Revolution: Echtzeitstudien für neue Medikamente?

Echtzeitstudien Arzneimittelentwicklung ist für viele Praxen und Patienten aktuell ein zentrales Thema.

Key-Facts: Echtzeitstudien in der Arzneimittelentwicklung Beschleunigte Entwicklung: Echtzeitstudien versprechen eine signifikante Reduktion der Zeit, die für die Entwicklung neuer Medikamente benötigt wird.

Echtzeitstudien versprechen eine signifikante Reduktion der Zeit, die für die Entwicklung neuer Medikamente benötigt wird. Datengetriebene Entscheidungen: Echtzeitdaten ermöglichen eine kontinuierliche Anpassung der Studienprotokolle und eine fundiertere Entscheidungsfindung.

Echtzeitdaten ermöglichen eine kontinuierliche Anpassung der Studienprotokolle und eine fundiertere Entscheidungsfindung. Patientenzentrierung: Durch den Einsatz digitaler Gesundheitstechnologien rückt der Patient stärker in den Fokus der Forschung.

Durch den Einsatz digitaler Gesundheitstechnologien rückt der Patient stärker in den Fokus der Forschung. Herausforderungen: Es bestehen Bedenken hinsichtlich Datenqualität, Bias und des Datenschutzes bei der Verwendung von Echtzeitdaten.

Es bestehen Bedenken hinsichtlich Datenqualität, Bias und des Datenschutzes bei der Verwendung von Echtzeitdaten. FDA-Initiative: Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) treibt die Implementierung von Echtzeitstudien voran, um Innovationen im Gesundheitswesen zu fördern.

Die Arzneimittelentwicklung ist ein komplexer und zeitaufwendiger Prozess. Neue Medikamente durchlaufen in der Regel mehrere Phasen klinischer Studien, bevor sie zugelassen werden können. Dieser Prozess kann Jahre dauern und erfordert erhebliche finanzielle Investitionen. Umso wichtiger ist es, innovative Ansätze zu finden, die die Effizienz und Geschwindigkeit der Arzneimittelentwicklung verbessern können.

Ein vielversprechender Ansatz sind Echtzeitstudien. Diese Studien nutzen moderne Technologien, um Daten in Echtzeit zu sammeln, zu analysieren und auszuwerten. Dies ermöglicht es Forschern, schneller auf Veränderungen zu reagieren, Studienprotokolle anzupassen und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Die Echtzeitstudien Arzneimittelentwicklung stehen daher im Fokus vieler Experten.

Die Idee hinter Echtzeitstudien ist revolutionär. Anstatt Daten erst nach Abschluss einer Studie zu analysieren, werden die Informationen fortlaufend ausgewertet. Dies ermöglicht eine dynamische Anpassung des Studienverlaufs und potenziell eine frühere Identifizierung von vielversprechenden oder problematischen Medikamentenkandidaten. Darüber hinaus können Echtzeitdaten genutzt werden, um personalisierte Therapieansätze zu entwickeln und die Patientenversorgung zu verbessern.

Die Einführung von Echtzeitstudien in der Arzneimittelentwicklung ist jedoch mit Herausforderungen verbunden. Es gilt, sicherzustellen, dass die gesammelten Daten zuverlässig und valide sind. Auch der Schutz der Patientendaten muss gewährleistet sein. Zudem müssen ethische Fragen im Zusammenhang mit der Verwendung von Echtzeitdaten geklärt werden. Trotz dieser Herausforderungen bieten Echtzeitstudien ein enormes Potenzial, die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen und die Patientenversorgung zu verbessern.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat die Bedeutung von Echtzeitstudien erkannt und treibt die Implementierung dieser Studien aktiv voran. Die FDA hat verschiedene Initiativen gestartet, um die Entwicklung und Anwendung von Echtzeitstudien zu fördern. Ziel ist es, die Arzneimittelentwicklung effizienter zu gestalten und den Zugang zu neuen Medikamenten für Patienten zu beschleunigen. Die FDA Zulassungsprozesse könnten sich dadurch massiv verändern.

