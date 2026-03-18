Schock: ARDD zieht 2026 nach Boston!

ARDD Umzug Boston ist für viele Praxen und Patienten aktuell ein zentrales Thema.

Key Facts zum ARDD Umzug nach Boston: Die Aging Research & Drug Discovery (ARDD) Konferenz 2026 wird nicht in Kopenhagen stattfinden.

ARDD 2026 wird stattdessen nach Boston verlegt.

Der Umzug unterstreicht Bostons Bedeutung als führendes Zentrum für biomedizinische Forschung.

Boston bietet ein dynamisches Umfeld für Innovationen im Bereich der Langlebigkeitsforschung und Therapieentwicklung.

Der Schritt könnte die Amyloidose-Forschung und die Entwicklung neuer Therapieansätze beschleunigen.

Die Nachricht, dass die Aging Research & Drug Discovery (ARDD) Konferenz 2026 nicht wie geplant in Kopenhagen stattfinden wird, hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft für Aufsehen gesorgt. Diese Konferenz, die sich der Erforschung des Alterns und der Entwicklung von Medikamenten widmet, hat sich über die Jahre als eine der wichtigsten Veranstaltungen in diesem Bereich etabliert. Die plötzliche Ankündigung, dass ARDD 2026 stattdessen in Boston stattfinden wird, wirft Fragen auf und bietet gleichzeitig neue Perspektiven für die Zukunft der Langlebigkeitsforschung.

Die Entscheidung, ARDD nach Boston zu verlegen, ist ein deutliches Signal für die wachsende Bedeutung dieser Stadt als globaler Knotenpunkt für biomedizinische Innovation. Boston beherbergt eine Vielzahl von renommierten Forschungseinrichtungen, Universitäten und Pharmaunternehmen, die sich intensiv mit der Erforschung von altersbedingten Erkrankungen und der Entwicklung von Therapien zur Verlängerung der Lebensspanne beschäftigen. Darüber hinaus bietet Boston ein einzigartiges Ökosystem, das die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Klinikern und Unternehmen fördert und somit den Fortschritt in der medizinischen Forschung beschleunigt.

Der Umzug von ARDD nach Boston könnte insbesondere für die Amyloidose-Forschung von großer Bedeutung sein. Amyloidose ist eine Gruppe von seltenen Erkrankungen, bei denen sich abnormale Proteine, sogenannte Amyloide, in verschiedenen Organen und Geweben ablagern und deren Funktion beeinträchtigen. Die Diagnose und Behandlung von Amyloidose stellen eine große Herausforderung dar, und es besteht ein dringender Bedarf an neuen und wirksamen Therapieansätzen. Boston hat sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum für die Erforschung und Behandlung von Amyloidose entwickelt, und der Umzug von ARDD könnte dazu beitragen, die Bemühungen in diesem Bereich zu verstärken und neue Durchbrüche zu erzielen.

In diesem Artikel werden wir die Hintergründe und Auswirkungen des ARDD Umzugs nach Boston genauer untersuchen. Wir werden uns mit den Grundlagen der Amyloidose auseinandersetzen, die physiologischen und technischen Mechanismen der Erkrankung beleuchten, die aktuelle Studienlage und Evidenz analysieren und die praktischen Anwendungen und Implikationen für die Patientenversorgung diskutieren. Darüber hinaus werden wir häufig gestellte Fragen beantworten und einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Amyloidose-Forschung in Boston geben.

Grundlagen & Definition

Amyloidose ist keine einzelne Krankheit, sondern eine Gruppe von Erkrankungen, die durch die Ablagerung von Amyloidfibrillen in verschiedenen Organen und Geweben gekennzeichnet sind. Amyloidfibrillen sind unlösliche Proteinaggregate, die sich aus fehlgefalteten Proteinen bilden. Diese Ablagerungen können die normale Funktion der betroffenen Organe beeinträchtigen und zu einer Vielzahl von Symptomen führen.

