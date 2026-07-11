Größte Kollagen-Studie: Was wirklich wirkt

Kollagen Wirkung Studie ist für viele Praxen und Patienten aktuell ein zentrales Thema.

Auf einen Blick: Die wichtigsten Erkenntnisse der großen Kollagen-Studie Umfang: Eine neue, massive Auswertung umfasste fast 8.000 Teilnehmer.

Eine neue, massive Auswertung umfasste fast 8.000 Teilnehmer. Haut & Gelenke: Die Einnahme von Kollagen verbessert die Hautgesundheit. Zudem lindert sie Symptome von Arthrose deutlich.

Die Einnahme von Kollagen verbessert die Hautgesundheit. Zudem lindert sie Symptome von Arthrose deutlich. Sehnen & Muskeln: Es zeigten sich leichte, aber messbare Vorteile für die Gesundheit von Sehnen und Muskeln.

Es zeigten sich leichte, aber messbare Vorteile für die Gesundheit von Sehnen und Muskeln. Sportliche Leistung: Ein wichtiger Mythos wurde widerlegt. Kollagen steigert die sportliche Leistung nicht direkt. Außerdem beschleunigt es weder die Erholung noch reduziert es Muskelkater.

Ein wichtiger Mythos wurde widerlegt. Kollagen steigert die sportliche Leistung nicht direkt. Außerdem beschleunigt es weder die Erholung noch reduziert es Muskelkater. Anwendung: Kontinuität ist entscheidend. Die besten Ergebnisse traten bei langfristiger, täglicher Einnahme auf.

Einführung: Die Suche nach der Wahrheit im Supplement-Dschungel

Bild: Kollagen Wirkung Studie im medizinischen Kontext

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel wächst seit Jahren unaufhaltsam. Deshalb suchen immer mehr Menschen nach wirksamen Produkten. Besonders Kollagen erfreut sich extrem großer Beliebtheit. Folglich versprechen viele Hersteller wahre Wunderwirkungen. Jedoch mangelte es lange an eindeutigen, groß angelegten wissenschaftlichen Beweisen. Viele kleine Untersuchungen lieferten zwar positive Hinweise. Dennoch blieben viele Mediziner und Forscher skeptisch.

Zudem fehlte oft eine unabhängige Bewertung der Ergebnisse. Schließlich wurden viele Studien von der Industrie selbst finanziert. Daher forderte die wissenschaftliche Gemeinschaft aussagekräftigere Daten. Genau diese Lücke schließt nun eine monumentale neue Untersuchung. Eine umfassende Meta-Analyse untersuchte die Daten von fast 8.000 Teilnehmern. Demzufolge liefert diese neue Kollagen Wirkung Studie endlich verlässliche Antworten.

Warum diese Kollagen Wirkung Studie alles verändert

Bisherige Übersichtsarbeiten waren oft zu klein dimensioniert. Außerdem unterschieden sich die Methoden der Forscher massiv. Deshalb ließen sich die Ergebnisse kaum vergleichen. Diese neue Auswertung ändert das jedoch grundlegend. Mit fast 8.000 Probanden bietet sie eine enorme statistische Aussagekraft. Somit können wir nun Fakten von reinem Marketing trennen.

Darüber hinaus beleuchtete die Untersuchung verschiedene Anwendungsbereiche. Sie betrachtete nicht nur kosmetische Aspekte. Vielmehr analysierte sie auch orthopädische und sportmedizinische Faktoren. Folglich entstand ein sehr detailliertes Gesamtbild. Die Forscher werteten Hautgesundheit und Gelenkprobleme aus. Zudem überprüften sie die Effekte auf den Muskelaufbau und die sportliche Regeneration.

Ein Paradigmenwechsel in der Beurteilung

Die Resultate sind teilweise sehr überraschend. Einerseits bestätigen sie bekannte Vermutungen zur Hautpflege. Andererseits widerlegen sie hartnäckige Mythen aus dem Fitnessbereich. Deshalb müssen viele Sportler ihre Routinen nun überdenken. Kollagen ist nämlich kein magischer Booster für den Muskelaufbau. Dennoch bietet es enorme Vorteile für andere Körperbereiche.

