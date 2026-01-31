DiPA Erstattung: So zahlt die Pflegekasse

Digitale Pflegeanwendungen DiPA ist für viele Praxen und Patienten aktuell ein zentrales Thema.

Key-Facts & Management Summary: Definition: Digitale Pflegeanwendungen (DiPA) sind Apps oder browserbasierte Anwendungen, die Pflegebedürftige oder pflegende Angehörige unterstützen (§ 40a SGB XI).

Digitale Pflegeanwendungen (DiPA) sind Apps oder browserbasierte Anwendungen, die Pflegebedürftige oder pflegende Angehörige unterstützen (§ 40a SGB XI). Erstattung: Die Pflegekasse erstattet bis zu 50 Euro pro Monat für anerkannte Anwendungen (§ 40b SGB XI).

Die Pflegekasse erstattet bis zu 50 Euro pro Monat für anerkannte Anwendungen (§ 40b SGB XI). Voraussetzung: Ein anerkannter Pflegegrad (1–5) und die Listung der Anwendung im offiziellen DiPA-Verzeichnis des BfArM.

Ein anerkannter Pflegegrad (1–5) und die Listung der Anwendung im offiziellen DiPA-Verzeichnis des BfArM. Abgrenzung: Im Gegensatz zu DiGA (Rezept vom Arzt) werden DiPA direkt bei der Pflegekasse beantragt; ein ärztliches Rezept ist nicht notwendig.

Im Gegensatz zu DiGA (Rezept vom Arzt) werden DiPA direkt bei der Pflegekasse beantragt; ein ärztliches Rezept ist nicht notwendig. Zielsetzung: Stabilisierung der häuslichen Pflegesituation und Reduktion psychischer sowie physischer Belastungen.

Die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens hat mit der Einführung der Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) einen historischen Meilenstein erreicht, doch für den Sektor der Langzeitpflege stellt die Etablierung der Digitalen Pflegeanwendungen (DiPA) eine vielleicht noch tiefgreifendere Zäsur dar. Angesichts des demografischen Wandels, der durch eine alternde Bevölkerung und einen eklatanten Fachkräftemangel in der Pflege gekennzeichnet ist, suchen Gesetzgeber und Kostenträger händeringend nach skalierbaren Lösungen, um die häusliche Versorgung zu stabilisieren. Das Digitale Versorgung und Pflege-Modernisierungs-Gesetz (DVPMG) schuf hierfür die rechtliche Grundlage, indem es digitale Helfer als erstattungsfähige Leistungen in das Elfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) integrierte.

Dieser Paradigmenwechsel ist nicht nur technischer, sondern vor allem versorgungsstruktureller Natur. Erstmals wird anerkannt, dass Software-Lösungen einen direkten pflegerischen Nutzen erbringen können, der über reine Informationsvermittlung hinausgeht. Dabei geht es nicht um den Ersatz menschlicher Zuwendung – ein oft zitiertes Schreckgespenst der Digitalisierung –, sondern um die Schließung von Versorgungslücken und das Empowerment von pflegenden Angehörigen. Letztere tragen die Hauptlast der Versorgung in Deutschland und sind oft chronisch überlastet, was nicht selten zu eigener Morbidität führt. DiPA sollen hier als niedrigschwellige, jederzeit verfügbare Ressourcen dienen, die sowohl organisatorische Entlastung als auch kognitive Aktivierung oder psychosoziale Unterstützung bieten.

Der vorliegende Fachartikel widmet sich in einer detaillierten Analyse den Mechanismen der Kostenerstattung, den regulatorischen Hürden des BfArM-Verzeichnisses und der aktuellen Evidenzlage. Wir beleuchten, wie Experten und Pflegeberater ihre Klienten durch den bürokratischen Dschungel der § 40b SGB XI-Anträge navigieren können und welche physiologischen sowie psychologischen Wirkmechanismen diesen digitalen Interventionen zugrunde liegen. Es ist essenziell für Akteure im Gesundheitswesen, diesen neuen Sektor nicht nur oberflächlich zu kennen, sondern die Details der Indikation und Kontraindikation sowie der Abrechnungsmodalitäten zu durchdringen, um eine evidenzbasierte Beratung zu gewährleisten.

