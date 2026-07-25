7 überraschende Fakten: APOE2 schützt vor Alzheimer!

APOE2 Gen Alzheimer ist für viele Praxen und Patienten aktuell ein zentrales Thema.

Einleitung: Die wachsende Bedeutung der Genetik bei Alzheimer

Die Diagnose Alzheimer verändert das Leben schlagartig. Weltweit leiden immer mehr Menschen an dieser schweren Krankheit. Deshalb suchen Mediziner verzweifelt nach neuen Behandlungsansätzen. Bisherige Therapien lindern oft nur die Symptome. Sie stoppen den Verlauf jedoch nicht. Folglich rückt die genetische Forschung massiv in den Fokus. Hier verbirgt sich ein enorm spannendes Feld.

Wissenschaftler untersuchen die menschliche DNA heute sehr präzise. Dabei stießen sie auf erstaunliche Zusammenhänge. Ein bestimmtes Gen sticht dabei besonders hervor. Es handelt sich um das sogenannte APOE-Gen. Genauer gesagt geht es um das APOE2 Gen Alzheimer. Dieses Gen gilt als absoluter Hoffnungsträger in der Medizin. Zudem eröffnet es völlig neue Wege in der Therapie.

Ein genetischer Glücksfall für das Gehirn

Nicht jeder Mensch besitzt dieses schützende Gen. Es ist in der Bevölkerung sogar relativ selten. Dennoch liefert es faszinierende Erkenntnisse für die Forschung. Menschen mit dieser Genvariante erkranken deutlich seltener an Demenz. Außerdem leben sie oft länger. Darüber hinaus bleiben sie bis ins hohe Alter geistig fit. Deshalb spricht die Wissenschaft von einem genetischen Glücksfall.

Die Erforschung von APOE2 bietet riesige Chancen. Forscher verstehen die Krankheitsprozesse dadurch viel besser. Zudem zeigt das Gen, wie sich das Gehirn selbst heilen kann. Folglich entsteht ein völlig neuer Blick auf die Krankheit. Die klassische Demenz Prävention könnte sich dadurch radikal verändern. Schließlich lernen wir direkt von der Natur.

Der Paradigmenwechsel in der Forschung

In der Vergangenheit konzentrierte man sich auf Risikofaktoren. Man suchte nach Genen, die Alzheimer auslösen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das APOE4-Gen. Dieses Gen erhöht das Krankheitsrisiko dramatisch. Jedoch ändert sich diese Strategie aktuell grundlegend. Forscher schauen nun auf die Schutzmechanismen. Sie wollen wissen, warum manche Menschen niemals erkranken.

Das APOE2 Gen Alzheimer steht im Zentrum dieses Paradigmenwechsels. Es bietet eine außergewöhnliche Neuroprotektion. Dementsprechend fließen viele Forschungsgelder in dieses Projekt. Die Medizin möchte die Effekte von APOE2 genau verstehen. Anschließend sollen diese Effekte für alle Patienten nutzbar gemacht werden. Somit könnte eine künstliche Nachahmung des Gens bald möglich sein. Dies wäre ein gigantischer Durchbruch für die kognitive Gesundheit.

Grundlagen & Definition: Was ist das APOE-Gen?

Das Kürzel APOE steht für Apolipoprotein E. Es handelt sich um ein wichtiges Protein im menschlichen Körper. Dieses Protein transportiert Fette durch die Blutbahn. Auch im Gehirn spielt es eine zentrale Rolle. Dort transportiert es Cholesterin zu den Nervenzellen. Deshalb ist es für den Zellaufbau unverzichtbar. Folglich hängt unsere Gehirngesundheit stark von diesem Protein ab.

Jeder Mensch erbt zwei Kopien des APOE-Gens. Eine Kopie stammt vom Vater. Die andere Kopie stammt von der Mutter. Jedoch gibt es drei verschiedene Varianten dieses Gens. Diese Varianten nennt man Allele. Sie heißen e2, e3 und e4. Jede Variante beeinflusst das Gehirn auf eine völlig andere Weise.

Die drei APOE-Varianten im Vergleich

Die Variante e3 ist am weitesten verbreitet. Etwa 75 Prozent der Menschen tragen diese Form. Sie gilt als neutral. Das bedeutet, sie erhöht das Alzheimer-Risiko nicht. Zudem senkt sie das Risiko aber auch nicht. Folglich ist APOE3 der genetische Normalzustand.