Im Folgenden analysieren wir diese bahnbrechenden Ergebnisse im Detail. Wir betrachten die physiologischen Mechanismen genau. Außerdem beleuchten wir die Reaktionen im Gewebe. Zudem fassen wir die praktischen Empfehlungen für den Alltag zusammen. Schließlich sollen Sie genau wissen, ob sich eine Einnahme für Sie lohnt.

Grundlagen & Definition: Was genau ist Kollagen?

Kollagen ist das am häufigsten vorkommende Protein im menschlichen Körper. Es macht etwa ein Drittel der gesamten Proteinmasse aus. Folglich ist es ein essenzieller Baustein für unseren Organismus. Das Protein bildet starke, seilartige Strukturen. Diese Strukturen verleihen unserem Gewebe Stabilität und Elastizität. Deshalb wird Kollagen oft als der „Klebstoff“ des Körpers bezeichnet.

Zudem besteht es hauptsächlich aus drei bestimmten Aminosäuren. Diese sind Glycin, Prolin und Hydroxyprolin. Gemeinsam bilden sie eine komplexe Tripelhelix. Durch diese besondere Form ist das Molekül extrem zugfest. Allerdings kann der Körper das Protein im Ganzen nicht verwerten. Deshalb müssen wir es vor der Aufnahme zerkleinern.

Die Rolle im Bindegewebe und bei der Hautalterung

Unser Bindegewebe ist stark auf Kollagen angewiesen. Es bildet ein dichtes Netzwerk in der Dermis. Folglich sorgt dieses Netzwerk für eine straffe, jugendliche Haut. Jedoch beginnt die körpereigene Produktion bereits ab dem 25. Lebensjahr zu sinken. Jedes Jahr verlieren wir etwa ein Prozent unseres Kollagens. Dadurch entstehen Falten und die Haut erschlafft.

Dieser natürliche Abbauprozess beschleunigt die sichtbare Hautalterung. Zudem wirken sich externe Faktoren negativ aus. UV-Strahlung, Stress und schlechte Ernährung zerstören das Protein zusätzlich. Deshalb suchen viele Menschen nach wirksamen Anti-Aging-Lösungen. Eine Supplementierung soll diesen Abbau gezielt verlangsamen. Demzufolge liegt hier ein riesiger Markt für die Kosmetikindustrie.

Peptide als Schlüssel zur Aufnahme

Rohes Kollagen ist ein viel zu großes Molekül. Der menschliche Darm kann es in dieser Form nicht aufnehmen. Deshalb nutzen moderne Präparate sogenannte hydrolysierte Peptide. Bei der Hydrolyse wird das große Protein in winzige Fragmente gespalten. Folglich entstehen kurze Aminosäureketten. Diese Ketten sind wasserlöslich und extrem gut bioverfügbar.

Zudem passieren diese Peptide die Darmwand problemlos. Danach gelangen sie direkt in den Blutkreislauf. So können sie im gesamten Körper verteilt werden. Schließlich erreichen sie ihre Zielzellen im Gewebe. Dort entfalten sie dann ihre eigentliche Wirkung. Dieser Prozess ist für den Erfolg der Nahrungsergänzung absolut entscheidend.

Physiologische Mechanismen (Deep Dive): Wie wirkt Kollagen im Körper?

Die Wirkungsweise von eingenommenem Kollagen ist hochkomplex. Viele Kritiker behaupteten lange, es werde einfach verdaut. Demnach würde es wie ein normales Steak in Aminosäuren zerlegt. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Moderne Forschungen zeigen ein wesentlich differenzierteres Bild. Folglich passiert im Körper weitaus mehr als eine simple Verdauung.

Tatsächlich überleben einige spezielle Peptid-Bindungen den Magen-Darm-Trakt. Besonders die Verbindung aus Prolin und Hydroxyprolin ist extrem stabil. Deshalb werden diese kurzen Ketten (Oligopeptide) intakt ins Blut aufgenommen. Anschließend zirkulieren sie durch den Körper. Dort agieren sie als wichtige Botenstoffe.

Die Signalwirkung auf die Fibroblasten

Die unverdauten Peptide erreichen schließlich die Haut und die Gelenke. Dort treffen sie auf spezielle Zellen. Diese Zellen nennt man Fibroblasten (in der Haut) oder Chondrozyten (im Knorpel). Die Kollagen-Fragmente binden an Rezeptoren auf der Oberfläche dieser Zellen. Folglich wird ein chemisches Signal in das Zellinnere gesendet.

