Lys Therapeutics: 29 Millionen für neue Hirntherapie

Key-Facts: Lys Therapeutics Hirntherapie Investitionsvolumen: Lys Therapeutics sichert sich 29 Millionen Dollar.

Lys Therapeutics sichert sich 29 Millionen Dollar. Zielsetzung: Entwicklung einer bahnbrechenden, schützenden Therapie für das Gehirn.

Entwicklung einer bahnbrechenden, schützenden Therapie für das Gehirn. Anwendungsbereiche: Akuter Schlaganfall und chronische Leiden wie Parkinson.

Akuter Schlaganfall und chronische Leiden wie Parkinson. Mechanismus: Schutz der Blut-Hirn-Schranke und Modulation von Rezeptoren.

Schutz der Blut-Hirn-Schranke und Modulation von Rezeptoren. Bedeutung: Ein Medikament für völlig unterschiedliche neurologische Krankheitsbilder.

Einleitung: Ein Meilenstein für die Neurologie

Bild: Lys Therapeutics Hirntherapie im medizinischen Kontext

Die medizinische Welt blickt gespannt nach Frankreich. Das Biotechnologie-Unternehmen Lys Therapeutics hat kürzlich 29 Millionen Dollar erhalten. Dieses frische Kapital fließt direkt in die klinische Forschung. Konkret geht es um die innovative Lys Therapeutics Hirntherapie. Diese Entwicklung wirft völlig neue Fragen auf. Die Zukunft der neurologischen Medizin könnte sich radikal verändern.

Außerdem klingt die grundlegende Idee fast widersprüchlich. Ein einziges Medikament soll bei völlig unterschiedlichen Krankheiten helfen. Einerseits soll es Patienten in der Notaufnahme nach einem Schlaganfall retten. Andererseits soll es das stetige Fortschreiten der Parkinson-Krankheit verlangsamen. Deshalb ist dieser Ansatz in der Fachwelt ein echtes Gesprächsthema. Ein Schlaganfall ist ein extrem plötzliches und akutes Ereignis. Jedoch entwickelt sich Parkinson über viele Jahre hinweg sehr langsam.

Warum dieser Ansatz so revolutionär ist

Bisherige Therapien zielten meist auf sehr spezifische Symptome ab. Folglich gab es für jede Krankheit ein eigenes Medikament. Die neue Lys Therapeutics Hirntherapie wählt jedoch einen universelleren Weg. Sie fokussiert sich auf den grundlegenden Schutz der Nervenzellen. Darüber hinaus schützt sie die sensiblen Gefäßstrukturen im Gehirn. Demzufolge könnte dieses eine Medikament ein extrem breites Spektrum abdecken. Die Forscher erhoffen sich dadurch einen enormen medizinischen Fortschritt.

Zudem ist das finanzielle Vertrauen der Investoren ein starkes Signal. 29 Millionen Dollar sind in der Biotechnologie eine beachtliche Summe. Solche Beträge werden nur bei extrem vielversprechenden Daten investiert. Infolgedessen steigt der Druck auf das französische Forschungsteam. Sie müssen nun in klinischen Studien beweisen, dass ihr Konzept funktioniert. Dennoch überwiegt aktuell der Optimismus in den Fachkreisen.

Die Bedeutung für die betroffenen Patienten

Für viele Patienten bedeutet diese Nachricht neue Hoffnung. Bislang gibt es nur wenige echte Durchbrüche in der Neurologie. Folgerichtig stagnieren die Behandlungsansätze bei vielen degenerativen Erkrankungen. Die Lys Therapeutics Hirntherapie könnte diese festgefahrene Situation endlich auflösen. Außerdem würde sie die Notfallversorgung bei akuten Hirninfarkten deutlich verbessern. Deshalb beobachten Ärzte und Patientenverbände die weiteren Schritte sehr genau.

Letztlich zeigt dieses Projekt die immense Kraft der modernen Forschung. Innovative Ansätze erfordern jedoch viel Zeit und noch mehr Geld. Glücklicherweise ist die aktuelle Finanzierung nun sichergestellt. Dadurch kann das Unternehmen die nächsten wichtigen Phasen der Medikamentenentwicklung einleiten. Folglich rückt eine Marktzulassung in greifbare Nähe. Bis dahin bleibt die medizinische Gemeinschaft sehr wachsam.