Grundlagen & Definition

Echtzeitstudien in der Arzneimittelentwicklung stellen einen Paradigmenwechsel dar. Sie unterscheiden sich grundlegend von traditionellen klinischen Studien. Traditionelle Studien folgen einem linearen Prozess. Zuerst wird ein Studienprotokoll entwickelt, dann werden Patienten rekrutiert, Daten gesammelt und schließlich nach Abschluss der Studie analysiert. Dieser Prozess kann sehr zeitaufwendig sein.

Echtzeitstudien hingegen nutzen moderne digitale Gesundheitstechnologien, um Daten kontinuierlich zu erfassen und auszuwerten. Diese Daten können von Wearables, mobilen Apps, elektronischen Patientenakten oder anderen Quellen stammen. Die Daten werden in Echtzeit analysiert, um Trends und Muster zu erkennen. Dies ermöglicht es Forschern, schnell auf Veränderungen zu reagieren und Studienprotokolle anzupassen. Adaptive Studiendesigns sind hier ein wichtiger Faktor.

Ein wesentlicher Vorteil von Echtzeitstudien ist die Möglichkeit, Studienprotokolle adaptiv zu gestalten. Das bedeutet, dass das Studienprotokoll während der Studie angepasst werden kann, basierend auf den in Echtzeit gewonnenen Daten. Wenn beispielsweise festgestellt wird, dass eine bestimmte Patientengruppe besonders gut auf eine Behandlung anspricht, kann die Studie so angepasst werden, dass diese Patientengruppe stärker in den Fokus rückt. Oder, falls ein Medikament in einer bestimmten Dosierung unerwartete Nebenwirkungen zeigt, kann die Dosierung angepasst oder die Studie sogar vorzeitig beendet werden.

Echtzeitstudien sind ein wichtiger Schritt hin zu einer patientenzentrierten Forschung. Durch den Einsatz digitaler Gesundheitstechnologien können Patienten aktiv in den Forschungsprozess eingebunden werden. Sie können ihre eigenen Daten erfassen und teilen, Feedback geben und an Entscheidungen teilnehmen. Dies stärkt die Eigenverantwortung der Patienten und fördert die Akzeptanz neuer Therapien. Die patientenzentrierte Forschung profitiert enorm von Echtzeitstudien.

Die Definition von Echtzeitstudien umfasst also die kontinuierliche Erfassung, Analyse und Auswertung von Daten während einer klinischen Studie. Dies ermöglicht eine dynamische Anpassung des Studienverlaufs, eine personalisierte Therapie und eine stärkere Patienteneinbindung. Es ist eine Revolution in der beschleunigten Medikamentenentwicklung.

Wichtige Begriffe im Kontext von Echtzeitstudien

Echtzeitdaten: Daten, die kontinuierlich und unverzüglich erfasst und verarbeitet werden.

Daten, die kontinuierlich und unverzüglich erfasst und verarbeitet werden. Adaptive Studiendesigns: Studiendesigns, die es ermöglichen, das Studienprotokoll während der Studie anzupassen.

Studiendesigns, die es ermöglichen, das Studienprotokoll während der Studie anzupassen. Digitale Gesundheitstechnologien: Technologien, die zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Gesundheitsdaten eingesetzt werden, wie z.B. Wearables, mobile Apps und elektronische Patientenakten.

Technologien, die zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Gesundheitsdaten eingesetzt werden, wie z.B. Wearables, mobile Apps und elektronische Patientenakten. Patientenzentrierte Forschung: Forschung, die den Patienten in den Mittelpunkt stellt und seine Bedürfnisse und Präferenzen berücksichtigt.

Physiologische/Technische Mechanismen (Deep Dive)

Die physiologischen und technischen Mechanismen, die Echtzeitstudien zugrunde liegen, sind komplex und vielfältig. Sie umfassen sowohl die Erfassung und Verarbeitung von physiologischen Daten als auch die Anwendung statistischer und maschineller Lernverfahren zur Analyse dieser Daten.