Dieses Signal gaukelt der Zelle vor, dass Kollagen abgebaut wurde. Deshalb reagiert die Zelle mit einer Art Reparaturmodus. Sie beginnt sofort, frisches, eigenes Kollagen zu produzieren. Zudem schüttet sie weitere wichtige Substanzen aus. Darunter fallen Elastin und Hyaluronsäure. Folglich verbessert sich die gesamte Gewebestruktur nachhaltig.

Doppelte Wirkung: Baustein und Stimulanz

Somit besitzt orales Kollagen einen einzigartigen Doppel-Effekt. Einerseits liefert es die exakt passenden Aminosäuren. Das sind die grundlegenden Bausteine für neues Gewebe. Andererseits fungiert es als stimulierendes Signal. Es weckt die müden Zellen regelrecht auf. Deshalb ist die Wirkung von reinen Aminosäuremischungen oft geringer.

Darüber hinaus hemmt das Kollagen entzündliche Prozesse. Dies ist besonders im Gelenkknorpel wichtig. Bei Arthrose werden knorpelabbauende Enzyme freigesetzt. Kollagen-Peptide können die Aktivität dieser schädlichen Enzyme verringern. Somit wird der weitere Abbau der Gelenksubstanz gebremst. Das erklärt die schmerzlindernde Wirkung bei vielen Patienten.

Der Einfluss auf die Mikrozirkulation

Ein weiterer faszinierender Aspekt ist die Durchblutung. Neuere Untersuchungen deuten auf eine verbesserte Mikrozirkulation hin. Die feinen Blutgefäße in der Haut werden gestärkt. Folglich gelangen mehr Nährstoffe und Sauerstoff in die äußeren Hautschichten. Das Resultat ist ein frischerer, gesünderer Teint.

Zudem hilft das gestärkte Netzwerk, Feuchtigkeit besser zu speichern. Die parallel produzierte Hyaluronsäure bindet enorme Mengen an Wasser. Dadurch polstert sich die Haut von innen auf. Trockenheitsfältchen verschwinden oft schon nach wenigen Wochen. Deshalb schwören so viele Dermatologen auf diesen inneren Ansatz.

Aktuelle Studienlage & Evidenz (Journals)

Die wissenschaftliche Basis für diese Aussagen ist mittlerweile enorm stark. Die hier diskutierte, aktuelle Kollagen Wirkung Studie ist ein Meilenstein. Fast 8.000 Probanden wurden in dieser riesigen Auswertung erfasst. Dadurch eliminierten die Forscher viele statistische Schwankungen. Zudem stützen auch führende medizinische Fachzeitschriften diese Erkenntnisse zunehmend.

In der Vergangenheit publizierte beispielsweise The Lancet bereits Artikel zur Knorpelgesundheit. Auch im renommierten NEJM (New England Journal of Medicine) wird Geweberegeneration intensiv diskutiert. Die aktuelle Datenbank von PubMed listet tausende Treffer zum Thema Kollagen-Peptide. Selbst das Ärzteblatt berichtet vermehrt über den Nutzen bei Gelenkverschleiß. Folglich ist das Thema in der Schulmedizin angekommen.

Evidenz bei Hautgesundheit und Anti-Aging

Die Studienergebnisse bezüglich der Haut sind beeindruckend positiv. Die Forscher stellten signifikante Verbesserungen fest. Die Hautelastizität stieg bei den meisten Teilnehmern messbar an. Zudem verringerte sich die Tiefe von Augenfalten deutlich. Diese Effekte traten meist nach vier bis acht Wochen auf.

Interessanterweise hielt die Wirkung sogar nach dem Absetzen an. Die Haut blieb auch Wochen nach der letzten Einnahme straffer. Dies beweist den nachhaltigen Aufbau von körpereigenem Gewebe. Es handelt sich folglich nicht um einen flüchtigen Aufpolsterungs-Effekt. Die dermale Matrix wurde tatsächlich von innen repariert.

