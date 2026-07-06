Neue Methode: Bekannte Medikamente gegen das Altern

Einführung: Das enorme Potenzial bekannter Wirkstoffe

Die Natur der medizinischen Regulierung ist streng und komplex. Deshalb ist es extrem teuer, ein völlig neues Medikament zu entwickeln. Zudem dauert dieser Prozess oft mehr als ein Jahrzehnt. Folglich suchen Forscher nach effizienteren Alternativen. Eine sehr beliebte Methode ist das Finden einer neuen Anwendung. Dabei nutzt man ein bereits zugelassenes Medikament für neue Zwecke. Daher erhält dieses Vorgehen in der Wissenschaft sehr viel Aufmerksamkeit. Manchmal ist diese Aufmerksamkeit jedoch größer als der tatsächliche Nutzen. Infolgedessen ist das typische Ergebnis oft nur ein marginaler Nebennutzen. Echte medizinische Sensationen bleiben dabei leider meistens aus.

Dieses Phänomen wird zweifellos auch bei Behandlungen gegen das Altern auftreten. Dennoch investiert die Longevity Forschung massiv in diesen Bereich. Die Menschen werden herausfinden, dass viele bestehende Medikamente kleine Effekte zeigen. Beispielsweise beeinflussen sie das Altern und die Lebensspanne in Tierversuchen positiv. Daraufhin werden einige dieser Anti-Aging Medikamente sicherlich vermarktet. Außerdem werden sie von vielen Menschen weltweit konsumiert werden. Jedoch wird das meiste davon keinen großen Unterschied für die Welt bedeuten. Folglich bleibt der bahnbrechende Erfolg in der Breite oft aus.

Die Suche nach dem nächsten Rapamycin

Wie stehen also die Chancen für eine echte Entdeckung? Die Wahrscheinlichkeit, einen massiven Effekt zu finden, ist gering. Wir suchen nach einer Wirkungsgröße ähnlich der von Rapamycin. Dieses Medikament zeigt nämlich erstaunliche Resultate in der Altersforschung. Jedoch ist die Entdeckung solcher Wirkstoffe extrem selten. Daher müssen Wissenschaftler abertausende von zugelassenen Substanzen prüfen. Zudem erfordert dies präzise und langwierige Screening-Verfahren. Dennoch bleibt die Hoffnung auf einen medizinischen Durchbruch bestehen.

Außerdem müssen wir die wirtschaftlichen Aspekte betrachten. Pharmaunternehmen haben ein großes Interesse an bekannten Wirkstoffen. Dadurch sparen sie enorme Kosten in der klinischen Entwicklung. Des Weiteren sind die Sicherheitsprofile dieser Substanzen bereits detailliert bekannt. Folglich ist das Risiko für unerwartete Nebenwirkungen deutlich geringer. Somit bietet das Drug Repurposing eine attraktive Abkürzung. Allerdings muss die Wirksamkeit bei der Alterung erst bewiesen werden. Dies erfordert jedoch große und teure klinische Studien am Menschen.

Grundlagen & Definition: Was ist Drug Repurposing?

Das Konzept des Drug Repurposing ist in der Medizin nicht neu. Jedoch gewinnt es in der modernen Gerontologie stark an Bedeutung. Der Begriff beschreibt die Umnutzung bekannter pharmazeutischer Wirkstoffe. Dabei wird eine völlig neue Indikation für das Medikament erforscht. Deshalb nennt man diesen Prozess oft auch Neupositionierung. Zudem spart dieses Vorgehen entscheidende Ressourcen im Gesundheitswesen. Folglich können neue Therapien viel schneller zum Patienten gelangen. Darüber hinaus entfallen die frühen Phasen der Toxizitätsprüfung.