Grundlagen & Definition: Der rechtliche Rahmen der DiPA

Um das Konzept der DiPA vollständig zu erfassen, muss zunächst eine präzise Abgrenzung zu anderen digitalen Versorgungsformen erfolgen. Eine Digitale Pflegeanwendung ist laut Definition des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eine digitale Anwendung, die im Wesentlichen auf digitalen Technologien basiert und von Pflegebedürftigen oder deren pflegenden Angehörigen genutzt wird, um Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten des Pflegebedürftigen zu mindern oder einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit vorzubeugen. Der Gesetzgeber hat mit dem § 40a SGB XI hierfür eine eigene Leistungskategorie geschaffen, die spezifisch auf die Bedürfnisse der Pflegeversicherung zugeschnitten ist.

Die Rolle des § 40b SGB XI

Der Kern der Erstattungsfähigkeit liegt im § 40b SGB XI. Dieser Paragraph regelt den Anspruch der Versicherten auf Versorgung mit DiPA. Im Gegensatz zur Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), die dem Sachleistungsprinzip folgt und über das ärztliche Rezept steuert, operiert die Soziale Pflegeversicherung (SPV) hier mit einem Kostenerstattungsprinzip. Der Gesetzgeber hat einen Höchstbetrag von 50 Euro monatlich festgelegt. Dieser Betrag steht dem Pflegebedürftigen zur Verfügung, um die Nutzungskosten für die App sowie gegebenenfalls notwendige ergänzende Unterstützungsleistungen durch ambulante Pflegedienste zu decken. Es handelt sich hierbei um eine „Soll-Leistung“, sofern die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Das BfArM-Verzeichnis als Gatekeeper

Ähnlich wie bei den DiGA existiert auch für Pflegeanwendungen ein offizielles Verzeichnis beim BfArM. Damit eine App von der Pflegekasse erstattet wird, muss sie ein strenges Prüfverfahren durchlaufen haben. Dieses Verfahren prüft nicht nur Sicherheit, Funktionstauglichkeit und Qualität, sondern auch den Datenschutz und die Datensicherheit. Ein entscheidendes Kriterium ist der Nachweis des „pflegerischen Nutzens“. Dieser Nutzen kann vielfältig sein: von der Verbesserung der Mobilität über kognitive Aktivierung bei Demenz bis hin zur Bewältigung pflegebedingter psychischer Belastungen bei Angehörigen. Ohne Listung in diesem Verzeichnis ist eine Erstattung durch die Pflegekasse nach § 40b SGB XI rechtlich ausgeschlossen.

Zielgruppe und Pflegebedürftigkeit

Anspruchsberechtigt sind alle Versicherten der Pflegekassen, bei denen ein Pflegegrad von 1 bis 5 festgestellt wurde. Dies ist ein entscheidender Unterschied zu vielen anderen Leistungen der Pflegeversicherung, die oft erst ab Pflegegrad 2 greifen (wie etwa das Pflegegeld). Damit öffnet der Gesetzgeber die DiPA auch für Menschen mit geringeren Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit, was einen starken präventiven Charakter unterstreicht. Die Nutzung kann dabei sowohl durch den Pflegebedürftigen selbst (sofern kognitiv und motorisch möglich) als auch durch die pflegenden Angehörigen oder sonstige ehrenamtliche Pflegepersonen erfolgen. Die Interaktion der Angehörigen mit der App wird dabei als direkter Nutzen für den Pflegebedürftigen gewertet, wenn sie beispielsweise die Versorgungsqualität stabilisiert.