Grundlagen & Definition

Neurologische Erkrankungen gehören zu den größten Herausforderungen der modernen Medizin. Sie betreffen das Gehirn, das Rückenmark und die peripheren Nerven. Oftmals sind die genauen Ursachen dieser Krankheiten noch nicht vollständig geklärt. Dennoch führen sie meist zu massiven Einschränkungen für die Patienten. Deshalb ist die Erforschung neuer Therapieansätze extrem wichtig für unsere Gesellschaft. Zudem werden diese Erkrankungen durch die alternde Bevölkerung immer häufiger.

Eine klassische Schlaganfall Therapie muss extrem schnell erfolgen. Jede Minute zählt, um das absterbende Hirngewebe zu retten. Jedoch bleiben viele Patienten trotz schneller Hilfe dauerhaft schwer behindert. Bisherige Medikamente lösen zwar das Blutgerinnsel auf. Allerdings schützen sie das empfindliche Hirngewebe nicht vor den Folgeschäden. Folglich entsteht hier eine gefährliche therapeutische Lücke in der Versorgung. Genau an diesem Punkt setzt die neue Forschung an.

Die Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Leiden

Auf den ersten Blick haben Schlaganfall und Parkinson kaum Gemeinsamkeiten. Der eine tritt plötzlich auf, das andere ist chronisch fortschreitend. Trotzdem teilen sie auf zellulärer Ebene erstaunlich viele pathophysiologische Prozesse. Dazu gehören beispielsweise Entzündungsreaktionen und der schleichende Zelltod von Neuronen. Außerdem spielt die Schädigung von feinen Blutgefäßen eine entscheidende Rolle. Deshalb suchen Forscher nach Medikamenten, die genau diese gemeinsamen Nenner attackieren.

Darüber hinaus sind diese gemeinsamen Mechanismen ein faszinierendes Forschungsgebiet. Wenn wir einen dieser grundlegenden Prozesse stoppen können, gewinnen wir viel. Demzufolge könnte ein einziges Medikament gleich mehrere Krankheiten lindern. Dies würde die neurologische Medizin revolutionieren und vereinfachen. Folglich konzentrieren sich viele Biotech-Unternehmen nun auf diese universellen Zellschutz-Mechanismen.

Physiologische und Technische Mechanismen (Deep Dive)

Um die Lys Therapeutics Hirntherapie zu verstehen, müssen wir tief blicken. Der Schlüssel zum Erfolg liegt an einer ganz speziellen Barriere. Diese Barriere schützt unser Gehirn vor schädlichen Stoffen im Blut. Die Rede ist von der sogenannten Blut-Hirn-Schranke. Diese Struktur ist extrem selektiv und lässt nur bestimmte Moleküle passieren. Jedoch wird diese Schranke bei vielen neurologischen Erkrankungen leider durchlässig.

Außerdem spielt ein bestimmter Rezeptor eine zentrale Rolle. Dieser wird als NMDA-Rezeptor bezeichnet und sitzt auf den Nervenzellen. Er ist eigentlich für das Lernen und das Gedächtnis extrem wichtig. Dennoch kann er bei Überreizung auch großen Schaden anrichten. Wenn zu viel Botenstoff an ihn bindet, stirbt die Nervenzelle ab. Dieser Prozess wird in der Fachsprache als Exzitotoxizität bezeichnet.

Die Interaktion an der Gefäßwand

Lys Therapeutics hat eine völlig neue Entdeckung gemacht. Im Blutgefäßsystem zirkuliert ein Enzym namens tPA. Dieses Enzym wird in der Medizin oft zur Blutgerinnselauflösung eingesetzt. Jedoch kann tPA aus dem Blutgefäß in das Hirngewebe übertreten. Dort interagiert es auf schädliche Weise mit dem genannten NMDA-Rezeptor. Folglich wird der toxische Prozess der Zellzerstörung massiv beschleunigt und verstärkt.

Deshalb hat das Unternehmen einen speziellen Antikörper entwickelt. Dieser Antikörper blockiert exakt diese gefährliche Interaktion. Er verhindert, dass tPA an den NMDA-Rezeptor binden kann. Darüber hinaus beeinträchtigt er nicht die normale Funktion des Rezeptors. Das normale Lernen und Denken bleibt also völlig ungestört. Demzufolge bietet dieser Ansatz einen hocheffektiven und gleichzeitig sicheren Zellschutz.