Auf physiologischer Ebene nutzen Echtzeitstudien eine Vielzahl von Sensoren und Messgeräten, um Daten über den Zustand des Patienten zu erfassen. Dies können beispielsweise Wearables sein, die Herzfrequenz, Aktivitätsniveau, Schlafqualität oder andere Vitalparameter messen. Es können auch implantierbare Sensoren verwendet werden, die kontinuierlich Glukosewerte, Blutdruck oder andere Parameter überwachen. Diese Sensoren liefern kontinuierlich Daten, die dann drahtlos an ein zentrales System übertragen werden.

Die erfassten Daten werden dann mithilfe von Algorithmen und Softwareanwendungen verarbeitet. Zunächst werden die Daten bereinigt und gefiltert, um Fehler und Artefakte zu entfernen. Anschließend werden die Daten analysiert, um Trends, Muster und Anomalien zu erkennen. Hier kommen oft statistische Verfahren wie Regression, Zeitreihenanalyse oder Varianzanalyse zum Einsatz. Darüber hinaus werden zunehmend auch maschinelle Lernverfahren wie neuronale Netze oder Support Vector Machines eingesetzt, um komplexe Beziehungen in den Daten zu erkennen und Vorhersagen zu treffen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Integration der Daten aus verschiedenen Quellen. In der Regel werden in Echtzeitstudien Daten aus verschiedenen Quellen erfasst, wie z.B. von Wearables, mobilen Apps, elektronischen Patientenakten oder Laboruntersuchungen. Diese Daten müssen zusammengeführt und integriert werden, um ein umfassendes Bild des Patientenzustands zu erhalten. Hierfür sind spezielle Datenintegrationsplattformen und -algorithmen erforderlich.

Die analysierten Daten werden dann in Echtzeit an die Forscher und Ärzte zurückgemeldet. Diese können die Daten nutzen, um Entscheidungen über die Behandlung des Patienten zu treffen oder das Studienprotokoll anzupassen. Die Rückmeldung kann in Form von Dashboards, Reports oder Benachrichtigungen erfolgen. Es ist wichtig, dass die Rückmeldung klar, verständlich und handlungsrelevant ist.

Die technische Infrastruktur für Echtzeitstudien umfasst also eine Vielzahl von Komponenten, wie z.B. Sensoren, Messgeräte, drahtlose Kommunikationssysteme, Datenintegrationsplattformen, Algorithmen zur Datenanalyse und Visualisierungstools. Diese Komponenten müssen nahtlos zusammenarbeiten, um eine zuverlässige und effiziente Datenerfassung, -verarbeitung und -rückmeldung zu gewährleisten.

Die physiologischen und technischen Mechanismen von Echtzeitstudien sind komplex und erfordern ein interdisziplinäres Team von Experten, das sowohl über medizinische als auch über technische Kenntnisse verfügt. Nur so können die Potenziale von Echtzeitstudien voll ausgeschöpft und die Arzneimittelentwicklung revolutioniert werden.

Aktuelle Studienlage & Evidenz (Journals)

Die aktuelle Studienlage zu Echtzeitstudien in der Arzneimittelentwicklung ist noch relativ jung, aber vielversprechend. Es gibt bereits einige Studien, die zeigen, dass Echtzeitstudien die Effizienz und Geschwindigkeit der Arzneimittelentwicklung verbessern können. Die Ergebnisse wurden in renommierten Fachzeitschriften wie The Lancet, NEJM (New England Journal of Medicine) und PubMed veröffentlicht.

Eine Studie, die im The Lancet veröffentlicht wurde, untersuchte den Einsatz von Wearables zur Überwachung von Patienten mit Herzinsuffizienz. Die Studie zeigte, dass die kontinuierliche Überwachung von Vitalparametern wie Herzfrequenz und Aktivitätsniveau es ermöglichte, Verschlechterungen des Zustands der Patienten frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen. Dies führte zu einer Reduktion der Krankenhauseinweisungen und einer Verbesserung der Lebensqualität der Patienten.