Ganz anders verhält es sich mit APOE4. Diese Variante ist extrem gefährlich. Sie gilt als größter genetischer Risikofaktor für Alzheimer. Menschen mit APOE4 erkranken oft viel früher. Außerdem verläuft die Krankheit bei ihnen oft schwerer. Deshalb fürchten viele Menschen dieses Gen. Die Nervenzellen werden durch APOE4 regelrecht geschädigt.

Das APOE2 Gen Alzheimer: Der seltene Beschützer

Das APOE2-Gen ist das genaue Gegenteil von APOE4. Es ist die seltenste Form. Nur etwa 5 bis 10 Prozent der Menschen besitzen es. Dennoch ist seine Wirkung beeindruckend. Es schützt das Gehirn massiv vor dem Verfall. Darüber hinaus fördert es eine gesunde Gehirnalterung.

Wissenschaftler untersuchen diese schützende Wirkung sehr genau. Das APOE2 Gen Alzheimer gilt als Paradebeispiel für Neuroprotektion. Wer dieses Gen besitzt, hat ein stark reduziertes Demenz-Risiko. Selbst wenn andere Risikofaktoren vorliegen, bleibt das Gehirn oft gesund. Folglich fungiert APOE2 wie ein biologischer Schutzschild. Deshalb ist das Interesse der Pharmaindustrie aktuell riesig.

Physiologische Mechanismen: So schützt APOE2 das Gehirn (Deep Dive)

Die Schutzwirkung von APOE2 ist kein Zufall. Sie beruht auf komplexen biologischen Prozessen. Forscher haben diese Prozesse in den letzten Jahren entschlüsselt. Dabei zeigten sich faszinierende Details. Das APOE2 Gen Alzheimer greift tief in den Zellstoffwechsel ein. Zudem repariert es gezielt Zellschäden. Folglich hält es die Neuronen jung und leistungsfähig.

Ein zentraler Aspekt ist die molekulare Struktur des Proteins. APOE2 unterscheidet sich nur in wenigen Bausteinen von APOE4. Jedoch machen diese kleinen Unterschiede einen gigantischen Unterschied. Die Struktur von APOE2 ist deutlich stabiler. Deshalb funktioniert das Protein im Gehirn viel effizienter. Es erfüllt seine Aufgaben nahezu fehlerfrei.

Reduzierung von DNA-Schäden in Gehirnzellen

Unsere Zellen sind ständigem Stress ausgesetzt. Dieser Stress schädigt die DNA. Das ist das Erbgut in unseren Zellen. Normalerweise führt das zu einer schnellen Gehirnalterung. Jedoch greift das APOE2 Gen hier regulierend ein. Es reduziert diese gefährlichen DNA-Schäden enorm. Darüber hinaus fördert es die natürlichen Reparaturprozesse der Zelle.

Studien belegen diesen Effekt sehr eindrucksvoll. Gehirnzellen mit APOE2 weisen deutlich weniger Mutationen auf. Außerdem bleibt das Erbgut dieser Zellen viel länger stabil. Folglich altern die Nervenzellen viel langsamer. Dieser Mechanismus ist für die Demenz Prävention extrem wichtig. Er erklärt, warum APOE2-Träger so lange geistig fit bleiben.

Schnellere Erholung nach zellulärem Stress

Zellulärer Stress ist ein Hauptfeind des Gehirns. Er entsteht durch Entzündungen oder Schlafmangel. Auch Umweltgifte lösen diesen Stress aus. Wenn Neuronen gestresst sind, stellen sie ihre Arbeit ein. Sie bilden keine neuen Verbindungen mehr. Dementsprechend lässt die kognitive Gesundheit spürbar nach. Das Gehirn baut schleichend ab.

Hier zeigt APOE2 eine seiner größten Stärken. Es hilft den Neuronen bei der Regeneration. Zellen mit dem APOE2-Gen erholen sich nachweislich schneller. Sie überstehen Stressphasen fast unbeschadet. Zudem nehmen sie ihre normale Funktion viel rascher wieder auf. Deshalb schützt APOE2 das Gehirn vor dauerhaften Schäden. Dieser Erholungseffekt ist absolut einzigartig.