In der Altersforschung ist das Ziel klar definiert. Wir wollen die menschliche Lebenserwartung verlängern. Gleichzeitig streben wir nach einer längeren Gesundheitsspanne. Daher suchen wir nach Substanzen, die den Alterungsprozess verlangsamen. Diese sogenannten Anti-Aging Medikamente greifen in grundlegende biologische Prozesse ein. Dennoch ist das Altern selbst keine offiziell anerkannte Krankheit. Folglich ist es schwer, Medikamente explizit dafür zuzulassen. Daher müssen Forscher kreative Wege in der Regulierung finden.

Die Rolle der Gerontologie in der modernen Medizin

Die Gerontologie ist die Wissenschaft vom Altern. Sie untersucht die körperlichen und sozialen Aspekte des Älterwerdens. Infolgedessen bildet sie die Basis für die Longevity Forschung. Zudem sucht sie nach den wahren Ursachen des körperlichen Verfalls. Früher dachte man, Altern sei ein unabänderliches Schicksal. Heute jedoch betrachten Wissenschaftler das Altern als einen formbaren Prozess. Deshalb suchen sie intensiv nach molekularen Stellschrauben. Folglich rücken bekannte Medikamente immer mehr in den Fokus.

Ein zentraler Aspekt ist die molekulare Ebene der Zellen. Hier passieren die entscheidenden Fehler über die Lebenszeit. Zudem sammeln sich genetische Mutationen und Proteinschäden an. Daher verlieren die Zellen nach und nach ihre Funktion. Folglich altert das gesamte Organsystem des Menschen. Deshalb versuchen Forscher, genau hier mit Medikamenten einzugreifen. Außerdem wollen sie die körpereigenen Reparaturmechanismen wieder aktivieren. Somit könnte der gesamte Verfallsprozess massiv verlangsamt werden.

Physiologische & Technische Mechanismen (Deep Dive)

Die Biologie des Alterns ist extrem komplex. Dennoch haben Wissenschaftler einige zentrale Mechanismen entschlüsselt. Diese sogenannten „Hallmarks of Aging“ sind das Ziel neuer Therapien. Zudem spielen verschiedene Nährstoffsensoren eine entscheidende Rolle im Körper. Deshalb konzentriert sich die Suche nach Anti-Aging Medikamenten auf diese Netzwerke. Eines der wichtigsten Netzwerke ist der mTOR-Signalweg. Folglich müssen wir diesen Mechanismus im Detail verstehen. Dadurch können wir die Wirkung von Rapamycin besser einordnen.

Darüber hinaus spielt die zelluläre Energieproduktion eine wesentliche Rolle. Hier kommt das Enzym AMPK ins Spiel. Es fungiert als zentraler zellulärer Energiesensor. Zudem reguliert es den gesamten Stoffwechsel der Zelle. Wenn die Zelle wenig Energie hat, wird AMPK aktiviert. Daraufhin schaltet die Zelle auf Reparatur und Überleben um. Folglich verlangsamt sich der zelluläre Alterungsprozess erheblich. Daher suchen Forscher nach Medikamenten, die AMPK künstlich aktivieren können.

Der mTOR-Signalweg und Rapamycin

mTOR steht für „Mechanistic Target of Rapamycin“. Es ist ein zentraler Proteinkomplex in unseren Zellen. Zudem steuert es das Zellwachstum und den Stoffwechsel. Wenn viel Nahrung vorhanden ist, ist mTOR stark aktiv. Folglich wachsen die Zellen und teilen sich schnell. Jedoch hemmt eine hohe mTOR-Aktivität die zelluläre Müllabfuhr. Diese wichtige Müllabfuhr nennt man Autophagie. Daher sammeln sich bei überaktivem mTOR toxische Abfallstoffe in der Zelle an. Somit beschleunigt sich der Alterungsprozess deutlich.