Eine weitere Studie, die im NEJM veröffentlicht wurde, untersuchte den Einsatz von mobilen Apps zur Unterstützung von Patienten mit Diabetes. Die Studie zeigte, dass die Patienten durch die Nutzung der App besser in der Lage waren, ihren Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und ihre Medikamente korrekt einzunehmen. Dies führte zu einer Verbesserung der Stoffwechselkontrolle und einer Reduktion der Komplikationen.

Eine Übersichtsarbeit, die in PubMed veröffentlicht wurde, analysierte die Ergebnisse mehrerer Studien zum Einsatz von Echtzeitdaten in der Arzneimittelentwicklung. Die Übersichtsarbeit kam zu dem Schluss, dass Echtzeitstudien das Potenzial haben, die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen, die Kosten zu senken und die Patientenversorgung zu verbessern. Es wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass weitere Forschung erforderlich ist, um die optimalen Einsatzmöglichkeiten von Echtzeitstudien zu identifizieren und die ethischen und datenschutzrechtlichen Aspekte zu klären.

Darüber hinaus gibt es eine wachsende Zahl von Pilotprojekten und Proof-of-Concept-Studien, die den Einsatz von Echtzeitdaten in verschiedenen Bereichen der Arzneimittelentwicklung untersuchen. Diese Studien umfassen beispielsweise die Entwicklung von neuen Medikamenten gegen Krebs, neurologische Erkrankungen und Infektionskrankheiten.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Studienlage zu Echtzeitstudien noch nicht abgeschlossen ist. Es gibt noch viele offene Fragen, die beantwortet werden müssen. Dennoch deuten die bisherigen Ergebnisse darauf hin, dass Echtzeitstudien ein vielversprechender Ansatz sind, um die Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren und die Patientenversorgung zu verbessern.

Praxis-Anwendung & Implikationen

Die praktische Anwendung von Echtzeitstudien in der Arzneimittelentwicklung hat weitreichende Implikationen für verschiedene Akteure im Gesundheitswesen. Für Pharmaunternehmen bedeutet dies eine Chance, die Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen und die Kosten zu senken. Durch den Einsatz von Echtzeitdaten können Studienprotokolle flexibler gestaltet, Patientengruppen besser identifiziert und die Wirksamkeit von Medikamenten schneller bewertet werden.

Für Ärzte und medizinisches Fachpersonal bieten Echtzeitstudien die Möglichkeit, ihre Patienten besser zu überwachen und personalisierte Therapieansätze zu entwickeln. Durch den kontinuierlichen Zugang zu Patientendaten können sie frühzeitig Veränderungen im Gesundheitszustand erkennen und rechtzeitig Maßnahmen ergreifen. Dies kann zu einer Verbesserung der Behandlungsergebnisse und einer Reduktion der Komplikationen führen.

Für Patienten bedeutet die Teilnahme an Echtzeitstudien eine Chance, aktiv in den Forschungsprozess eingebunden zu werden und von neuen Therapien zu profitieren. Durch den Einsatz von Wearables und mobilen Apps können sie ihre eigenen Daten erfassen und teilen, Feedback geben und an Entscheidungen teilnehmen. Dies stärkt die Eigenverantwortung der Patienten und fördert die Akzeptanz neuer Therapien.

Die Implikationen von Echtzeitstudien reichen jedoch über die unmittelbare Arzneimittelentwicklung hinaus. Sie können auch dazu beitragen, das Verständnis von Krankheiten zu verbessern und neue Biomarker zu identifizieren. Durch die Analyse großer Mengen von Echtzeitdaten können Forscher neue Zusammenhänge zwischen genetischen Faktoren, Lebensstil und Krankheitsverlauf aufdecken. Dies kann zu neuen Ansätzen für die Prävention und Behandlung von Krankheiten führen.

Darüber hinaus können Echtzeitstudien dazu beitragen, die Effizienz des Gesundheitssystems zu verbessern. Durch die kontinuierliche Überwachung von Patienten können unnötige Arztbesuche und Krankenhauseinweisungen vermieden werden. Dies kann zu einer Reduktion der Kosten und einer Entlastung des Gesundheitssystems führen.

