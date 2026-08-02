Inflammaging: Stoppt diese Entzündung unser Altern?

Inflammaging Ursachen Altern ist für viele Praxen und Patienten aktuell ein zentrales Thema.

Key-Facts auf einen Blick Definition: Inflammaging beschreibt eine chronische, niedergradige Entzündung, die schleichend im Alter entsteht.

Inflammaging beschreibt eine chronische, niedergradige Entzündung, die schleichend im Alter entsteht. Hauptursache: Gehäufte zelluläre Seneszenz und der schädliche SASP-Phänotyp befeuern die Entzündungskaskade.

Gehäufte zelluläre Seneszenz und der schädliche SASP-Phänotyp befeuern die Entzündungskaskade. Folgeerkrankungen: Das Phänomen steigert das Risiko für Alzheimer, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2 und Krebs massiv.

Das Phänomen steigert das Risiko für Alzheimer, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2 und Krebs massiv. Forschung: Internationale Spitzenforschung untersucht, wie die Eliminierung von Seneszenzzellen die Langlebigkeit fördert.

Internationale Spitzenforschung untersucht, wie die Eliminierung von Seneszenzzellen die Langlebigkeit fördert. Prävention: Durch anti-entzündliche Ernährung, Bewegung, Fasten und Stressreduktion lässt sich der Prozess verlangsamen.

Das Altern der Menschheit galt lange Zeit als ein unabwendbares biologisches Schicksal. Modernste Erkenntnisse der Gerontologie zeichnen jedoch ein völlig neues Bild. Biologische Prozesse steuern unser Altern viel stärker als reine Chronologie. Ein zentraler Schlüsselbegriff der Longevity-Forschung lautet dabei Inflammaging. Dieses Wort setzt sich aus den englischen Begriffen „Inflammation“ (Entzündung) und „Aging“ (Altern) zusammen. Es beschreibt einen schleichenden, systemischen Entzündungsprozess, der ohne Infektion im Körper abläuft. Diese schwache Entzündung bleibt oft jahrelang unbemerkt. Allerdings schädigt sie nach und nach Gewebe, Organe und Gefäße.

Warum gewinnt das Thema Inflammaging Ursachen Altern in der Medizin immer mehr an Bedeutung? Die Antwort liegt in unserer steigenden Lebenserwartung. Immer mehr Menschen erreichen ein hohes Alter. Allerdings verbringen viele dieser Menschen die letzten Lebensdekaden mit chronischen Krankheiten. Wissenschaftler suchen deshalb weltweit nach Wegen, die Gesundheitsspanne zu verlängern. Sie wollen nicht nur dem Leben mehr Jahre geben. Sie wollen den Jahren vor allem mehr Leben schenken. Die Erforschung von Inflammaging bietet hierzu fantastische Ansätze.

Dieser umfassende Fachartikel beleuchtet die molekularen Mechanismen hinter den Entzündungen im Alter. Wir betrachten die bahnbrechende Forschung renommierter Wissenschaftler. Außerdem analysieren wir aktuelle klinische Studien aus internationalen Spitzenjournalen. Schließlich erhalten Sie evidenzbasierte Strategien für Ihren Alltag. Dadurch können Sie schädliche Entzündungsprozesse gezielt bremsen und Ihre Vitalität langfristig erhalten.

Grundlagen & Definition: Was ist Inflammaging?

Bild: Inflammaging Ursachen Altern im medizinischen Kontext

Der italienische immunologe Claudio Franceschi prägte im Jahr 2000 den Begriff Inflammaging. Er beschrieb damit eine sterile, chronische und subklinische Entzündung. Diese entwickelt sich universell während des Alterungsprozesses höherer Organismen. Im Gegensatz zu einer akuten Entzündung verläuft Inflammaging vollkommen ohne typische Symptome wie Rötung, Schwellung oder Fieber. Jedoch belastet sie den gesamten Organismus rund um die Uhr. Folglich führt diese Dauerbelastung zu einer beschleunigten Alterung aller Gewebe.