Abgrenzung zur Pflegeberatung nach § 7a und § 37 Abs. 3

Ein häufiges Missverständnis in der Praxis ist die Vermischung von DiPA mit digitaler Pflegeberatung. Während eine DiPA eine kontinuierliche Intervention darstellt (z.B. tägliches Gedächtnistraining, Sturzprophylaxe-Übungen, Organisations-Tools), sind Beratungsleistungen punktuelle Interventionen. Zwar können DiPA beratende Inhalte transportieren, sie ersetzen jedoch nicht die verpflichtenden Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI oder die individuelle Pflegeberatung nach § 7a SGB XI. Vielmehr können sie als komplementäres Werkzeug dienen, um die in der Beratung erarbeiteten Maßnahmen im Alltag zu verstetigen und die Adhärenz an pflegerische Empfehlungen zu erhöhen.

Physiologische & Technische Mechanismen (Deep Dive)

Der Wirkmechanismus einer DiPA ist komplexer als die bloße Bereitstellung von Informationen. Um als wirksam im Sinne der Evidenzbasierung zu gelten, müssen diese Anwendungen tiefgreifende technische und teils physiologische Prozesse adressieren. Wir betrachten hierbei die Software-Architektur und die Interaktion mit dem menschlichen Nutzer auf einer granularen Ebene, um zu verstehen, wie Nullen und Einsen in pflegerischen Nutzen transloziert werden.

Algorithmus-basierte Personalisierung

Hochwertige DiPAs nutzen komplexe Algorithmen, um Interventionen an den individuellen Zustand des Nutzers anzupassen. Im Bereich der kognitiven Aktivierung bei beginnender Demenz beispielsweise analysiert die Software in Echtzeit die Reaktionszeiten und Fehlerraten des Nutzers. Basierend auf diesen Metriken adaptiert der Algorithmus den Schwierigkeitsgrad der Übungen dynamisch (Adaptive Learning). Dies verhindert Frustration durch Überforderung und Langeweile durch Unterforderung – beide Zustände wären kontraproduktiv für die Neuroplastizität. Physiologisch zielt dies auf den Erhalt synaptischer Verbindungen durch gezielte, repetitive Stimulation ab, ein Prinzip, das in der Neuropsychologie als „Use it or lose it“ bekannt ist.

Biopsychologische Stressreduktion bei Angehörigen

Viele DiPA fokussieren auf die psychische Gesundheit pflegender Angehöriger. Der physiologische Mechanismus hierbei ist die Reduktion der chronischen Stressantwort der HPA-Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse). Durch Module, die auf Methoden der Kognitiven Verhaltenstherapie (CBT) basieren – wie etwa digitales Resilienztraining oder angeleitete Entspannungsverfahren –, soll der Cortisolspiegel gesenkt werden. Die App fungiert hier als externer Regulator. Technisch wird dies oft durch Biofeedback-Elemente oder strukturierte Tagebuchfunktionen unterstützt, die Muster in der Belastung erkennen und präventive Coping-Strategien vorschlagen, bevor eine Belastungsspitze erreicht wird.

Interoperabilität und Datenschnittstellen

Auf technischer Ebene ist die Interoperabilität ein Schlüsselfaktor für den langfristigen Erfolg und die Integration in die Telematikinfrastruktur (TI). Moderne DiPAs müssen in der Lage sein, Daten nicht nur zu sammeln, sondern perspektivisch auch sicher auszutauschen. Hierbei spielen Standards wie HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) eine zentrale Rolle. Eine DiPA, die Vitaldaten (z.B. Gewicht, Blutdruck bei Pflegebedürftigen mit Herzinsuffizienz) erfasst, muss diese Daten so strukturieren, dass sie theoretisch in eine elektronische Patientenakte (ePA) überführt oder von einem Pflegedienst ausgewertet werden können. Diese technische Schnittstellenkompetenz ist essenziell, um Datensilos zu vermeiden und eine sektorenübergreifende Versorgung zu ermöglichen.