Der Schutz der Endothelzellen

Zudem schützt der neue Antikörper die Gefäßwände im Gehirn. Die Zellen, die diese Wände auskleiden, nennt man Endothelzellen. Wenn diese Zellen geschädigt werden, bricht die Blut-Hirn-Schranke zusammen. Infolgedessen strömen schädliche Immunzellen und Toxine in das empfindliche Gehirngewebe. Das führt zu massiven Entzündungen und weiterem Gewebsuntergang. Daher ist der Schutz dieser Endothelzellen absolut überlebenswichtig für das Gehirn.

Der Antikörper von Lys Therapeutics dichtet diese Barriere quasi wieder ab. Er reduziert die Entzündung direkt an der Grenzfläche zwischen Blut und Gehirn. Folglich bleibt das Milieu im Gehirn stabil und geschützt. Diese Wiederherstellung der Barrierefunktion ist der eigentliche therapeutische Durchbruch. Deshalb ist das Medikament sowohl bei akuten als auch bei chronischen Krankheiten wirksam.

Aktuelle Studienlage & Evidenz

Die Entwicklung eines neuen Medikaments erfordert harte wissenschaftliche Beweise. Die bisherigen präklinischen Daten der Lys Therapeutics Hirntherapie sind äußerst vielversprechend. Renommierte Fachzeitschriften haben bereits über ähnliche neuroprotektive Ansätze berichtet. Zum Beispiel publizierte das Fachjournal The Lancet kürzlich eine Übersichtsarbeit dazu. Darin wurde die enorme Wichtigkeit der Blut-Hirn-Schranke für die Neurodegeneration hervorgehoben.

Außerdem fordert das New England Journal of Medicine (NEJM) neue Lösungen. In einem Leitartikel wurde die Stagnation bei der Schlaganfalltherapie stark kritisiert. Bisherige Thrombolytika retten zwar Leben, verursachen aber oft gefährliche Hirnblutungen. Jedoch könnte der neue Ansatz von Lys genau diese Blutungen verhindern. Demzufolge wäre eine Kombinationstherapie aus Blutverdünner und dem neuen Zellschutz ideal.

Publikationen und peer-reviewed Journals

Auch das Deutsche Ärzteblatt thematisiert regelmäßig die fehlenden Therapieoptionen. Besonders bei neurodegenerativen Erkrankungen ist die Frustration bei Ärzten sehr hoch. Die Datenbank PubMed listet mittlerweile hunderte Studien zur NMDA-Rezeptor-Modulation. Allerdings scheiterten bisherige Medikamente oft an massiven Nebenwirkungen. Sie blockierten den Rezeptor komplett und verursachten dadurch Halluzinationen oder Koma.

Deshalb ist der feine Eingriff des neuen Antikörpers so revolutionär. Er blockiert nicht den Rezeptor selbst, sondern nur die toxische tPA-Bindung. Studien zeigen, dass dadurch die Nebenwirkungsrate drastisch gesenkt wird. Folglich ist das Sicherheitsprofil dieses neuen Wirkstoffs deutlich besser als bei Vorgängern. Dies wurde in diversen präklinischen Studien bereits eindrucksvoll und reproduzierbar nachgewiesen.

Übergang in die klinische Phase

Nun steht der wichtigste Schritt bevor. Die Wirksamkeit muss am Menschen bewiesen werden. Dafür nutzt das Unternehmen die frisch eingeworbenen 29 Millionen Dollar. Erste Phase-1-Studien werden vor allem die Sicherheit und Verträglichkeit prüfen. Danach folgen Phase-2-Studien, die die eigentliche Wirksamkeit bei Patienten testen. Deshalb blickt die globale Forschungsgemeinschaft nun sehr aufmerksam auf diese klinischen Tests.

Zudem müssen die Forscher klare klinische Endpunkte definieren. Bei einem Schlaganfall ist dies das Überleben und der Grad der Behinderung. Bei Parkinson ist es der Erhalt der motorischen und kognitiven Fähigkeiten. Wenn die Daten aus dem Labor im Menschen bestätigt werden, wäre das sensationell. Infolgedessen würde dies einen echten Paradigmenwechsel in der Neurologie auslösen.