Es gibt verschiedene Arten von Amyloidose, die sich durch das beteiligte Protein und die betroffenen Organe unterscheiden. Die häufigsten Formen sind die Leichtketten-Amyloidose (AL-Amyloidose), die Transthyretin-Amyloidose (ATTR-Amyloidose) und die AA-Amyloidose. Die AL-Amyloidose wird durch die Ablagerung von Leichtketten der Immunglobuline verursacht, die von abnormalen Plasmazellen produziert werden. Die ATTR-Amyloidose wird durch die Ablagerung von Transthyretin verursacht, einem Protein, das von der Leber produziert wird und für den Transport von Schilddrüsenhormonen und Vitamin A verantwortlich ist. Die AA-Amyloidose wird durch die Ablagerung von Serum-Amyloid-A-Protein verursacht, das bei chronischen Entzündungen vermehrt produziert wird. Darüber hinaus gibt es noch weitere, seltenere Formen der Amyloidose.

Die Symptome der Amyloidose können je nach Art der Erkrankung und den betroffenen Organen variieren. Häufige Symptome sind Müdigkeit, Gewichtsverlust, Ödeme, Kurzatmigkeit, Herzrhythmusstörungen, Neuropathie und Nierenfunktionsstörungen. Die Diagnose der Amyloidose kann schwierig sein, da die Symptome oft unspezifisch sind und die Erkrankung selten ist. Die Diagnose wird in der Regel durch eine Biopsie des betroffenen Gewebes gestellt, bei der Amyloidablagerungen nachgewiesen werden können. Zudem können bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomographie (MRT) oder die Szintigraphie eingesetzt werden, um die Ausdehnung der Amyloidablagerungen zu beurteilen.

Die Behandlung der Amyloidose zielt darauf ab, die Produktion des Amyloidproteins zu reduzieren und die Symptome zu lindern. Bei der AL-Amyloidose kann eine Chemotherapie eingesetzt werden, um die abnormalen Plasmazellen zu zerstören. Bei der ATTR-Amyloidose können Medikamente eingesetzt werden, die die Produktion von Transthyretin reduzieren oder die Stabilität des Proteins erhöhen. Bei der AA-Amyloidose zielt die Behandlung darauf ab, die chronische Entzündung zu kontrollieren. Darüber hinaus können supportive Maßnahmen wie Diuretika, Herzmedikamente und Schmerzmittel eingesetzt werden, um die Symptome zu lindern. In einigen Fällen kann eine Organtransplantation erforderlich sein.

Amyloidose Forschung in Boston

Boston hat sich als ein Zentrum für die Amyloidose Forschung etabliert. Dies ist auf die hohe Konzentration von renommierten Forschungsinstitutionen, Universitäten und Pharmaunternehmen zurückzuführen, die sich intensiv mit der Erforschung und Behandlung von Amyloidose beschäftigen. Darüber hinaus bietet Boston ein dynamisches Umfeld, das die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Klinikern und Unternehmen fördert und somit den Fortschritt in der medizinischen Forschung beschleunigt. Der ARDD Umzug Boston wird diese Entwicklung weiter verstärken.

Physiologische/Technische Mechanismen (Deep Dive)

Um die Komplexität der Amyloidose vollständig zu verstehen, ist ein detaillierter Einblick in die physiologischen und technischen Mechanismen der Erkrankung unerlässlich. Die Bildung von Amyloidfibrillen ist ein komplexer Prozess, der von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Dazu gehören die Konzentration des Amyloidproteins, die Aminosäuresequenz des Proteins, die pH-Wert, die Temperatur und das Vorhandensein von Chaperonen.

Der Prozess der Amyloidbildung beginnt in der Regel mit der Entfaltung des Amyloidproteins. Die Entfaltung kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z. B. Mutationen in der Aminosäuresequenz des Proteins, posttranslationale Modifikationen oder Stressbedingungen. Sobald das Protein entfaltet ist, neigt es dazu, sich zu aggregieren und Oligomere zu bilden. Diese Oligomere sind instabil und können sich weiter zu größeren Aggregaten, den Protofibrillen, zusammenlagern. Die Protofibrillen sind die Vorläufer der Amyloidfibrillen. Die Amyloidfibrillen sind lange, unlösliche Proteinaggregate, die eine charakteristische Beta-Faltblattstruktur aufweisen. Diese Beta-Faltblattstruktur macht die Amyloidfibrillen sehr stabil und resistent gegen den Abbau.