Die praktische Anwendung von Echtzeitstudien erfordert jedoch auch die Berücksichtigung ethischer und datenschutzrechtlicher Aspekte. Es muss sichergestellt werden, dass die Patientendaten sicher und vertraulich behandelt werden und dass die Patienten über die Risiken und Vorteile der Teilnahme an einer Echtzeitstudie vollständig informiert sind. Auch der potenzielle Bias bei der Datenerfassung und -analyse muss berücksichtigt werden.

Häufige Fragen (FAQ)

Was sind Echtzeitstudien und wie funktionieren sie? Echtzeitstudien sind klinische Studien, die moderne Technologien nutzen, um Daten kontinuierlich und unverzüglich zu erfassen, zu analysieren und auszuwerten. Im Gegensatz zu traditionellen Studien, bei denen Daten erst nach Abschluss der Studie analysiert werden, ermöglichen Echtzeitstudien eine fortlaufende Überwachung und Anpassung des Studienverlaufs. Dies wird durch den Einsatz von Wearables, mobilen Apps, elektronischen Patientenakten und anderen digitalen Gesundheitstechnologien ermöglicht. Die gesammelten Daten werden in Echtzeit analysiert, um Trends und Muster zu erkennen, die es Forschern ermöglichen, schnell auf Veränderungen zu reagieren und Studienprotokolle adaptiv zu gestalten. Dadurch können vielversprechende oder problematische Medikamentenkandidaten früher identifiziert werden, was die Effizienz und Geschwindigkeit der Arzneimittelentwicklung deutlich erhöht. Der Fokus liegt auf einer dynamischen Anpassung und personalisierten Therapieansätzen.

Welche Vorteile bieten Echtzeitstudien gegenüber traditionellen klinischen Studien? Echtzeitstudien bieten gegenüber traditionellen klinischen Studien eine Reihe von Vorteilen. Ein wesentlicher Vorteil ist die Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung. Durch die kontinuierliche Datenerfassung und -analyse können Studienprotokolle flexibler gestaltet und vielversprechende oder problematische Medikamentenkandidaten früher identifiziert werden. Dies reduziert die Zeit und Kosten, die für die Entwicklung neuer Medikamente benötigt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, Studienprotokolle adaptiv zu gestalten. Das bedeutet, dass das Studienprotokoll während der Studie angepasst werden kann, basierend auf den in Echtzeit gewonnenen Daten. Zudem ermöglichen Echtzeitstudien eine stärkere Patienteneinbindung, da Patienten ihre eigenen Daten erfassen und teilen können, was zu einer patientenzentrierten Forschung führt.

Welche Risiken birgt der Einsatz von Echtzeitdaten in der Arzneimittelzulassung? Der Einsatz von Echtzeitdaten in der Arzneimittelzulassung birgt auch Risiken. Ein wesentliches Risiko ist die Datenqualität. Es muss sichergestellt werden, dass die gesammelten Daten zuverlässig und valide sind. Fehlerhafte oder unvollständige Daten können zu falschen Schlussfolgerungen und Fehlentscheidungen führen. Ein weiteres Risiko ist der Datenschutz. Die Patientendaten müssen sicher und vertraulich behandelt werden. Es muss sichergestellt werden, dass die Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind und dass die Patienten über die Verwendung ihrer Daten vollständig informiert sind. Zudem besteht das Risiko von Bias bei der Datenerfassung und -analyse. Es muss sichergestellt werden, dass die Daten nicht verzerrt sind und dass die Ergebnisse objektiv interpretiert werden. Ethische Aspekte sind also besonders wichtig.

Wie beeinflusst die FDA-Initiative die Geschwindigkeit der Medikamentenentwicklung? Die FDA-Initiative zur Förderung von Echtzeitstudien hat das Potenzial, die Geschwindigkeit der Medikamentenentwicklung erheblich zu beeinflussen. Durch die Unterstützung von innovativen Studienansätzen und die Bereitstellung von regulatorischen Rahmenbedingungen, die den Einsatz von Echtzeitdaten ermöglichen, trägt die FDA dazu bei, die Effizienz und Effektivität der Arzneimittelentwicklung zu steigern. Dies kann dazu führen, dass neue Medikamente schneller auf den Markt kommen und Patienten früher von neuen Therapien profitieren können. Die FDA Zulassungsprozesse werden dadurch modernisiert und beschleunigt. Die Initiative umfasst auch die Förderung von Adaptive Studiendesigns und patientenzentrierter Forschung.