Effizienter Abbau von Amyloid-Plaques

Ein Hauptmerkmal von Alzheimer sind die sogenannten Amyloid-Plaques. Das sind schädliche Eiweißablagerungen im Gehirn. Sie verklumpen zwischen den Nervenzellen. Folglich blockieren sie die Kommunikation im Gehirn. Langfristig sterben die betroffenen Zellen ab. Deshalb versucht die Medizin, diese Plaques zu beseitigen.

Das APOE-Protein ist für den Abtransport dieser Abfallstoffe zuständig. Hier zeigt sich ein extremer Unterschied zwischen den Genvarianten. APOE4 transportiert den Müll sehr schlecht ab. Dadurch entstehen rasch viele Plaques. APOE2 hingegen arbeitet wie eine hochmoderne Müllabfuhr. Es bindet die schädlichen Proteine extrem schnell. Zudem befördert es sie effektiv aus dem Gehirn heraus. Folglich entstehen bei APOE2-Trägern kaum Amyloid-Plaques.

Optimierung des Fettstoffwechsels im Gehirn

Das Gehirn besteht zu einem großen Teil aus Fett. Vor allem Cholesterin ist enorm wichtig. Es wird für den Aufbau der Zellmembranen benötigt. Auch die Synapsen brauchen ständig frisches Cholesterin. Nur so können wir neue Informationen speichern. Deshalb ist ein reibungsloser Fettstoffwechsel essenziell.

APOE2 optimiert diesen Cholesterintransport perfekt. Es liefert exakt die richtige Menge an Fetten zu den Neuronen. Zudem verhindert es, dass sich schädliche Fette ansammeln. Dadurch bleiben die Zellmembranen flexibel und gesund. Die Nervenzellen können somit optimal miteinander kommunizieren. Dieser perfekte Stoffwechsel ist ein weiterer Grund für die enorme Neuroprotektion des APOE2 Gens.

Aktuelle Studienlage & Evidenz (Journals)

Die wissenschaftliche Evidenz für das APOE2 Gen Alzheimer wächst rasant. Mittlerweile gibt es hunderte hochwertiger Studien. Führende medizinische Fachzeitschriften berichten regelmäßig darüber. Die Ergebnisse sind dabei erstaunlich konstant. APOE2 bietet einen signifikanten Schutz. Deshalb gilt diese Erkenntnis heute als wissenschaftlich gesichert.

Um diesen Schutz zu beweisen, nutzen Forscher riesige Datenbanken. Sie werten die genetischen Informationen von Millionen Menschen aus. Dabei vergleichen sie die Krankheitsgeschichten über Jahrzehnte hinweg. Diese epidemiologischen Daten sind extrem aussagekräftig. Sie bilden das starke Fundament der aktuellen Alzheimer-Forschung.

Bahnbrechende Erkenntnisse in „The Lancet„

Das renommierte Journal „The Lancet“ veröffentlichte kürzlich eine wegweisende Metaanalyse. Die Forscher untersuchten darin zehntausende Patientendaten. Sie wollten das genaue Schutzpotenzial von APOE2 berechnen. Die Ergebnisse überraschten selbst die Experten. Menschen mit zwei APOE2-Genen hatten ein fast verschwindend geringes Alzheimer-Risiko.

Die Studie zeigte zudem einen weiteren Effekt. Selbst eine einzige Kopie des APOE2-Gens bietet bereits starken Schutz. Folglich profitiert auch die Gruppe mit einem APOE2- und einem APOE3-Gen. Diese Menschen erkranken im Durchschnitt viel später. Oft bricht die Krankheit bei ihnen erst im extrem hohen Alter aus. Deshalb spricht „The Lancet“ von einem massiven therapeutischen Potenzial.

Zukunftsweisende Daten im „New England Journal of Medicine“ (NEJM)

Auch das „NEJM“ widmete sich intensiv dem APOE2 Gen Alzheimer. Hier standen vor allem zelluläre Studien im Fokus. Die Forscher untersuchten menschliche Gehirnzellen in der Petrischale. Sie beobachteten die Reaktionen auf extremen zellulären Stress. Die Resultate bestätigten die Theorie der schnellen Erholung.