Die Ablagerung von Amyloidfibrillen in den Organen und Geweben kann zu einer Vielzahl von Schäden führen. Die Amyloidfibrillen können die Zellen direkt schädigen, indem sie die Zellmembranen destabilisieren oder die Zellorganellen stören. Darüber hinaus können die Amyloidfibrillen Entzündungsreaktionen auslösen, die zu weiteren Schäden führen. Die Entzündungsreaktionen werden durch die Aktivierung von Immunzellen wie Makrophagen und T-Zellen verursacht. Diese Immunzellen setzen Zytokine und andere Entzündungsmediatoren frei, die die Entzündung verstärken und die Gewebeschäden verschlimmern.

Die technischen Aspekte der Amyloidose-Forschung umfassen die Entwicklung von Methoden zur Detektion und Quantifizierung von Amyloidfibrillen, die Identifizierung von Risikofaktoren für die Amyloidbildung und die Entwicklung von Therapien zur Hemmung der Amyloidbildung oder zur Auflösung der Amyloidfibrillen. Zu den wichtigsten Methoden zur Detektion von Amyloidfibrillen gehören die Elektronenmikroskopie, die Röntgendiffraktometrie und die Fluoreszenzspektroskopie. Die Elektronenmikroskopie ermöglicht die Visualisierung der Amyloidfibrillen mit hoher Auflösung. Die Röntgendiffraktometrie ermöglicht die Bestimmung der dreidimensionalen Struktur der Amyloidfibrillen. Die Fluoreszenzspektroskopie ermöglicht die Quantifizierung der Amyloidfibrillen in Gewebeproben.

Die Identifizierung von Risikofaktoren für die Amyloidbildung ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung von Präventionsstrategien. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören genetische Mutationen, chronische Entzündungen, Infektionen und Alterung. Die Entwicklung von Therapien zur Hemmung der Amyloidbildung oder zur Auflösung der Amyloidfibrillen ist ein aktives Forschungsgebiet. Zu den vielversprechenden Therapieansätzen gehören die Verwendung von kleinen Molekülen, Antikörpern und Gen-Therapien. Der Pharma Standort Boston spielt hier eine Schlüsselrolle.

Aktuelle Studienlage & Evidenz (Journals)

Die Amyloidose-Forschung hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, was zu einem besseren Verständnis der Krankheitsmechanismen und zur Entwicklung neuer Therapieansätze geführt hat. Zahlreiche Studien, die in renommierten Fachzeitschriften wie The Lancet, NEJM (New England Journal of Medicine) und PubMed veröffentlicht wurden, haben wichtige Erkenntnisse geliefert.

Eine Studie, die im The Lancet veröffentlicht wurde, untersuchte die Wirksamkeit eines neuen Medikaments zur Behandlung der ATTR-Amyloidose. Die Studie zeigte, dass das Medikament die Progression der Erkrankung verlangsamen und die Lebensqualität der Patienten verbessern konnte. Eine weitere Studie, die im NEJM veröffentlicht wurde, untersuchte die Rolle von genetischen Mutationen bei der Entstehung der ATTR-Amyloidose. Die Studie identifizierte mehrere neue Mutationen, die mit einem erhöhten Risiko für die Erkrankung verbunden sind. Zudem gibt es auf PubMed zahlreiche Studien die sich mit der Kardialen Amyloidose beschäftigen.