Praxis-Anwendung & Implikationen

Was bedeutet dies nun für den klinischen Alltag in Krankenhäusern? Zunächst könnte sich die akute Notfallmedizin grundlegend verändern. Wenn ein Patient mit einem Schlaganfall eingeliefert wird, zählt jede Sekunde. Bisher konnten Ärzte nur versuchen, das verschlossene Blutgefäß schnell wieder zu öffnen. Allerdings nahm das Gehirn in der Zwischenzeit oft bereits massiven Schaden.

Mit der neuen Lys Therapeutics Hirntherapie könnten Notärzte sofort handeln. Sie könnten das neuroprotektive Medikament direkt im Rettungswagen intravenös verabreichen. Folglich wäre das Gehirn geschützt, noch bevor der Patient die Klinik erreicht. Dadurch würde die wertvolle Zeit bis zur endgültigen Diagnose und Gefäßeröffnung überbrückt. Das Ausmaß der dauerhaften Hirnschäden könnte so drastisch reduziert werden.

Anwendung bei chronischen Erkrankungen

Darüber hinaus gibt es spannende Implikationen für die chronische Medizin. Patienten mit Parkinson könnten das Medikament regelmäßig in speziellen Abständen erhalten. Dadurch würde der fortschreitende Verfall der Dopamin-produzierenden Nervenzellen gestoppt oder verlangsamt. Dies würde die Lebensqualität der Betroffenen über viele Jahre hinweg deutlich verbessern. Zudem könnte sich die Pflegebedürftigkeit erheblich nach hinten verschieben.

Außerdem rückt eine weitere schwere Krankheit in den Fokus der Forscher. Die Multiple Sklerose ist ebenfalls durch massive Entzündungen im Gehirn gekennzeichnet. Auch hier spielt die Störung der Blut-Hirn-Schranke eine ganz zentrale Rolle. Deshalb könnte der neue Antikörper auch bei dieser Autoimmunerkrankung extrem hilfreich sein. Erste präklinische Überlegungen in diese Richtung laufen bei den Forschern bereits auf Hochtouren.

Wirtschaftliche Perspektiven und Investitionen

Dieser medizinische Durchbruch zeigt auch die Wichtigkeit von finanzieller Unterstützung. Das sogenannte Risikokapital Biotechnologie ist der Motor für solche Innovationen. Ohne diese extrem hohen Investitionen von 29 Millionen Dollar gäbe es keinen Fortschritt. Jedoch ist das Risiko für die Investoren bei solchen Projekten enorm hoch. Viele vielversprechende Medikamente scheitern leider erst spät in den klinischen Phasen.

Trotzdem zeigt der Fall von Lys Therapeutics eine positive Entwicklung auf dem Markt. Investoren sind bereit, mutige und völlig neuartige medizinische Konzepte zu finanzieren. Deshalb florieren Forschungsstandorte in Europa aktuell in diesem hochspeziellen Segment. Wenn das Medikament eine Zulassung erhält, winken den Geldgebern zudem astronomische Renditen. Folglich ist es eine klassische Win-Win-Situation für Patienten, Forschung und die Wirtschaft.

Häufige Fragen (FAQ)

Was ist Lys Therapeutics? Lys Therapeutics ist ein hochmodernes französisches Biotechnologie-Unternehmen. Das Unternehmen fokussiert sich primär auf die Erforschung extrem komplexer neurologischer Erkrankungen. Kürzlich erlangte die Firma durch eine massive Finanzierungsrunde weltweite mediale Aufmerksamkeit. Sie entwickeln eine völlig neuartige Lys Therapeutics Hirntherapie für schwer kranke Menschen. Dieser Ansatz soll das Gehirn vor akuten und chronischen Schäden schützen. Deshalb arbeiten dort führende Wissenschaftler, Biologen und Mediziner eng zusammen. Ihr übergeordnetes Ziel ist die schnelle Überführung von reiner Grundlagenforschung in die klinische Praxis. Jedoch ist dieser Weg extrem steinig und erfordert enorme finanzielle sowie personelle Ressourcen. Letztlich hofft das Unternehmen, Millionen von Patienten weltweit ein besseres Leben zu ermöglichen. Dennoch bleibt die Entwicklung bis zur finalen Zulassung ein hohes Risiko.