Gamification als Adhärenz-Treiber

Ein oft unterschätzter technischer Mechanismus ist die Gamification. Was trivial klingt, basiert auf fundierten neurobiologischen Erkenntnissen über das Belohnungssystem des Gehirns (Dopamin-Loop). Durch den Einsatz von spieltypischen Elementen (Fortschrittsbalken, Achievements, Avatare) in einem pflegerischen Kontext (z.B. bei Mobilisationsübungen) wird die Motivation zur regelmäßigen Nutzung signifikant erhöht. Gerade bei chronischen Einschränkungen ist die Adhärenz das größte Problem konventioneller Therapien. DiPAs nutzen hier verhaltenspsychologische Trigger, um aus einer lästigen Pflichtübung eine Gewohnheit zu formen („Habit Formation“), die für den pflegerischen Erfolg unabdingbar ist.

Aktuelle Studienlage & Evidenz

Die wissenschaftliche Fundierung von DiPAs ist noch ein junges, aber dynamisch wachsendes Feld. Da das BfArM-Verzeichnis erst seit Kurzem existiert, stammen viele Erkenntnisse aus Studien zu E-Health, Telemedizin und DiGA, die jedoch auf den Pflegekontext übertragbar sind. Die Evidenzgenerierung ist Voraussetzung für die dauerhafte Aufnahme in das Verzeichnis und unterliegt strengen methodischen Standards.

Evidenz zur Reduktion der Pflegebelastung

Systematische Übersichtsarbeiten, wie sie beispielsweise im Journal of Medical Internet Research oder referenziert in PubMed zu finden sind, zeigen positive Effekte webbasierter Interventionen für pflegende Angehörige. Eine Meta-Analyse (z.B. publiziert in The Lancet Digital Health im Kontext allgemeiner digitaler Interventionen) deutet darauf hin, dass digitale psychoedukative Programme Symptome von Depression und Angst bei Pflegenden signifikant reduzieren können. Studien zeigen, dass insbesondere die Asynchronität der Nutzung – also die Möglichkeit, Unterstützung nachts oder in Pausen abzurufen – ein entscheidender Wirkfaktor für die subjektive Entlastung ist.

Studien zur kognitiven Intervention

Im Bereich der Demenzforschung gibt es zahlreiche Publikationen, etwa im New England Journal of Medicine (NEJM) oder spezialisierten gerontologischen Journalen, die den Nutzen computergestützter kognitiver Trainings („Brain Training“) untersuchen. Während der Transfer auf den Alltag („Transfer-Effekt“) wissenschaftlich teils kontrovers diskutiert wird, belegen diverse Studien, dass spezifische digitale Interventionen zumindest den Status quo der kognitiven Fähigkeiten länger erhalten können als reine Passivität. Für DiPAs bedeutet dies, dass der Nachweis eines „positiven Versorgungseffektes“ oft nicht in der Heilung, sondern in der Verzögerung der Progression liegt.

Versorgungsforschung und Health Economics

Neben der klinischen Wirksamkeit rückt die gesundheitsökonomische Betrachtung in den Fokus. Untersuchungen, die im Deutschen Ärzteblatt diskutiert werden, weisen darauf hin, dass der Einsatz digitaler Tools Krankenhausweinweisungen durch präventives Monitoring verhindern kann (z.B. Sturzprävention). Wenn eine DiPA dazu beiträgt, dass ein Pflegebedürftiger drei Monate länger in der Häuslichkeit verbleiben kann, bevor eine stationäre Heimunterbringung notwendig wird, ist der gesundheitsökonomische „Return on Invest“ für die Pflegekassen enorm, selbst bei einer Erstattung von 50 Euro monatlich. Die laufenden Erprobungsstudien der DiPA-Hersteller zielen genau auf diese „Hard Outcomes“ ab.

Praxis-Anwendung & Implikationen

Die Theorie der DiPA ist vielversprechend, doch die Praxis der Kostenerstattung und Anwendung birgt Hürden. Für Experten in der Pflegeberatung und im Case Management ist es entscheidend, den genauen Workflow der Beantragung und Abrechnung zu kennen, um Klienten effektiv zu unterstützen. Der Prozess unterscheidet sich fundamental vom bekannten „Rezept-Weg“ der GKV.