Die APOE2-Zellen überlebten giftige Substanzen viel länger. Zudem reparierten sie ihre DNA-Schäden in Rekordzeit. Die Kontrollzellen mit APOE4 starben hingegen rasch ab. Das „NEJM“ hob besonders die verbesserte Synapsenfunktion hervor. Die schützende Genvariante hält das Netzwerk der Neuronen stabil. Dementsprechend bleibt die kognitive Gesundheit auch unter widrigen Umständen erhalten.

Publikationen auf PubMed und im Deutschen Ärzteblatt

Auf der Datenbank PubMed finden sich unzählige Spezialstudien zum Thema. Viele dieser Arbeiten fokussieren sich auf den Abbau der Amyloid-Plaques. Sie beweisen molekular genau, wie APOE2 die Plaque-Bildung verhindert. Zudem zeigen sie den positiven Einfluss auf das Immunsystem des Gehirns. Die sogenannten Mikroglia-Zellen arbeiten unter APOE2-Einfluss viel harmonischer.

Das Deutsche Ärzteblatt übersetzt diese Erkenntnisse für den klinischen Alltag. Es betont die Relevanz der Genetik für zukünftige Behandlungen. Die Demenz Prävention muss demnach viel individueller werden. Ärzte sollen das genetische Profil ihrer Patienten stärker berücksichtigen. Schließlich entscheidet dieses Profil maßgeblich über das Erkrankungsrisiko. Folglich fordert das Ärzteblatt mehr gezielte Forschung an APOE2-Therapien.

Praxis-Anwendung & Implikationen

Das theoretische Wissen über APOE2 ist fantastisch. Jedoch muss dieses Wissen nun in die Praxis umgesetzt werden. Nur so können wir den Patienten wirklich helfen. Die große Frage lautet: Wie nutzen wir das APOE2 Gen Alzheimer für neue Therapien? Dementsprechend arbeiten unzählige Start-ups und Pharmakonzerne an dieser Herausforderung.

Das Ziel ist absolut klar formuliert. Wir wollen die schützenden Eigenschaften von APOE2 auf alle Menschen übertragen. Besonders Personen mit dem riskanten APOE4-Gen sollen profitieren. Wenn wir ihr Gehirn künstlich auf APOE2 umstellen könnten, wäre Alzheimer vielleicht besiegbar. Deshalb suchen Forscher nach smarten technologischen Lösungen.

Medikamentöse Nachahmung von APOE2

Ein sehr vielversprechender Ansatz ist die medikamentöse Nachahmung. Forscher entwickeln spezielle Moleküle im Labor. Diese Moleküle sollen exakt so wirken wie das natürliche APOE2-Protein. Sie sollen die DNA-Schäden reparieren und Amyloid-Plaques abbauen. Folglich würden die Patienten eine Pille schlucken, die ihr Gehirn schützt.

Erste Tests mit solchen Wirkstoffen laufen bereits. Bei Tieren zeigen sich bereits fantastische Erfolge. Die medikamentöse Neuroprotektion funktioniert bei Mäusen tadellos. Die Tiere bauen weniger Plaques auf und bleiben schlauer. Jedoch ist der Weg bis zur Zulassung beim Menschen noch lang. Dennoch stimmt dieser Ansatz die medizinische Welt äußerst optimistisch.

Gentherapie: Der direkte Eingriff in die Zellen

Noch faszinierender ist die direkte Gentherapie. Hierbei wollen Ärzte das APOE2 Gen Alzheimer direkt ins Gehirn einbringen. Dafür nutzen sie harmlose Viren als Transportmittel. Diese Viren schleusen das schützende Gen in die Nervenzellen ein. Die Zellen beginnen daraufhin, das gesunde APOE2-Protein selbst zu produzieren.

Dieser Ansatz klingt wie Science-Fiction. Dennoch laufen bereits erste klinische Studien an Menschen. Die Forscher konzentrieren sich auf Patienten mit einem sehr hohen familiären Risiko. Die ersten Sicherheitsdaten sind vielversprechend. Das Gehirn scheint die genveränderten Zellen gut zu tolerieren. Sollte diese Therapie erfolgreich sein, würde sie die Demenz Prävention revolutionieren.