Eine Übersichtsarbeit, die in PubMed veröffentlicht wurde, fasste die aktuellen Erkenntnisse über die Diagnose und Behandlung der AL-Amyloidose zusammen. Die Übersichtsarbeit betonte die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose und Behandlung, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. Darüber hinaus wurden in den letzten Jahren mehrere klinische Studien durchgeführt, um die Wirksamkeit von neuen Therapieansätzen für die Amyloidose zu untersuchen. Einige dieser Studien haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt, während andere noch in der Entwicklung sind. Es gibt einige vielversprechende Ansätze in der Seltene Krankheiten Therapie.

Die Evidenz aus diesen Studien deutet darauf hin, dass die Amyloidose-Forschung auf dem richtigen Weg ist. Es besteht jedoch weiterhin ein Bedarf an weiteren Studien, um die Krankheitsmechanismen besser zu verstehen und neue und wirksamere Therapieansätze zu entwickeln. Der ARDD Umzug Boston kann hier einen wichtigen Beitrag leisten.

Praxis-Anwendung & Implikationen

Die Fortschritte in der Amyloidose-Forschung haben erhebliche Auswirkungen auf die klinische Praxis und die Patientenversorgung. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Daher ist es wichtig, dass Ärzte und medizinisches Fachpersonal über die neuesten Erkenntnisse und Empfehlungen zur Diagnose und Behandlung der Amyloidose informiert sind.

Die Entwicklung neuer Therapieansätze hat die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit Amyloidose erweitert. Es gibt jetzt Medikamente, die die Produktion des Amyloidproteins reduzieren oder die Stabilität des Proteins erhöhen können. Darüber hinaus gibt es supportive Maßnahmen, die die Symptome lindern und die Lebensqualität der Patienten verbessern können. Es ist wichtig, dass die Patienten Zugang zu einer umfassenden und multidisziplinären Versorgung haben, die von erfahrenen Ärzten und medizinischem Fachpersonal geleitet wird.

Die Implikationen der Amyloidose-Forschung reichen jedoch über die klinische Praxis hinaus. Die Erkenntnisse über die Krankheitsmechanismen und die Risikofaktoren für die Amyloidbildung können zur Entwicklung von Präventionsstrategien beitragen. Darüber hinaus können die entwickelten Methoden zur Detektion und Quantifizierung von Amyloidfibrillen in anderen Bereichen der medizinischen Forschung eingesetzt werden, z. B. bei der Erforschung von anderen neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson.

Häufige Fragen (FAQ)

Was ist ARDD und welche Bedeutung hat die Organisation? ARDD steht für Aging Research & Drug Discovery. Es handelt sich um eine Konferenz und Organisation, die sich der Erforschung des Alterns und der Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung altersbedingter Erkrankungen widmet. ARDD spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung des wissenschaftlichen Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen Forschern, Klinikern und Unternehmen, die im Bereich der Langlebigkeitsforschung tätig sind. Die Konferenz bietet eine Plattform für die Präsentation neuester Forschungsergebnisse, die Diskussion von Herausforderungen und Chancen und die Förderung von Innovationen. Durch die Zusammenführung von Experten aus verschiedenen Disziplinen trägt ARDD dazu bei, das Verständnis des Alterns zu vertiefen und neue Wege zur Verlängerung der Lebensspanne und zur Verbesserung der Gesundheit im Alter zu finden. Die Organisation hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Akteur im Bereich der Langlebigkeitsforschung entwickelt und trägt maßgeblich dazu bei, die Entwicklung neuer Therapien und Präventionsstrategien voranzutreiben. Der ARDD Umzug Boston ist ein wichtiger Schritt für die Organisation.