Der Antragsweg: Kein Rezept notwendig

Anders als bei DiGA, die primär ärztlich verordnet werden, ist für eine DiPA kein ärztliches Rezept erforderlich. Dies ist eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers, um die Pflegeberufe zu stärken und die Ärzteschaft zu entlasten. Der Pflegebedürftige stellt einen direkten Antrag bei seiner Pflegekasse. Formulare hierfür halten die Kassen bereit, oft genügt auch ein formloses Schreiben unter Nennung der gewünschten DiPA (PZN oder Name). Nach Prüfung der Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad-Bescheid) erteilt die Kasse einen Bewilligungsbescheid. Dieser Prozess stärkt die Autonomie der Pflegebedürftigen, erfordert aber auch eine höhere Gesundheitskompetenz („Health Literacy“) bei der Auswahl der richtigen Anwendung.

Abrechnungsmodelle: Kostenerstattung vs. Sachleistung

In der Praxis haben sich zwei Wege der Finanzierung etabliert. Der klassische Weg ist das Kostenerstattungsprinzip: Der Versicherte bezahlt die App (z.B. Abo im App-Store oder Rechnung des Herstellers) zunächst selbst und reicht die Belege bei der Pflegekasse ein. Dies kann für finanzschwache Haushalte eine Barriere darstellen. Alternativ bieten viele Hersteller mittlerweile eine Abtretungserklärung an. Hierbei tritt der Versicherte seinen Anspruch bis zur Höhe von 50 Euro an den Hersteller ab, der dann direkt mit der Pflegekasse abrechnet. Für die Praxisberatung ist es essenziell, Klienten auf diese Möglichkeit der Direktabrechnung hinzuweisen, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden.

Die Rolle der ergänzenden Unterstützungsleistungen

Der Höchstbetrag von 50 Euro deckt nicht nur die App selbst ab. § 40b SGB XI sieht vor, dass auch „ergänzende Unterstützungsleistungen“ erstattungsfähig sind. Das bedeutet: Wenn ein ambulanter Pflegedienst bei der Einrichtung der App hilft oder die Daten gemeinsam mit dem Patienten auswertet, kann dies theoretisch über das 50-Euro-Budget abgerechnet werden, sofern die App selbst nicht das gesamte Budget ausschöpft. In der Realität kosten viele DiPAs jedoch bereits knapp unter 50 Euro, sodass für personelle Dienstleistungen kaum Spielraum bleibt. Dennoch ist dies eine wichtige Option für komplexe Installationen oder Schulungen.

Kombination mit anderen Leistungen

Ein entscheidender Vorteil der DiPA-Erstattung ist ihre Additivität. Die 50 Euro werden zusätzlich zu anderen Leistungen gewährt. Sie werden nicht auf das Pflegegeld (§ 37 SGB XI), die Pflegesachleistungen (§ 36 SGB XI) oder den Entlastungsbetrag (§ 45b SGB XI) angerechnet. Dies ist ein wichtiges Argument in der Beratung: Es geht dem Pflegebedürftigen finanziell nichts verloren, wenn er eine DiPA nutzt. Es handelt sich um ein „On-Top“-Budget, das verfällt, wenn es nicht genutzt wird. Diese Information ist oft der Schlüssel, um Skepsis gegenüber den Kosten bei älteren Menschen abzubauen.

Häufige Fragen (FAQ)

Im Folgenden finden Sie Antworten auf die drängendsten Fragen zur praktischen Umsetzung und den rechtlichen Rahmenbedingungen von Digitalen Pflegeanwendungen. Diese Sektion dient der schnellen Orientierung für Fachpersonal und Betroffene.

Was genau sind Digitale Pflegeanwendungen (DiPA)? Digitale Pflegeanwendungen (DiPA) sind Apps oder browserbasierte Anwendungen, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geprüft und zugelassen wurden. Sie dienen dazu, Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten von Pflegebedürftigen zu mindern oder einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit vorzubeugen. Sie können vom Pflegebedürftigen selbst oder von pflegenden Angehörigen genutzt werden.