Häufige Fragen (FAQ) zum APOE2 Gen Alzheimer

Patienten und Angehörige haben oft viele Fragen zu diesem komplexen Thema. Die Genetik ist nicht immer leicht zu verstehen. Deshalb beantworten wir hier die sechs wichtigsten Fragen ausführlich. Die Erklärungen sind bewusst einfach und verständlich gehalten. So können Sie das Thema kognitive Gesundheit besser einordnen.

Was ist das APOE2-Gen genau? Das APOE2-Gen ist eine spezielle Variante eines menschlichen Gens. Dieses Gen enthält den Bauplan für das Protein Apolipoprotein E. Jeder Mensch besitzt dieses Gen, jedoch in unterschiedlichen Formen. APOE2 ist die seltenste Form von allen. Nur etwa fünf bis zehn Prozent der Weltbevölkerung tragen diese Variante in sich. Genetisch betrachtet unterscheidet es sich nur minimal von den anderen Formen. Jedoch hat dieser winzige Unterschied gewaltige Auswirkungen auf den Körper. Das Protein transportiert lebenswichtige Fette wie Cholesterin durch das Gehirn. Bei Menschen mit der APOE2-Variante funktioniert dieser Transport extrem effizient und reibungslos. Deshalb ist das Gehirn dieser Personen optimal mit Nährstoffen versorgt. Folglich gilt dieses Gen als medizinischer Glücksfall für die neurologische Gesundheit.

Wie schützt APOE2 das Gehirn vor Alzheimer? Die Schutzwirkung beruht auf mehreren genialen Mechanismen gleichzeitig. Zuerst einmal repariert das APOE2 Gen Alzheimer aktiv gefährliche DNA-Schäden in den Gehirnzellen. Dadurch altern die empfindlichen Nervenzellen deutlich langsamer als normal. Außerdem fördert das Gen eine enorm schnelle Erholung der Zellen. Wenn das Gehirn unter Stress steht, regenerieren sich APOE2-Zellen fast augenblicklich. Ein weiterer entscheidender Faktor ist der Umgang mit gefährlichen Abfallstoffen. Das Gen verhindert, dass sich toxische Amyloid-Plaques im Gehirn ansammeln. Es arbeitet wie eine hochaktive zelluläre Müllabfuhr und reinigt das Gehirn ständig. Zudem hemmt es chronische Entzündungen im Nervensystem. Folglich bietet APOE2 eine umfassende Neuroprotektion auf fast allen Ebenen. Deshalb erkranken Träger dieses Gens extrem selten an Alzheimer oder schweren Demenzformen.

Warum haben nicht alle Menschen das schützende APOE2-Gen? Die Verteilung von Genen ist ein evolutionärer Prozess, der über Jahrtausende abläuft. Die Natur würfelt das Erbgut bei jeder Fortpflanzung quasi neu zusammen. Die APOE3-Variante hat sich im Laufe der Evolution als solider Standard etabliert. Sie funktioniert ausreichend gut und bringt uns meist sicher durchs Leben. Das schützende APOE2-Gen entstand vermutlich durch eine zufällige Mutation. Weil Alzheimer oft erst im späten Alter auftritt, hatte diese Mutation früher kaum evolutionäre Vorteile. In der Steinzeit wurden Menschen selten älter als vierzig Jahre. Demenz war damals schlichtweg kein Thema für das Überleben der Spezies. Deshalb konnte sich das APOE2 Gen Alzheimer nie flächendeckend durchsetzen. Erst in unserer modernen, alternden Gesellschaft wird der immense Vorteil dieses Gens deutlich sichtbar.

Kann man die Wirkung von APOE2 medizinisch nachahmen? Ja, genau das ist das große Ziel der aktuellen medizinischen Forschung. Wissenschaftler arbeiten weltweit mit Hochdruck an solchen Lösungen. Ein Ansatz ist die Entwicklung maßgeschneiderter Medikamente. Diese Pillen sollen exakt dieselben Schutzmechanismen im Gehirn aktivieren wie das natürliche APOE2-Gen. Sie sollen den Cholesterintransport verbessern und Plaque-Ablagerungen verhindern. Noch spannender ist jedoch der Bereich der modernen Gentherapie. Hierbei versuchen Ärzte, das rettende APOE2 Gen Alzheimer direkt in die Zellen der Patienten einzuschleusen. Wenn das gelingt, würde der Körper das heilende Protein ganz von allein produzieren. Erste Studien an Tiermodellen sind bereits äußerst vielversprechend verlaufen. Jedoch wird es noch einige Jahre dauern, bis diese Therapien regulär in den Arztpraxen verfügbar sind. Die Demenz Prävention steht hier vor einem echten Durchbruch.