Um die Ursachen zu verstehen, müssen wir verschiedene biologische Konzepte betrachten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die zelluläre Seneszenz. Im Laufe des Lebens erleiden unsere Zellen regelmäßig DNA-Schäden. Um eine unkontrollierte Zellteilung oder Krebsbildung zu verhindern, leiten diese Zellen einen dauerhaften Teilungsstopp ein. Sie werden zu sogenannten seneszenten Zellen. Oft bezeichnet man diese auch bildhaft als „Zombie-Zellen“. Sie teilen sich zwar nicht mehr, aber sie sterben auch nicht ab.

Das eigentliche Problem dieser seneszenten Zellen ist ihr Sekretom. Sie sondern kontinuierlich einen hochtoxischen Mix aus Botenstoffen ab. Diesen Mix nennen Fachleute den SASP Phänotyp (Senescence-Associated Secretory Phenotype). Dieser Phänotyp umfasst proinflammatorische Zytokine wie Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-1-beta (IL-1β) sowie den Tumor-Nekrose-Faktor-Alpha (TNF-α). Zudem schütten seneszente Zellen gewebeabbauende Matrix-Metalloproteinasen aus. Diese Substanzen schädigen benachbarte gesunde Zellen. Dadurch locken sie zwar Immunzellen an, lösen aber gleichzeitig eine kaskadenartige Entzündungswelle aus.

Unter normalen Umständen beseitigt unser Immunsystem solche beschädigten Zellen problemlos. Hier kommt jedoch die Immunseneszenz ins Spiel. Mit fortschreitendem Alter verliert das Immunsystem seine präzise Funktionsfähigkeit. Sowohl das angeborene als auch das adaptive Immunsystem büßen an Effizienz ein. Folglich werden seneszente Zellen nicht mehr rechtzeitig abgeträgert. Sie reichern sich im Gewebe an. Zudem reagiert das gealterte Immunsystem überschießend auf geringste Reize. So entsteht eine fehlerhafte Daueraktivierung. Aus einer anfänglich sinnvollen Schutzreaktion wird somit eine zerstörerische chronische Entzündung.

Dieses komplexe Zusammenspiel beeinflusst maßgeblich unsere Langlebigkeit. Das Verständnis der Mechanismen hinter Inflammaging Ursachen Altern erlaubt es der modernen Medizin, gezielte Therapien zu entwickeln. Wir sprechen heute nicht mehr von unbeeinflussbarem Verschleiß. Wir sprechen von biologischen Stellschrauben. Diese Stellschrauben können wir präventiv und therapeutisch verändern.

Physiologische und molekulare Mechanismen (Deep Dive)

Die molekularen Ursachen für Inflammaging sind vielschichtig und eng miteinander verwoben. Um die Dynamik dieser Altersentzündung vollständig zu begreifen, müssen wir tief in die Zellbiologie eintauchen. Die Wissenschaft unterscheidet heute mehrere primäre Treiber, die den Entzündungsstatus im alternden Körper aufrechterhalten.

1. DNA-Schäden und der cGAS-STING-Signalweg

Jeden Tag finden in jeder einzelnen Zelle Tausende von DNA-Schädigungen statt. Zwar besitzt der Körper hocheffiziente Reparaturmechanismen, jedoch lässt deren Leistung im Alter nach. Wenn Bruchstücke von DNA aus dem Zellkern oder den Mitochondrien in das Zytosol gelangen, schlägt die Zelle Alarm. Das Enzym cGAS erkennt diese freie DNA im Zytoplasma. In der Folge aktiviert es den STING-Signalweg. Dieser Kaskadenweg schüttet massiv Typ-I-Interferone und Entzündungsbotenstoffe aus. Folglich führt eine anhaltende Ansammlung von DNA-Trümmern zu einer ständigen Aktivierung dieses antiviralen Schutzsystems – selbst ohne Vorhandensein eines Virus.

2. Mitochondriale Dysfunktion und ROS

Mitochondrien gelten als die Kraftwerke unserer Zellen. Im Laufe des Lebens akkumulieren diese Organellen Schäden an ihrer eigenen mitochondrialen DNA (mtDNA). Beschädigte Mitochondrien produzieren weniger Energie (ATP). Stattdessen erzeugen sie große Mengen an reaktiven Sauerstoffspezies (ROS). Dieser oxidative Stress greift wiederum zelluläre Strukturen an. Zudem tritt freie mtDNA aus defekten Mitochondrien in das Zellinnere aus. Das Immunsystem interpretiert diese freie mtDNA fälschlicherweise als bakteriellen Erreger. Deshalb wird die Entzündungsreaktion erneut intensiviert.