Wirkung bei Arthrose und Gelenkschmerzen

Besonders erfreulich sind die Resultate bei orthopädischen Beschwerden. Die 8.000-Personen-Studie zeigte klare Vorteile für Arthrose-Patienten. Viele Probanden litten zuvor unter chronischen Gelenkschmerzen. Durch die Einnahme verbesserte sich ihre Beweglichkeit enorm. Zudem gaben sie eine deutliche Reduzierung der Schmerzintensität an.

Einige Patienten konnten sogar ihre klassischen Schmerzmittel reduzieren. Dies ist ein gewaltiger Vorteil für den Magen-Darm-Trakt. Herkömmliche Schmerzmittel haben oft starke Nebenwirkungen. Kollagen hingegen wird hervorragend vertragen. Deshalb empfehlen immer mehr Orthopäden die begleitende Einnahme bei Gelenkverschleiß.

Muskeln, Sehnen und der geplatzte Sportler-Mythos

Die Auswertung untersuchte auch die muskulären Effekte. Hier gab es leichte, aber messbare Vorteile für die Sehnenstruktur. Sehnen bestehen ebenfalls größtenteils aus Kollagen. Folglich profitierten sie von den zugeführten Peptiden. Sie wurden elastischer und weniger verletzungsanfällig.

Allerdings platzte ein großer Mythos der Fitnessindustrie. Viele Hersteller behaupten, Kollagen steigere die sportliche Leistung. Zudem soll es den Muskelkater verringern. Die massive Meta-Analyse konnte dies nicht bestätigen. Es zeigte sich kaum ein Effekt auf die muskuläre Erholung. Folglich ist Whey-Protein für den reinen Muskelaufbau weiterhin die bessere Wahl.

Praxis-Anwendung & Implikationen: So nutzen Sie Kollagen richtig

Aus den wissenschaftlichen Daten lassen sich klare Anwendungsempfehlungen ableiten. Wenn Sie von den positiven Effekten profitieren wollen, müssen Sie einige Dinge beachten. Die bloße Einnahme irgendeines Produkts reicht oft nicht aus. Zudem spielt die Dosierung eine elementare Rolle. Deshalb sollten Sie auf die Qualität der Präparate achten.

Die Studie zeigte, dass die Kontinuität der wichtigste Faktor ist. Wer das Pulver nur gelegentlich nimmt, verschwendet sein Geld. Der Körper braucht ein konstantes Signal für den Gewebeaufbau. Folglich ist eine tägliche Routine absolut entscheidend. Die Forscher beobachteten die besten Ergebnisse bei konstanter Einnahme über mehrere Monate.

Die optimale Dosierung und Wirkstoffe

Für kosmetische Zwecke genügen meist geringere Mengen. Die Studien zur Hautalterung verwendeten oft 2,5 bis 5 Gramm täglich. Diese Dosis reicht aus, um die Fibroblasten zu stimulieren. Folglich verbessert sich das Hautbild schon bei dieser Menge. Gelenke und Knorpel benötigen jedoch etwas mehr Baumaterial.

Bei Arthrose und Gelenkschmerzen raten Experten zu höheren Dosen. Hier haben sich 10 bis 15 Gramm täglich bewährt. Zudem ist die Kombination mit Vitamin C extrem wichtig. Vitamin C ist ein essenzieller Co-Faktor für die Kollagensynthese. Ohne dieses Vitamin kann der Körper das Protein nicht stabil verknüpfen. Deshalb sollten Sie das Pulver immer mit etwas Orangensaft oder Vitamin-C-haltiger Nahrung kombinieren.

Herkunft und Qualität der Produkte

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Herkunft des Kollagens. Grundsätzlich gibt es tierische und marine Quellen. Rinderkollagen (bovin) wird am häufigsten verwendet. Es ist günstig und gut erforscht. Marines Kollagen (aus Fisch) gilt als besonders hochwertig. Zudem soll es für die Haut noch etwas besser bioverfügbar sein.

Allerdings gibt es kein echtes, veganes Kollagen. Pflanzen besitzen dieses Strukturprotein schlichtweg nicht. Sogenannte vegane Kollagen-Booster enthalten nur die einzelnen Aminosäuren und Vitamine. Sie liefern jedoch nicht die spezifischen, signalgebenden Peptide. Deshalb ist ihre Wirkung auf die Geweberegeneration nach aktueller Studienlage deutlich schwächer einzuschätzen.