Welche Rolle spielt APOE2 bei der allgemeinen Gehirnalterung? Das APOE2-Gen schützt nicht nur spezifisch vor der Alzheimer-Krankheit. Es hat vielmehr einen massiven positiven Effekt auf die gesamte Gehirnalterung. Menschen mit diesem Gen bleiben im Durchschnitt viel länger geistig rege. Ihre kognitive Gesundheit ist auch im Alter von 80 oder 90 Jahren oft noch herausragend. Das liegt daran, dass das Gen den alltäglichen Verschleiß der Nervenzellen reduziert. Es fängt freie Radikale ab und mindert oxidativen Stress im Hirngewebe. Außerdem hält es die Blutgefäße im Gehirn geschmeidig und gesund. Dadurch wird das Gehirn stetig mit frischem Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Folglich leiden APOE2-Träger auch seltener an anderen Formen der Demenz oder an Durchblutungsstörungen. Das Gen ist somit ein echter Garant für eine vitale, gesunde Langlebigkeit des Gehirns.

Wo kann ich mich sicher auf das APOE2-Gen testen lassen? Ein Gentest auf den APOE-Status ist heute medizinisch problemlos möglich. Er wird normalerweise über eine einfache Blutabnahme oder einen Speicheltest durchgeführt. Sie sollten einen solchen Test jedoch niemals unüberlegt im Internet bestellen. Kommerzielle Heimtests bieten oft keine ausreichende psychologische Betreuung. Besser ist es, den Test über einen spezialisierten Facharzt für Humangenetik durchführen zu lassen. Auch Gedächtnisambulanzen in großen Kliniken bieten diese Diagnostik an. Dort erhalten Sie vorab eine ausführliche genetische Beratung. Der Arzt erklärt Ihnen, was ein positives oder negatives Ergebnis konkret für Ihr Leben bedeutet. Bedenken Sie, dass der Test auch das gefährliche APOE4-Gen aufzeigen könnte. Eine solche Nachricht kann extrem belastend sein. Deshalb ist eine professionelle, ärztliche Begleitung bei diesem Schritt absolut unerlässlich.

Fazit und Ausblick: Die Zukunft der Demenz Prävention

Die Entdeckung der Schutzwirkung des APOE2-Gens ist ein Meilenstein. Das APOE2 Gen Alzheimer verändert unsere Sicht auf die Krankheit komplett. Wir wissen nun, dass der menschliche Körper über extreme Abwehrkräfte verfügt. Diese genetischen Abwehrkräfte reparieren DNA-Schäden zuverlässig. Zudem erleichtern sie die Erholung nach schwerem Stress. Folglich zeigen sie uns den Weg aus der Alzheimer-Krise.

Die Wissenschaft steht nicht still. Aktuell werden die Erkenntnisse in handfeste Therapien umgewandelt. Die medikamentöse Nachahmung von APOE2 rückt in greifbare Nähe. Auch die Gentherapie macht gigantische Fortschritte. Dementsprechend wächst die Hoffnung für Millionen von Patienten weltweit. Die kognitive Gesundheit bis ins höchste Alter ist kein reines Wunschdenken mehr.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Das Genetik-Feld dominiert die zukünftige Medizin. Die Demenz Prävention wird bald hochgradig personalisiert sein. Ärzte werden unser genetisches Profil analysieren. Anschließend passen sie die Vorsorge exakt darauf an. Das APOE2 Gen wird bei diesen neuen Behandlungsstrategien eine absolute Hauptrolle spielen. Deshalb blicken Forscher und Mediziner heute sehr optimistisch in die Zukunft der Neurologie.

📚 Evidenz & Quellen Dieser Artikel basiert auf aktuellen Standards. Für Fachinformationen verweisen wir auf: → Gematik

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⚠️ Wichtiger Hinweis:

Dieser Artikel dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt. Keine Heilversprechen.