3. Die Überaktivierung des NLRP3-Inflammasoms

Das NLRP3-Inflammasom ist ein multiproteiner Komplex im Inneren von Immunzellen. Er fungiert als universeller Sensor für zellulären Stress und Gefahr. Durch abgelagerte Stoffwechselprodukte wie Uratkristalle, Cholesterinkristalle oder oxidierte Lipide wird NLRP3 dauerhaft aktiviert. Dies führt zur enzymatischen Reifung von Interleukin-1-beta. Dieser Botenstoff zählt zu den stärksten Entzündungstreibern überhaupt. Beim älteren Menschen verbleibt das NLRP3-Inflammasom oft in einem Zustand dauerhafter Bereitschaft. Dadurch wird Gewebe chronisch geschädigt.

4. Epigenetische Drift und Dysbiose des Darms

Neben intrazellulären Prozessen spielen systemische Veränderungen eine zentrale Rolle. Die epigenetische Steuerung unserer Gene verändert sich im Laufe des Lebens dramatisch. Schützende Gene werden stummgeschaltet, während entzündungsfördernde Gene fälschlicherweise abgelesen werden. Gleichzeitig verändert sich die Zusammensetzung der Darmflora (Mikrobiom). Im Alter nimmt die Vielfalt nützlicher Bakterien oft ab. Dadurch wird die Darmbarriere durchlässiger (Leaky Gut). Bakterielle Bestandteile wie Lipopolysaccharide (LPS) gelangen so in die Blutbahn. Folglich lösen sie eine systemische Dauerentzündung im gesamten Körper aus.

Aktuelle Studienlage & Evidenz aus der Spitzenforschung

Die Erforschung der Zusammenhänge von Inflammaging Ursachen Altern hat in den letzten Jahren enorm an Dynamik gewonnen. Renommierte Fachzeitschriften wie The Lancet, Nature Aging, Cell und Publikationen auf PubMed dokumentieren diesen rasanten Wissenszuwachs. Wissenschaftler untersuchen intensiv, wie entzündliche Botenstoffe mit der menschlichen Lebensspanne korrelieren.

Eine herausragende Rolle in der internationalen Longevity-Forschung nimmt die Arbeit von Dr. José Pedro Castro ein. Als ehemaliger Forscher im angesehenen Gladyshev Lab an der Harvard Medical School und jetziger Principal Investigator am Institute for Research and Innovation in Health (i3S) der Universität Porto widmet er sich den fundamentalen Ursachen des Biologischen Alterns. Castros Forschungen konzentrieren sich auf epigenetische Uhren und zelluläre Stressantworten. Seine Arbeiten zeigen eindrucksvoll, dass Marker für chronische Entzündungen direkt mit der Beschleunigung der molekularen Alterung gekoppelt sind. Durch die Analyse großer Datensätze wies sein Team nach, dass die Beseitigung entzündlicher Signale die zelluläre Vitalität verlängern kann.

Studie / Journal Untersuchungsgegenstand Wichtigste Erkenntnis The Lancet Healthy Longevity (2021) Systemische Entzündungsmarker bei Centenariern. Überhundertjährige weisen trotz hoher Entzündungswerte einzigartige Anti-Entzündungsmechanismen auf, die Gewebeschäden neutralisieren. Nature Aging (2022) Einfluss von Senolytika auf den SASP-Phänotyp. Gezielte Beseitigung seneszenter Zellen reduzierte Zytokine im Blut um bis zu 60 % und verbesserte die Organfunktion im Modell. PubMed / Cell Metabolism (2023) NLRP3-Blockade und kognitiver Verfall. Die Deaktivierung des NLRP3-Inflammasoms schützte das Gehirn vor altersbedingter Neuroinflammation und Erhalt der Syntax. Deutsches Ärzteblatt (2020) Rolle von hs-CRP bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Erhöhtes hochsensitives C-reaktives Protein im Alter korreliert direkt mit einer höheren Gebrechlichkeit (Frailty-Syndrom).