Warum verlegt ARDD ihren Hauptsitz nach Boston? Die Entscheidung, ARDD nach Boston zu verlegen, ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Boston hat sich in den letzten Jahren zu einem globalen Zentrum für biomedizinische Forschung und Innovation entwickelt. Die Stadt beherbergt eine Vielzahl von renommierten Forschungseinrichtungen, Universitäten und Pharmaunternehmen, die sich intensiv mit der Erforschung von altersbedingten Erkrankungen und der Entwicklung von Therapien zur Verlängerung der Lebensspanne beschäftigen. Darüber hinaus bietet Boston ein dynamisches Ökosystem, das die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Klinikern und Unternehmen fördert und somit den Fortschritt in der medizinischen Forschung beschleunigt. Die Nähe zu diesen Ressourcen und die Möglichkeit, von den vorhandenen Netzwerken und Kooperationen zu profitieren, machen Boston zu einem idealen Standort für ARDD. Zudem bietet Boston eine attraktive Umgebung für Talente und Investitionen, was für die langfristige Entwicklung und den Erfolg der Organisation von Bedeutung ist. Der ARDD Umzug Boston ermöglicht es ARDD, enger mit den führenden Köpfen und Institutionen im Bereich der Langlebigkeitsforschung zusammenzuarbeiten und somit einen noch größeren Beitrag zur Entwicklung neuer Therapien und Präventionsstrategien zu leisten.

Welche Auswirkungen hat der Umzug auf die Amyloidose-Forschung? Der Umzug von ARDD nach Boston könnte erhebliche Auswirkungen auf die Amyloidose-Forschung haben. Boston hat sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum für die Erforschung und Behandlung von Amyloidose entwickelt. Dies ist auf die hohe Konzentration von renommierten Forschungsinstitutionen, Universitäten und Pharmaunternehmen zurückzuführen, die sich intensiv mit der Erforschung und Behandlung von Amyloidose beschäftigen. Durch die Verlegung des Hauptsitzes nach Boston kann ARDD die Zusammenarbeit mit diesen Institutionen und Unternehmen verstärken und die Entwicklung neuer Therapieansätze beschleunigen. Darüber hinaus kann ARDD dazu beitragen, das Bewusstsein für die Amyloidose zu schärfen und die Forschung in diesem Bereich zu fördern. Der Umzug könnte auch dazu führen, dass mehr Ressourcen und Investitionen in die Amyloidose-Forschung fließen, was zu neuen Durchbrüchen und Fortschritten führen könnte. Insgesamt wird erwartet, dass der Umzug von ARDD nach Boston einen positiven Einfluss auf die Amyloidose-Forschung haben wird und dazu beitragen wird, die Lebensqualität von Patienten mit Amyloidose zu verbessern.

Welche neuen Therapieansätze für Amyloidose werden in Boston entwickelt? In Boston werden derzeit verschiedene neue Therapieansätze für Amyloidose entwickelt. Dazu gehören die Entwicklung von Medikamenten, die die Produktion des Amyloidproteins reduzieren oder die Stabilität des Proteins erhöhen, die Entwicklung von Antikörpern, die die Amyloidfibrillen abbauen, und die Entwicklung von Gentherapien, die die Produktion des Amyloidproteins blockieren. Darüber hinaus werden in Boston auch neue Ansätze zur Diagnose und Überwachung der Amyloidose entwickelt, die eine frühzeitige Diagnose und eine bessere Behandlung ermöglichen sollen. Einige dieser Therapieansätze befinden sich noch in der präklinischen Entwicklung, während andere bereits in klinischen Studien getestet werden. Die vielversprechendsten Ansätze könnten in den nächsten Jahren zu neuen Medikamenten und Therapien für Patienten mit Amyloidose führen. Der Pharma Standort Boston ist hier federführend.

Welche Rolle spielt Boston als biomedizinischer Standort? Boston spielt eine herausragende Rolle als biomedizinischer Standort. Die Stadt beherbergt eine Vielzahl von renommierten Forschungseinrichtungen, Universitäten und Pharmaunternehmen, die sich intensiv mit der Erforschung und Behandlung von Krankheiten beschäftigen. Zu den bekanntesten Institutionen gehören die Harvard Medical School, das Massachusetts Institute of Technology (MIT), das Brigham and Women’s Hospital und das Massachusetts General Hospital. Diese Institutionen ziehen talentierte Forscher, Ärzte und Unternehmer aus der ganzen Welt an und tragen maßgeblich zur Entwicklung neuer Therapien und Technologien bei. Darüber hinaus bietet Boston ein dynamisches Ökosystem, das die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Klinikern und Unternehmen fördert und somit den Fortschritt in der medizinischen Forschung beschleunigt. Die Stadt verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, ein starkes Risikokapital und eine unterstützende Regierung, die die biomedizinische Industrie fördert. Boston hat sich in den letzten Jahren zu einem globalen Zentrum für Innovationen in den Bereichen Genomik, Proteomik, Zelltherapie und personalisierte Medizin entwickelt. Die Stadt spielt eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung von Krankheiten und der Verbesserung der menschlichen Gesundheit.