Häufige Fragen (FAQ) zur Kollagen-Einnahme

Die komplexe Studienlage wirft im Alltag viele Fragen auf. Wir haben die drängendsten Unklarheiten für Sie gesammelt. Im folgenden Abschnitt beantworten wir diese basierend auf der aktuellen Beweislage. Klappen Sie einfach die entsprechenden Fragen auf, um die detaillierten Antworten zu lesen.

Was bewirkt Kollagen im Körper wirklich? Kollagen dient als wichtigstes Strukturprotein in unserem Organismus. Es bildet ein dichtes, stützendes Gerüst in zahlreichen Geweben. Dazu gehören vor allem die Haut, die Knochen, Sehnen und Gelenkknorpel. Wenn wir hydrolysierte Peptide einnehmen, gelangen diese über den Darm in unser Blut. Anschließend wandern sie zu den Zielzellen im Gewebe. Dort erfüllen sie eine doppelte Funktion. Einerseits liefern sie wertvolle Aminosäuren als Bausteine. Andererseits fungieren sie als Signalgeber. Sie docken an bestimmte Rezeptoren der Fibroblasten an. Folglich stimulieren sie die körpereigene Produktion von neuem Gewebe. Die aktuelle Mega-Studie mit 8.000 Probanden bestätigt diese systemische Wirkung. Allerdings zeigte sich auch, dass es die reine Muskelleistung beim Sport nicht direkt steigert.

Welche Kollagen-Peptide sind am effektivsten? Die Wirksamkeit hängt stark von der Größe der Peptide ab. Normale Gelatine oder rohes Kollagen sind zu groß für die optimale Aufnahme. Deshalb sollten Sie ausschließlich auf „hydrolysierte Kollagen-Peptide“ setzen. Bei der Hydrolyse wird das große Molekül in kleine Fragmente zerschnitten. Folglich kann der Darm diese winzigen Teilchen nahezu vollständig resorbieren. Es gibt zudem verschiedene Typen des Proteins. Typ I und Typ III sind besonders effektiv für die Hautgesundheit und Haare. Typ II hingegen kommt hauptsächlich in unseren Gelenkknorpeln vor. Deshalb wird es oft speziell für Knorpelbeschwerden empfohlen. Die Herkunft (Rind, Schwein oder Fisch) spielt für die Wirksamkeit eine eher untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist der hohe Grad der enzymatischen Spaltung im Herstellungsprozess.

Hilft Kollagen gegen Falten und Hautalterung? Ja, die wissenschaftliche Evidenz hierfür ist mittlerweile extrem überzeugend. Die große Meta-Analyse bestätigt die positiven kosmetischen Effekte eindrucksvoll. Mit zunehmendem Alter sinkt unsere körpereigene Kollagenproduktion rapide ab. Dadurch verliert die Haut an Spannkraft und Feuchtigkeit. Die Einnahme von speziellen Peptiden wirkt diesem Prozess gezielt entgegen. Die Fragmente regen die Hautzellen zur Bildung von neuen Matrix-Strukturen an. Zudem steigern sie die Produktion von Hyaluronsäure im Gewebe. Folglich kann die Haut wesentlich mehr Wasser binden. Sie wirkt dadurch praller und glatter. Klinische Studien zeigen eine messbare Reduktion der Faltentiefe nach etwa vier bis acht Wochen. Darüber hinaus verbessert sich die Elastizität der Haut am gesamten Körper merklich. Somit ist es ein echtes Anti-Aging-Werkzeug von innen.

Ist Kollagen gut für die Gelenke? Definitiv. Die aktuelle Studienlage stützt die Anwendung bei Gelenkproblemen enorm. Besonders Patienten mit Arthrose profitieren oft spürbar von einer Supplementierung. Der Gelenkknorpel besteht zu einem großen Teil aus Kollagenfasern. Durch chronischen Verschleiß wird diese Knorpelmasse langsam abgebaut. Die eingenommenen Peptide reichern sich nachweislich im Gelenkknorpel an. Dort stimulieren sie die Chondrozyten (Knorpelzellen) zur Regeneration. Zudem besitzen sie messbare entzündungshemmende Eigenschaften. Folglich klingen Schwellungen und Rötungen im Gelenkspalt oft ab. Viele Teilnehmer der großen Studie berichteten über deutlich weniger Gelenkschmerzen. Außerdem verbesserte sich ihre Mobilität im Alltag signifikant. Experten empfehlen hierbei jedoch etwas höhere Dosierungen von etwa 10 Gramm täglich. Zudem ist eine langfristige Einnahme über mehrere Monate zwingend erforderlich, um den Knorpel zu stärken.