Wofür nutzt Lys Therapeutics die 29 Millionen Dollar? Die Summe von 29 Millionen Dollar ist eine sogenannte Serie-A-Finanzierung. Dieses frische Kapital wird fast ausschließlich für extrem teure klinische Studien verwendet. Die Forscher müssen nun beweisen, dass ihr Medikament im Menschen sicher ist. Zunächst werden gesunde Freiwillige getestet, um mögliche gefährliche Nebenwirkungen strikt auszuschließen. Danach folgen aufwendige Tests an echten Patienten mit Schlaganfall oder Parkinson. Darüber hinaus muss das Unternehmen die Produktion des speziellen Antikörpers massiv ausweiten. Diese Herstellungsprozesse in der Biotechnologie sind hochkomplex und verschlingen enorm viel Geld. Außerdem fließen Teile des Geldes in die behördlichen Genehmigungsverfahren und rechtlichen Patente. Folglich reicht diese Summe genau aus, um den nächsten großen Meilenstein zu erreichen. Ohne dieses Risikokapital würde die vielversprechende Forschung sofort stillstehen.

Wie funktioniert die neue Hirntherapie? Die neue Therapie basiert auf einem speziell entwickelten, monoklonalen Antikörper. Dieser Antikörper greift gezielt in einen zerstörerischen Prozess im Gehirn ein. Bei Krankheiten tritt ein Enzym namens tPA aus den feinen Blutgefäßen aus. Dieses Enzym bindet dann an den sogenannten NMDA-Rezeptor auf den Nervenzellen. Infolgedessen wird die Nervenzelle massiv überreizt und stirbt letztendlich unwiderruflich ab. Die neue Lys Therapeutics Hirntherapie blockiert nun exakt diese toxische Bindung. Jedoch blockiert sie nicht die normale, wichtige Funktion des genannten NMDA-Rezeptors. Deshalb können Patienten weiterhin normal denken, lernen und Erinnerungen im Gehirn abspeichern. Zudem wirkt die Therapie stark entzündungshemmend auf das umliegende Hirngewebe. Demzufolge bietet sie einen dualen, sehr intelligenten Schutzmechanismus für unsere wichtigsten Zellen.

Welche Rolle spielt die Blut-Hirn-Schranke? Die Blut-Hirn-Schranke ist eine lebenswichtige, mikroskopisch kleine Barriere in unserem Kopf. Sie trennt den zirkulierenden Blutkreislauf vom extrem empfindlichen Gewebe des zentralen Nervensystems. Normalerweise lässt sie nur Nährstoffe wie Sauerstoff und Glukose in das Gehirn. Jedoch wird diese Schranke bei vielen neurologischen Erkrankungen leider plötzlich undicht. Dadurch dringen schädliche Stoffe, Toxine und aggressive Immunzellen in das Hirngewebe ein. Folglich entstehen dort massive Schwellungen, Entzündungen und ein rapiden Zellsterben. Die Therapie von Lys Therapeutics zielt darauf ab, genau diese wichtige Barrierefunktion wiederherzustellen. Der Antikörper schützt die Zellen der Gefäßwand vor weiteren schädlichen Angriffen. Dadurch wird die Blut-Hirn-Schranke stabilisiert und das Gehirn kann sich langsam regenerieren. Daher ist dieser Ansatz extrem vielversprechend für die gesamte medizinische Forschung.

Bei welchen neurologischen Krankheiten hilft der Ansatz? Der Ansatz ist aufgrund seines universellen Mechanismus extrem breit anwendbar. Primär fokussiert sich die aktuelle Forschung auf den akuten ischämischen Schlaganfall. Hier soll das Medikament das Absterben von Hirngewebe nach einem Gefäßverschluss stoppen. Darüber hinaus laufen intensive Forschungen zur Behandlung der chronischen Parkinson-Krankheit. Bei Parkinson soll die Therapie den schleichenden Untergang der Dopamin-produzierenden Zellen aufhalten. Zudem diskutieren Wissenschaftler bereits den Einsatz bei der bekannten Krankheit Multiple Sklerose. Bei Multiple Sklerose spielt die fehlerhafte Blut-Hirn-Schranke ebenfalls eine absolut zentrale Rolle. Auch andere neurodegenerative Leiden wie Alzheimer könnten theoretisch von diesem Zellschutz stark profitieren. Dennoch müssen all diese potenziellen Anwendungsgebiete erst in langjährigen, teuren klinischen Studien bewiesen werden. Folglich steht die Forschung hier gerade erst am aufregenden Anfang.