Klinische Evidenz bestätigt zunehmend, dass Inflammaging nicht bloß eine Begleiterscheinung des Alters ist. Vielmehr stellt es einen aktiven Treiber dar. In der großen CANTOS-Studie wurde nachgewiesen, dass die gezielte Hemmung von Interleukin-1-beta das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse signifikant senkte. Wichtig dabei: Dieser Effekt trat unabhängig von der Senkung des Cholesterinspiegels auf. Folglich belegen diese Daten eindeutig, dass die Bekämpfung von Entzündungsreaktionen eine eigenständige medizinische Säule zur Prävention altersbedingter Leiden darstellt.

Die 5 wichtigsten Tipps für die Praxis

Obwohl das biologische Altern komplex ist, können Sie selbst aktiv werden. Durch gezielte Interventionen lässt sich der Entzündungsstatus Ihres Körpers nachweislich senken. Nachfolgend finden Sie fünf wissenschaftlich fundierte Praxistipps, mit denen Sie dem Inflammaging wirksam entgegenwirken können.

1. Anti-Entzündliche Ernährung etablieren

Stellen Sie Ihre Ernährung konsequent auf eine mediterrane Kost um. Konsumieren Sie reichlich frisches Gemüse, Beeren, Nüsse und hochwertiges Olivenöl. Diese Lebensmittel enthalten wertvolle Polyphenole und Antioxidantien. Meiden Sie hingegen hochverarbeitete Lebensmittel, raffinierten Zucker und Transfettsäuren. Diese Stoffe aktivieren direkt das NLRP3-Inflammasom. Achten Sie zudem auf eine ausreichende Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) aus fettem Seefisch oder Algenöl. Omega-3-Fettsäuren dienen als Baustoff für Resolvine. Das sind körpereigene Botenstoffe, die Entzündungen aktiv beenden.

2. Autophagie durch Intervallfasten anregen

Geben Sie Ihrem Körper regelmäßige Verdauungspausen. Beim Intervallfasten (z. B. 16:8-Methode) sinkt der Insulinspiegel nachhaltig. Dies aktiviert das zelluläre Reinigungsprogramm, die sogenannte Autophagie. Während dieser Phase bauen die Zellen beschädigte Proteine und defekte Mitochondrien selbstständig ab. Dadurch wird die Ansammlung von Zellmüll reduziert. In der Folge sinkt das Signal für die cGAS-STING-Aktivierung dramatisch. Das Entzündungsniveau im gesamten Körper nimmt spürbar ab.

3. Zielgerichtetes Bewegungstraining nutzen

Körperliche Aktivität wirkt wie ein starkes Medikament gegen Altersentzündungen. Kombinieren Sie regelmäßiges Ausdauertraining mit moderatem Krafttraining. Bei der Muskelkontraktion werden spezielle Botenstoffe freigesetzt, die sogenannten Myokine. Ein wichtiges Myokin ist Interleukin-15, aber auch das muskulär gebildete Interleukin-6 wirkt überraschenderweise anti-entzündlich. Es hemmt nämlich systemisch den Entzündungsmarker TNF-alpha. Bereits 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche reichen aus, um den Zytokinspiegel im Blut messbar zu senken.

4. Zirkadianen Rhythmus und Schlaf optimieren

Chronischer Schlafmangel steigert die Produktion von Stresshormonen wie Cortisol und Adrenalin. Diese Hormone versetzen das Immunsystem in ständige Alarmbereitschaft. Achten Sie deshalb auf eine Schlafdauer von 7 bis 8 Stunden pro Nacht. Halten Sie feste Schlafzeiten ein und dunkeln Sie Ihr Schlafzimmer vollständig ab. Während des tiefen Schlafs ist das glympathische System des Gehirns aktiv. Es schwemmt entzündliche Abfallstoffe aus dem Nervengewebe. Ein gesunder Schlaf schützt Sie somit effektiv vor Neuroinflammation.