Wann sollte man Kollagen einnehmen? Der genaue Zeitpunkt der Einnahme ist physiologisch gesehen nicht streng vorgegeben. Dennoch gibt es einige praktische Empfehlungen für den Alltag. Viele Experten raten zur Einnahme am Morgen auf nüchternen Magen. In diesem Zustand kann der Körper die Peptide besonders schnell und ungestört resorbieren. Allerdings ist die Gesamtdosis am Ende des Tages wesentlich wichtiger als das perfekte Timing. Zudem sollten Sie das Supplement immer in Kombination mit Vitamin C verzehren. Dieses Vitamin ist zwingend notwendig, um die Kollagenfasern im Körper stabil zu vernetzen. Sie können das geschmacksneutrale Pulver problemlos in Kaffee, Smoothies oder Haferbrei einrühren. Hitze zerstört die ohnehin schon aufgespaltenen Peptide nämlich nicht. Wichtig ist vor allem die eiserne Regelmäßigkeit. Nur durch die tägliche Anwendung erzielen Sie langfristige Resultate.

Gibt es Nebenwirkungen bei der Einnahme? Generell gilt Kollagen als extrem sicher und wird hervorragend vertragen. Es handelt sich schließlich um ein natürliches Protein, das wir auch über die Nahrung (z. B. in Knochenbrühe) aufnehmen. Die große Meta-Studie mit knapp 8.000 Probanden dokumentierte so gut wie keine schweren Nebenwirkungen. In sehr seltenen Fällen berichteten einige Personen über leichte Verdauungsbeschwerden. Dazu gehörten ein leichtes Völlegefühl oder seltenes Sodbrennen. Diese Symptome verschwinden jedoch meist, wenn man die Dosis reduziert oder das Pulver zum Essen einnimmt. Allergiker sollten allerdings genau auf die Herkunft des Präparats achten. Wer eine Fischallergie hat, darf logischerweise kein marines Kollagen konsumieren. In diesem Fall ist die Rinder-Variante die sichere Alternative. Schwangere sollten vor Beginn jeder Supplementierung routinemäßig ihren Arzt konsultieren.

Fazit: Lohnt sich die Supplementierung wirklich?

Die Ergebnisse der neuesten und größten Meta-Analyse sind eindeutig. Kollagen ist keinesfalls nur ein kurzlebiger Hype der Kosmetikindustrie. Vielmehr ist es ein wissenschaftlich fundiertes Supplement mit nachgewiesener Wirkung. Die Auswertung von knapp 8.000 Teilnehmern räumt die letzten Zweifel aus. Folglich profitieren Haut, Bindegewebe und Gelenke massiv von der gezielten Zufuhr.

Wer unter Arthrose oder beginnenden Fältchen leidet, findet hier eine schonende Hilfe. Die Peptide regen den Körper zur Selbsthilfe an. Zudem überzeugen sie durch ein exzellentes Sicherheitsprofil und gute Verträglichkeit. Allerdings müssen wir auch realistisch bleiben. Es ist kein Wundermittel für Bodybuilder oder Leistungssportler.

Die sportliche Leistung oder der Muskelkater lassen sich damit nicht signifikant beeinflussen. Dennoch überwiegen die gesundheitlichen Vorteile für den Alltag bei Weitem. Deshalb lautet unser klares Resümee: Eine tägliche, konsequente Einnahme lohnt sich. Achten Sie auf hochwertige, hydrolysierte Peptide. Kombinieren Sie diese immer mit Vitamin C. Dann werden Sie nach wenigen Monaten sichtbare und spürbare Erfolge verzeichnen.

📚 Evidenz & Quellen Dieser Artikel basiert auf aktuellen Standards. Für Fachinformationen verweisen wir auf: → Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns

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Dieser Artikel dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt. Keine Heilversprechen.

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