Welche Rolle spielen digitale Gesundheitstechnologien in Echtzeitstudien? Digitale Gesundheitstechnologien spielen eine zentrale Rolle in Echtzeitstudien. Sie ermöglichen die kontinuierliche Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Gesundheitsdaten. Wearables, mobile Apps und elektronische Patientenakten sind wichtige Instrumente, um Daten über den Zustand des Patienten zu erfassen. Wearables können beispielsweise Herzfrequenz, Aktivitätsniveau und Schlafqualität messen. Mobile Apps können zur Erfassung von Symptomen, zur Medikamenteneinnahme und zur Kommunikation zwischen Patient und Arzt eingesetzt werden. Elektronische Patientenakten bieten einen umfassenden Überblick über die Krankengeschichte des Patienten. Die gesammelten Daten werden dann mithilfe von Algorithmen und Softwareanwendungen analysiert, um Trends und Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen. Digitale Gesundheitstechnologien ermöglichen also eine effiziente und personalisierte Datenerfassung und -analyse.

Wie werden Patientendaten in Echtzeitstudien geschützt? Der Schutz von Patientendaten hat in Echtzeitstudien höchste Priorität. Es werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten. Dazu gehören technische Maßnahmen wie die Verschlüsselung der Daten, die Verwendung von sicheren Servern und die Implementierung von Zugriffskontrollen. Es werden auch organisatorische Maßnahmen ergriffen, wie die Schulung der Mitarbeiter im Datenschutz, die Festlegung von klaren Verantwortlichkeiten und die Durchführung von regelmäßigen Audits. Zudem werden rechtliche Rahmenbedingungen eingehalten, wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und andere einschlägige Gesetze und Vorschriften. Die Patienten werden über die Verwendung ihrer Daten vollständig informiert und haben das Recht, der Verwendung ihrer Daten zu widersprechen. Der Datenschutz ist also ein integraler Bestandteil von Echtzeitstudien.

Fazit

Echtzeitstudien stellen eine Revolution in der Arzneimittelentwicklung dar. Sie bieten die Möglichkeit, die Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen, die Kosten zu senken und die Patientenversorgung zu verbessern. Durch den Einsatz moderner Technologien können Daten kontinuierlich erfasst, analysiert und ausgewertet werden, was eine dynamische Anpassung des Studienverlaufs und eine personalisierte Therapie ermöglicht.

Die FDA hat die Bedeutung von Echtzeitstudien erkannt und treibt die Implementierung dieser Studien aktiv voran. Es gibt bereits einige Studien, die zeigen, dass Echtzeitstudien die Effizienz und Geschwindigkeit der Arzneimittelentwicklung verbessern können. Die Ergebnisse wurden in renommierten Fachzeitschriften wie The Lancet, NEJM und PubMed veröffentlicht.

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse gibt es auch Herausforderungen bei der Implementierung von Echtzeitstudien. Es gilt, sicherzustellen, dass die gesammelten Daten zuverlässig und valide sind und dass der Schutz der Patientendaten gewährleistet ist. Auch ethische Fragen im Zusammenhang mit der Verwendung von Echtzeitdaten müssen geklärt werden.

Die Zukunft der Arzneimittelentwicklung liegt in der Nutzung von Echtzeitdaten und digitalen Gesundheitstechnologien. Echtzeitstudien haben das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Medikamente entwickeln und testen, grundlegend zu verändern. Sie sind ein wichtiger Schritt hin zu einer personalisierten und patientenzentrierten Medizin. Die beschleunigte Medikamentenentwicklung wird die Gesundheitsversorgung revolutionieren.

📚 Evidenz & Quellen Dieser Artikel basiert auf aktuellen Standards. Für Fachinformationen verweisen wir auf: → Gematik

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Dieser Artikel dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt. Keine Heilversprechen.

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