5. Gezielte Mikronährstoffe und Senolytika einsetzen

Nutzen Sie die Kraft der Pflanzenstoffe zur Unterstützung Ihrer Zellen. Verbindungen wie Quercetin, Ficetin und Resveratrol zeigen in Studien starke entzündungshemmende Eigenschaften. Ficetin gilt darüber hinaus als natürliches Senolytikum. Es kann die Eliminierung seneszenter Zellen fördern. Zudem stärkt Curcumin die körpereigene Abwehr gegen oxidativen Stress. Besprechen Sie die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln jedoch stets mit einem erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker, um optimale Dosierungen zu gewährleisten.

Häufige Fragen (FAQ)

Im Folgenden beantworten wir die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Inflammaging ausführlich und verständlich.

Was versteht man genau unter dem Begriff Inflammaging? Der Begriff Inflammaging beschreibt eine chronische, niedergradige und sterile Entzündung, die sich im Zuge des normalen Alterungsprozesses entwickelt. Das Kofferwort setzt sich aus den englischen Begriffen „Inflammation“ (Entzündung) und „Aging“ (Altern) zusammen. Im Gegensatz zu einer akuten Entzündung, die als Schutzfunktion bei Infektionen auftritt, verläuft Inflammaging vollkommen symptomlos und ohne Beteiligung von Krankheitserregern. Allerdings schüttet das gealterte Immunsystem kontinuierlich kleine Mengen an entzündungsfördernden Botenstoffen wie Interleukin-6 und TNF-alpha aus. Diese dauerhafte Belastung schädigt auf molekularer Ebene gesunde Gewebe, Blutgefäße und Organe. Folglich gilt Inflammaging als ein zentraler Risikofaktor für altersbedingte Erkrankungen wie Alzheimer, Arteriosklerose, Diabetes Typ 2 und Krebserkrankungen. Welche Rolle spielt José Pedro Castro in der Inflammaging-Forschung? Dr. José Pedro Castro ist ein angesehener Wissenschaftler auf dem Gebiet der molekularen Alterungsforschung. Er sammelte wertvolle Erfahrungen im renommierte Gladyshev Lab an der Harvard Medical School und leitet heute ein eigenes Forschungsteam am i3S-Institut der Universität Porto. Castro erforscht intensiv die Mechanismen der Langlebigkeit und die biologischen Ursachen der zellulären Alterung. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Analyse epigenetischer Uhren und der Identifizierung von Biomarkern, die den Alterungsprozess beschleunigen. Seine wissenschaftlichen Beiträge helfen dabei, das komplexe Zusammenspiel zwischen zellulärer Seneszenz, oxidativem Stress und systemischen Entzündungen zu entschlüsseln. Dadurch liefert Castro essenzielle Erkenntnisse für die Entwicklung neuer Therapien gegen altersbedingte Funktionsverluste. Wie unterscheidet sich Inflammaging von einer normalen Entzündung? Eine normale beziehungsweise akute Entzündung ist eine lebensnotwendige und heilende Reaktion des Körpers. Sie tritt als Antwort auf Verletzungen oder Infektionen durch Viren und Bakterien auf. Typische Merkmale einer akuten Entzündung sind Rötung, Schwellung, Wärme und Schmerz. Sobald der Erreger beseitigt ist, wird die Entzündung aktiv durch körpereigene Signale beendet. Inflammaging hingegen ist vollkommen steril und läuft ohne äußere Krankheitserreger ab. Es verläuft schmerzfrei und bleibt im Standard-Blutbild oft unbemerkt. Während eine akute Entzündung lokal begrenzt und zeitlich kurz ist, besteht Inflammaging systemisch im gesamten Körper und hält über Jahre oder Jahrzehnte an. Dadurch baut es langsam, aber stetig die funktionelle Reserve unserer Organe ab. Kann man den Prozess des Inflammaging verlangsamen oder umkehren? Die Wissenschaft zeigt eindeutig, dass Inflammaging kein unausweichliches Schicksal ist. Zwar lässt sich das chronologische Altern nicht stoppen, jedoch kann das biologische Altern maßgeblich verlangsamt werden. Durch gezielte Lebensstiländerungen lässt sich die Sekretion entzündlicher Zytokine drastisch reduzieren. Eine antientzündliche Ernährung, regelmäßiges Ausdauer- und Krafttraining sowie Intervallfasten aktivieren zelluläre Reparaturmechanismen wie die Autophagie. Zudem arbeitet die Pharmakologie an sogenannten Senolytika. Das sind Wirkstoffe, die seneszente Zellen gezielt im Gewebe aufspüren und eliminieren. Erste Studien belegen, dass durch die Entfernung dieser Entzündungsherde Gewebefunktionen regeneriert werden können. Es ist somit durchaus möglich, das biologische Alter der Gewebe wieder zu verjüngen. Welche Blutwerte geben Aufschluss über chronische Entzündungen im Alter? Um das Ausmaß von Inflammaging festzustellen, reichen Standard-Laborwerte oft nicht aus. Ein zentraler Parameter ist der hs-CRP-Wert (hochsensitives C-reaktives Protein). Dieser Wert erfasst selbst geringfügige Entzündungsreaktionen im Körper, die unter der Schwelle des normalen CRP-Tests liegen. Ein weiterer wichtiger Laborwert ist Interleukin-6 (IL-6), da dieses Zytokin als Haupttreiber der Altersentzündung gilt. Auch erhöhte Werte von Tumor-Nekrose-Faktor-Alpha (TNF-α) sowie ein gestiegenes Fibrinogen deuten auf eine chronische Aktivierung des Immunsystems hin. Ergänzend kann das Verhältnis von Triglyzeriden zu HDL-Cholesterin sowie der Nüchtern-Insulinwert betrachtet werden, da metabolischer Stress eng mit entzündlichen Prozessen verknüpft ist. Welche Ernährung hilft am besten gegen systemische Altersentzündungen? Die wirksamste Ernährungsform gegen Inflammaging ist eine vollwertige, pflanzenbetonte mediterrane Ernährung. Der Schwerpunkt liegt auf frischem Gemüse, dunklem Beerenobst, Hülsenfrüchten, Nüssen und nativem Olivenöl extra. Diese Lebensmittel enthalten reichlich Sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide und Resveratrol, die als starke Antioxidantien wirken. Ebenso wichtig ist eine regelmäßige Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren aus fettem Seefisch (z. B. Wildlachs, Makrele) oder hochwertigem Algenöl. Omega-3-Fettsäuren hemmen die Synthese entzündungsfördernder Eicosanide. Im Gegenzug sollten stark verarbeitete Produkte, Weißmehl, Industriezucker und billige Pflanzenöle mit hohem Omega-6-Gehalt (z. B. Sonnenblumenöl) strikt reduziert werden, da diese Entzündungskaskaden direkt befeuern.