Wie beeinflusst der Umzug die Patientenversorgung und klinische Studien? Der Umzug von ARDD nach Boston könnte die Patientenversorgung und klinische Studien in mehrfacher Hinsicht beeinflussen. Durch die Nähe zu den führenden Forschungseinrichtungen und Krankenhäusern in Boston kann ARDD dazu beitragen, die Entwicklung neuer Therapien und Diagnoseverfahren zu beschleunigen. Dies könnte zu einer schnelleren Verfügbarkeit von innovativen Behandlungen für Patienten mit Amyloidose und anderen altersbedingten Erkrankungen führen. Darüber hinaus kann ARDD die Rekrutierung von Patienten für klinische Studien erleichtern, da Boston eine große und vielfältige Bevölkerung hat. Die Zusammenarbeit mit den lokalen Krankenhäusern und Forschungseinrichtungen kann dazu beitragen, die Studien effizienter durchzuführen und die Ergebnisse schneller zu veröffentlichen. Der Umzug könnte auch dazu führen, dass mehr Ressourcen und Investitionen in die klinische Forschung fließen, was die Entwicklung neuer Therapien weiter beschleunigen könnte. Insgesamt wird erwartet, dass der Umzug von ARDD nach Boston einen positiven Einfluss auf die Patientenversorgung und die klinische Forschung haben wird und dazu beitragen wird, die Lebensqualität von Patienten mit Amyloidose und anderen altersbedingten Erkrankungen zu verbessern.

Fazit

Der Umzug der Aging Research & Drug Discovery (ARDD) Konferenz nach Boston im Jahr 2026 ist ein bedeutendes Ereignis, das die wachsende Bedeutung der Stadt als globales Zentrum für biomedizinische Forschung und Innovation unterstreicht. Boston bietet ein dynamisches Umfeld, das die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Klinikern und Unternehmen fördert und somit den Fortschritt in der medizinischen Forschung beschleunigt. Der Umzug wird voraussichtlich die Amyloidose-Forschung und die Entwicklung neuer Therapieansätze beschleunigen, was zu einer verbesserten Patientenversorgung und Lebensqualität führen könnte.

Die Amyloidose-Forschung hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, was zu einem besseren Verständnis der Krankheitsmechanismen und zur Entwicklung neuer Therapieansätze geführt hat. Es besteht jedoch weiterhin ein Bedarf an weiteren Studien, um die Krankheitsmechanismen besser zu verstehen und neue und wirksamere Therapieansätze zu entwickeln. Die Fortschritte in der Amyloidose-Forschung haben erhebliche Auswirkungen auf die klinische Praxis und die Patientenversorgung. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Die Zukunft der Amyloidose-Forschung in Boston sieht vielversprechend aus. Mit der Unterstützung von ARDD und den zahlreichen renommierten Forschungseinrichtungen und Unternehmen in der Stadt wird erwartet, dass neue Durchbrüche und Fortschritte erzielt werden. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Auswirkungen der Umzug auf die Amyloidose-Forschung haben wird, aber die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Entwicklung sind gegeben. Der ARDD Umzug Boston ist ein positives Signal für die Zukunft der Amyloidose-Forschung und die Hoffnung auf neue und wirksamere Therapien.

📚 Evidenz & Quellen Dieser Artikel basiert auf aktuellen Standards. Für Fachinformationen verweisen wir auf: → BMG

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Dieser Artikel dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt. Keine Heilversprechen.

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