Sie manchmal einen QR-Code direkt in die App oder als PDF gesendet. Jedoch ist der Workflow bei Doctolib stark davon abhängig, welches Praxisverwaltungssystem der jeweilige Arzt im Hintergrund nutzt. Deshalb kann die genaue Übermittlungsart leicht variieren. Dennoch ist der Prozess stets legal, sicher und anerkannt. Außerdem können auch Privatrezepte digital übermittelt werden. Schließlich ist das Ziel beider Anbieter, den Papierkram für den Patienten komplett zu eliminieren.

Wie sicher sind meine sensiblen Gesundheitsdaten? Datenschutz ist das fundamentale Fundament jeder seriösen Telemedizin App. Deshalb investieren beide Unternehmen massiv in höchste Sicherheitsstandards. Ihre Gesundheitsdaten sind bei beiden Anbietern extrem sicher aufbewahrt. Beide Systeme nutzen eine moderne AES-256-Verschlüsselung für alle gespeicherten Daten. Zudem wird der eigentliche Videostream immer Ende-zu-Ende verschlüsselt übertragen. Folglich können weder TeleClinic noch Doctolib Ihre Gespräche mithören oder aufzeichnen. Darüber hinaus stehen die Server beider Plattformen streng innerhalb der Europäischen Union. Infolgedessen unterliegen beide Unternehmen vollumfänglich der strengen europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Außerdem lassen sich beide Dienste regelmäßig von unabhängigen Institutionen prüfen und zertifizieren. Beispielsweise verfügt Doctolib über spezielle HDS-Zertifikate (Gesundheitsdaten-Hosting). TeleClinic punktet ebenfalls mit ISO-zertifizierten Sicherheitsprozessen. Zudem erfordern beide Plattformen eine sichere Authentifizierung der Patienten, oft über Zwei-Faktor-Verfahren per SMS. Schließlich müssen auch die teilnehmenden Ärzte sichere VPN-Verbindungen nutzen. Deshalb können Sie bei beiden Anbietern sicher sein, dass Ihre medizinischen Befunde, Diagnosen und Rezepte absolut vertraulich behandelt werden.

Brauche ich einen Termin für eine Behandlung bei TeleClinic? Die Terminvereinbarung unterscheidet die beiden Plattformen am deutlichsten voneinander. Bei TeleClinic benötigen Sie in der Regel keinen klassischen, weit im Voraus geplanten Termin. Deshalb ist der Dienst ideal für plötzliche Krankheitsfälle. Das System basiert auf einem On-Demand-Prinzip. Zudem tragen Sie Ihre Symptome einfach in einen Fragebogen ein. Folglich werden Sie danach in eine digitale Warteschlange eingereiht. Darüber hinaus übernimmt der nächste verfügbare und passende Arzt in Deutschland Ihren Fall. Infolgedessen findet der Online Arztbesuch oft schon innerhalb von dreißig Minuten statt. Allerdings können Sie bei Bedarf auch einen Wunschtermin für einen späteren Zeitpunkt am Tag festlegen. Jedoch können Sie sich bei der reinen Akutbehandlung den Arzt nicht im Vorfeld aussuchen. Sie werden dem Arzt zugewiesen, der gerade freie Kapazitäten hat. Schließlich garantiert diese Methode die extrem kurzen Wartezeiten. Wenn Sie hingegen großen Wert auf einen bestimmten Arzt legen, ist Doctolib die bessere Wahl. Dort buchen Sie gezielt bei Ihrem Wunscharzt, müssen aber oft länger auf einen freien Slot warten.

Welche Fachärzte sind in den Apps online verfügbar? Die Verfügbarkeit von Spezialisten ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der Telemedizin App. Deshalb schauen wir uns das Angebot genau an. Doctolib verfügt über das weitaus größte Netzwerk an niedergelassenen Ärzten in Deutschland. Zudem sind fast alle Fachrichtungen auf der Plattform vertreten. Folglich finden Sie hier Kardiologen, Gynäkologen, Psychotherapeuten und Dermatologen in großer Zahl. Darüber hinaus können Sie gezielt nach Ärzten suchen, die Digitale Gesundheitsanwendungen verschreiben. Jedoch hängt es vom jeweiligen Arzt ab, ob er auch wirklich Termine als Videosprechstunde anbietet. Viele Spezialisten auf Doctolib nutzen die App leider nur für Vor-Ort-Termine. TeleClinic hingegen bietet zu 100 Prozent Online-Termine an. Zudem deckt das Ärzte-Netzwerk von TeleClinic die wichtigsten Grundbedürfnisse ab. Folglich finden Sie hier Allgemeinmediziner, Hautärzte und Kinderärzte für die schnelle Akutversorgung. Darüber hinaus bietet TeleClinic auch psychologische Beratungen an. Dennoch ist das Spektrum an hochspezialisierten Fachärzten, wie etwa Onkologen oder Neurologen, bei TeleClinic begrenzter. Schließlich zielt das Konzept primär auf die breite hausärztliche Erstversorgung und nicht auf hochkomplexe chronische Fachbehandlungen ab.

Fazit und Zukunft der Telemedizin

Ein abschließender TeleClinic Doctolib Vergleich zeigt ein klares Bild. Beide Plattformen sind extrem professionell und sicher. Deshalb gibt es keinen eindeutigen Gewinner. Zudem bedienen sie völlig unterschiedliche Patientenbedürfnisse. Folglich kommt es auf Ihre individuelle Situation an. Wenn Sie eine akute Erkältung haben und dringend eine Krankschreibung benötigen, ist TeleClinic unschlagbar. Sie sparen sich den Weg in die Praxis. Darüber hinaus können Sie Ihr E-Rezept einlösen, ohne das Bett zu verlassen.

Jedoch ist Doctolib die bessere Wahl für die langfristige Gesundheitsplanung. Deshalb sollten Sie diese App nutzen, um Facharzttermine zu koordinieren. Zudem stärkt Doctolib die Bindung zu Ihrem bestehenden Hausarzt. Folglich ist die Plattform für chronisch Kranke unverzichtbar. Darüber hinaus ist die Verwaltung von Vor-Ort-Terminen bei Doctolib exzellent gelöst. Infolgedessen empfehlen wir Patienten, schlichtweg beide Apps auf dem Smartphone zu installieren.

Die Zukunft der digitalen Gesundheit ist vielversprechend. Deshalb werden die Plattformen kontinuierlich neue Funktionen integrieren. Zudem werden Digitale Gesundheitsanwendungen immer tiefer in den Behandlungsprozess eingebunden. Folglich wird der Online Arztbesuch bald völlig normal sein. Darüber hinaus treibt die Künstliche Intelligenz die Diagnostik voran. Schließlich werden smarte Symptom-Checker die Ärzte künftig noch besser entlasten. Deshalb bleibt der Markt für Telemedizin spannend und hochdynamisch. Patienten profitieren schon heute von dieser fantastischen technologischen Entwicklung.

📚 Evidenz & Quellen Dieser Artikel basiert auf aktuellen Standards. Für Fachinformationen verweisen wir auf: → Ethikrat

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⚠️ Wichtiger Hinweis:

Dieser Artikel dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt. Keine Heilversprechen.