Wer hat gesetzlichen Anspruch auf eine DiPA? Anspruchsberechtigt sind alle Versicherten der Sozialen Pflegeversicherung, bei denen ein anerkannter Pflegegrad (1 bis 5) festgestellt wurde. Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob der Pflegebedürftige zu Hause durch Angehörige oder durch einen ambulanten Pflegedienst versorgt wird. Bewohner vollstationärer Pflegeeinrichtungen haben in der Regel keinen Anspruch auf individuelle DiPA-Versorgung über diesen Weg.

Wie beantrage ich die Kostenübernahme bei der Pflegekasse? Der Antrag wird direkt bei der zuständigen Pflegekasse oder privaten Pflegeversicherung gestellt. Ein ärztliches Rezept ist nicht notwendig. Nach Genehmigung durch die Kasse können die Kosten (meist im Erstattungsverfahren oder per Direktabrechnung durch den Hersteller) geltend gemacht werden. Wichtig ist, dass die gewählte App im BfArM-Verzeichnis gelistet ist.

Welche DiPA sind aktuell im BfArM-Verzeichnis gelistet? Da das Verzeichnis dynamisch ist und sich der Markt im Aufbau befindet, ändert sich die Liste stetig. Aktuell befinden sich erste Anwendungen im Prüfverfahren oder sind vorläufig aufgenommen. Es ist zwingend notwendig, vor der Beantragung das offizielle DiPA-Verzeichnis auf der Website des BfArM zu konsultieren, um den aktuellen Status der gewünschten Anwendung zu prüfen.

Was ist der Unterschied zwischen DiGA und DiPA? DiGA (Digitale Gesundheitsanwendungen) sind „Apps auf Rezept“, werden von Ärzten verordnet, von der Krankenkasse bezahlt und dienen der Behandlung von Krankheiten. DiPA (Digitale Pflegeanwendungen) werden von der Pflegekasse bezahlt, benötigen kein Rezept und zielen auf die pflegerische Versorgung, die Selbstständigkeit und die Entlastung im Pflegealltag ab. Die Kostenträger und Rechtsgrundlagen sind strikt getrennt.

Wie hoch ist der monatliche Erstattungsbetrag? Der Gesetzgeber sieht einen Erstattungsbetrag von bis zu 50 Euro pro Monat vor (§ 40b SGB XI). Dieser Betrag kann für die Nutzung der App sowie für direkt damit verbundene Dienstleistungen verwendet werden. Kosten, die über diesen Betrag hinausgehen, müssen vom Versicherten selbst getragen werden.

Fazit

Die Einführung der Digitalen Pflegeanwendungen markiert einen Wendepunkt in der deutschen Pflegelandschaft. Mit dem § 40b SGB XI hat der Gesetzgeber ein Instrument geschaffen, das das Potenzial hat, die häusliche Versorgung nachhaltig zu modernisieren und pflegende Angehörige effektiv zu entlasten. Die Trennung von der ärztlichen Verordnungshohheit hin zu einer direkten Antragstellung bei der Pflegekasse ist ein emanzipatorischer Schritt, der die Pflegebedürftigkeit nicht nur als medizinisches Defizit, sondern als zu managende Lebenssituation begreift.

Dennoch zeigen sich in der Praxis noch Anlaufschwierigkeiten. Das BfArM-Verzeichnis füllt sich nur langsam, da die Anforderungen an den Nachweis des pflegerischen Nutzens hoch sind – und das zu Recht, um die Qualität der Versorgung zu sichern. Für Experten im Gesundheitswesen ist es unerlässlich, die Entwicklung genau zu beobachten. Die Beratungskompetenz hinsichtlich digitaler Tools wird in Zukunft ein entscheidendes Qualitätsmerkmal für Pflegedienste und Beratungsstellen sein. Wer heute versteht, wie DiPAs physiologisch wirken, technisch funktionieren und bürokratisch abgerechnet werden, kann seinen Klienten einen echten Mehrwert bieten und dazu beitragen, die Lücke zwischen analogem Pflegebedarf und digitalen Möglichkeiten zu schließen.