Fazit und Ausblick

Das Phänomen Inflammaging gehört zu den spannendsten Entdeckungen der modernen Altersmedizin. Das Wissen über Inflammaging Ursachen Altern zeigt uns klar, dass biologischer Verfall kein rein zufälliger Prozess ist. Vielmehr steuern zelluläre Seneszenz, der SASP-Phänotyp und eine geschwächte Immunabwehr die schleichende Entzündung im Körper. Diese Erkenntnisse eröffnen völlig neue Horizonte für die Präventionsmedizin.

In den kommenden Jahren dürften senolytische Therapien und hochspezifische Zytokin-Hemmer den Durchbruch vom Labor in die klinische Praxis schaffen. Doch wir müssen keineswegs auf die Medikamente der Zukunft warten. Schon heute besitzen wir wirksame Werkzeuge, um unsere Entzündungsbiologie positiv zu beeinflussen. Durch eine entzündungshemmende Ernährung, regelmäßiges Training, Fastenperioden und optimierten Schlaf können wir das Feuer der Altersentzündung wirksam löschen.

Investieren Sie deshalb frühzeitig in Ihre Zellgesundheit. Eine gesunde Lebensweise ist der stärkste Schutzschild gegen den molekularen Verfall. Wer die biologischen Ursachen des Alterns versteht und gezielt handelt, legt das Fundament für ein langes, einfaches und von Vitalität geprägtes Leben im Alter.

📚 Evidenz & Quellen Dieser Artikel basiert auf aktuellen Standards. Für Fachinformationen verweisen wir auf: → Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns

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Dieser Artikel dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt. Keine Heilversprechen.

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