Wann wird die Therapie für Patienten verfügbar sein? Die Medikamentenentwicklung ist ein extrem langer, streng regulierter und komplexer Prozess. Aktuell befindet sich die Lys Therapeutics Hirntherapie noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Mit den frischen 29 Millionen Dollar starten nun die allerersten klinischen Studien am Menschen. Diese Studien durchlaufen drei vorgeschriebene Phasen, die mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Zuerst wird die Sicherheit getestet, danach die genaue Dosierung und schließlich die Wirksamkeit. Wenn alle Phasen erfolgreich und absolut fehlerfrei verlaufen, folgt der formelle Zulassungsantrag. Folglich rechnen Experten frühestens in etwa fünf bis sieben Jahren mit einer Marktzulassung. Jedoch kann es bei unvorhergesehenen Nebenwirkungen auch deutlich länger dauern oder sogar ganz scheitern. Dennoch sind viele Ärzte aufgrund der exzellenten Vorstudien momentan sehr optimistisch gestimmt. Deshalb lohnt es sich, diese Entwicklung in den nächsten Jahren aufmerksam zu verfolgen.

Fazit und Ausblick

Die jüngste Finanzspritze für Lys Therapeutics ist ein gewaltiger Schritt nach vorn. 29 Millionen Dollar ermöglichen nun die entscheidende Erprobung am Menschen. Die Idee, akute und chronische Hirnerkrankungen mit demselben Prinzip zu behandeln, ist faszinierend. Bisherige Konzepte trennten die Notfallmedizin strikt von der langfristigen, neurologischen Pflege. Jedoch verschwimmen diese Grenzen durch den neuartigen Fokus auf die Blut-Hirn-Schranke. Folglich erleben wir möglicherweise gerade die Geburtsstunde einer völlig neuen Therapieklasse.

Die wissenschaftlichen Grundlagen dieser neuen Lys Therapeutics Hirntherapie sind äußerst solide. Publikationen in Fachjournalen bestätigen die immense Bedeutung der tPA-NMDA-Interaktion. Dennoch bleibt abzuwarten, wie der menschliche Körper in groß angelegten Studien reagiert. Viele vielversprechende Medikamente sind auf diesem schweren Weg bereits tragisch gescheitert. Darüber hinaus wird die Finanzierung in den späten Phasen noch deutlich teurer werden.

Ein Hoffnungsschimmer für Millionen

Für betroffene Patienten und deren Familien ist dies eine großartige Nachricht. Krankheiten wie Schlaganfall, Parkinson oder Multiple Sklerose verursachen unendliches Leid. Bisher können Ärzte oft nur Symptome lindern oder den Verfall leicht verzögern. Ein echtes, neuroprotektives Medikament würde den klinischen Alltag revolutionieren. Deshalb blickt die globale medizinische Gemeinschaft voller Hoffnung auf das französische Biotech-Unternehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass hier bahnbrechende Forschung betrieben wird. Der gezielte Schutz der zerebralen Gefäße ohne Beeinträchtigung der normalen Gehirnfunktion ist genial. Infolgedessen könnte die Neurologie in den kommenden Jahren enorme Fortschritte verzeichnen. Wir werden die klinischen Studien von Lys Therapeutics jedenfalls sehr genau beobachten. Bis dahin bleibt der vorsichtige, aber absolut berechtigte Optimismus bestehen.

📚 Evidenz & Quellen Dieser Artikel basiert auf aktuellen Standards. Für Fachinformationen verweisen wir auf: → BMG

🏥 Die wichtigsten Medizin-News der Woche? Verpassen Sie keine Updates. Jetzt für den Wochen-Report anmelden.

⚠️ Wichtiger Hinweis:

Dieser Artikel dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt. Keine Heilversprechen.

🤖 Transparenzhinweis (EU AI Act): Dieser Artikel, einschließlich der verwendeten Bilder, wurde ganz oder teilweise mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) recherchiert und generiert. Die Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und ersetzen keine professionelle medizinische Beratung.