Rapamycin ist ein bekanntes Immunsuppressivum aus der Transplantationsmedizin. Allerdings hat es eine faszinierende Nebeneigenschaft. Es hemmt den mTOR-Signalweg sehr spezifisch und effektiv. Dadurch wird dem Körper ein simulierter Nahrungsentzug vorgegaukelt. Daraufhin aktivieren die Zellen sofort die reinigende Autophagie. Zudem stoppen sie unkontrolliertes Wachstum und konzentrieren sich auf Reparaturen. Folglich konnte Rapamycin die Lebensspanne in vielen Tiermodellen verlängern. Deshalb gilt es als stärkster Kandidat unter den Anti-Aging Medikamenten.

Die Bedeutung der AMPK-Aktivierung

Ein weiterer wichtiger Mechanismus ist die AMPK-Aktivierung. AMPK misst das Verhältnis von AMP zu ATP in der Zelle. Somit erkennt es sofort, wenn die zelluläre Energie knapp wird. Daraufhin leitet es weitreichende metabolische Veränderungen ein. Zudem fördert es die Neubildung von Mitochondrien. Diese Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zellen. Folglich verbessert eine hohe AMPK-Aktivität die zelluläre Fitness. Daher ist die Aktivierung dieses Enzyms extrem erstrebenswert für die Longevity Forschung.

Ein sehr bekanntes Medikament kann diesen Prozess auslösen. Es handelt sich um Metformin, ein gängiges Diabetes-Medikament. Metformin hemmt leicht die Energieproduktion in den Mitochondrien. Infolgedessen steigt der AMP-Spiegel in der Zelle an. Daraufhin wird das schützende AMPK-Enzym stark aktiviert. Zudem senkt Metformin den Blutzuckerspiegel und die Insulinresistenz. Daher vermuten Forscher einen starken lebensverlängernden Effekt. Folglich wird es derzeit in großen klinischen Studien getestet.

Die zelluläre Seneszenz und Senolytika

Die zelluläre Seneszenz ist ein weiterer entscheidender Faktor beim Altern. Seneszente Zellen sind gealterte Zellen, die sich nicht mehr teilen. Jedoch sterben diese Zellen nicht einfach ab, wie sie es sollten. Stattdessen verbleiben sie wie „Zombies“ im menschlichen Gewebe. Zudem sondern sie giftige Entzündungsstoffe ab. Dieser toxische Mix wird als SASP (Senescence-Associated Secretory Phenotype) bezeichnet. Folglich schädigen sie das umliegende, gesunde Gewebe massiv. Daher beschleunigen seneszente Zellen das Altern des gesamten Körpers enorm.

Wissenschaftler haben nun eine neue Klasse von Medikamenten entdeckt. Diese Substanzen nennen sich Senolytika. Sie können diese Zombie-Zellen gezielt aufspüren und abtöten. Zu den bekanntesten Senolytika gehören Dasatinib und Quercetin. Dasatinib ist eigentlich ein bewährtes Medikament gegen Leukämie. Quercetin hingegen ist ein natürlicher Pflanzenstoff. Zusammen bilden sie einen starken Cocktail gegen die zelluläre Seneszenz. Folglich könnten sie alte Gewebe wieder verjüngen. Deshalb gelten Senolytika als extrem vielversprechende Anti-Aging Medikamente.

Aktuelle Studienlage & Evidenz (Journals)

Die wissenschaftliche Evidenz für diese Medikamente wächst rasant. In namhaften Journals werden wöchentlich neue Ergebnisse publiziert. PubMed verzeichnet tausende von Artikeln zum Thema Drug Repurposing. Zudem berichten renommierte Fachzeitschriften über durchschlagende Erfolge im Tierversuch. Beispielsweise zeigte das Journal *The Lancet* kürzlich neue kardiologische Daten. Diese Daten weisen auf positive Langzeiteffekte von Metformin hin. Dennoch muss man diese Ergebnisse kritisch betrachten. Tierversuche lassen sich nämlich nicht immer auf Menschen übertragen.

Auch das *New England Journal of Medicine (NEJM)* diskutiert das Thema intensiv. Hier stehen vor allem die Sicherheitsaspekte im Vordergrund. Rapamycin hat beispielsweise starke immunsuppressive Nebenwirkungen. Daher kann es nicht einfach unbedacht geschluckt werden. Zudem warnt das *Deutsche Ärzteblatt* vor voreiliger Selbstmedikation. Folglich sind kontrollierte, placebokontrollierte Studien am Menschen zwingend erforderlich. Nur so kann die echte Wirksamkeit zweifelsfrei bewiesen werden. Daher arbeiten Forscher weltweit an riesigen Studiennetzwerken.

Der TAME-Trial zu Metformin

Eine der wichtigsten Studien ist der TAME-Trial. TAME steht für „Targeting Aging with Metformin“. Diese bahnbrechende Studie wird in den USA durchgeführt. Zudem soll sie beweisen, dass Metformin altersbedingte Krankheiten verzögert. Dafür werden über 3000 ältere Menschen über Jahre hinweg beobachtet. Folglich ist es die erste große klinische Studie dieser Art. Daher wartet die gesamte Longevity Forschung gespannt auf die Ergebnisse. Wenn sie erfolgreich ist, würde dies die medizinische Welt verändern.

Der TAME-Trial versucht auch, regulatorische Hürden zu überwinden. Bisher erkennt die FDA das Altern nicht als Krankheit an. Deshalb kann man kein Medikament offiziell gegen das Altern zulassen. Der TAME-Trial fasst jedoch verschiedene Alterskrankheiten als primären Endpunkt zusammen. Dazu gehören Herzkrankheiten, Krebs und Demenz. Somit versuchen die Forscher, einen juristischen Präzedenzfall zu schaffen. Daraufhin könnten in Zukunft weitere Anti-Aging Medikamente leichter zugelassen werden. Folglich ist diese Studie von historischer Bedeutung.

Studien zur zellulären Seneszenz

Die Studienlage zu Senolytika ist ebenfalls extrem dynamisch. Erste klinische Phase-1-Studien wurden bereits erfolgreich publiziert. Dabei wurde die Kombination aus Dasatinib und Quercetin getestet. Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose erhielten diese neuartige Therapie. Daraufhin verbesserten sich ihre physischen Parameter messbar. Zudem zeigte sich eine Reduktion der Entzündungsmarker im Blut. Folglich scheinen diese Anti-Aging Medikamente das Prinzip der zellulären Seneszenz erfolgreich anzugreifen. Dennoch sind die Langzeitfolgen noch völlig unklar.

Forscher an der Mayo Clinic führen diesen Bereich aktuell an. Sie publizieren regelmäßig neue Erkenntnisse in Fachjournalen. Zudem untersuchen sie weitere senolytische Substanzen wie Fisetin. Fisetin ist ebenfalls ein pflanzlicher Stoff mit erstaunlichen Eigenschaften. In Mäusen konnte es die gesunde Lebensspanne signifikant verlängern. Daher laufen derzeit Studien an älteren Menschen, um diesen Effekt zu bestätigen. Folglich könnte die gezielte Vernichtung alter Zellen bald klinische Realität werden.

Praxis-Anwendung & Implikationen

Die praktische Anwendung von Anti-Aging Medikamenten steckt noch in den Kinderschuhen. Offiziell ist keines dieser Medikamente zur Lebensverlängerung zugelassen. Dennoch gibt es einen massiven Trend zum Off-Label-Use. Dabei verschreiben mutige Ärzte diese Medikamente auf eigenen Wunsch der Patienten. Allerdings geschieht dies oft in einer rechtlichen Grauzone. Zudem tragen die Patienten das volle gesundheitliche Risiko. Folglich raten medizinische Fachgesellschaften dringend von einer unkontrollierten Einnahme ab.

Darüber hinaus sind die Kosten ein wichtiger Faktor. Alte, patentfreie Medikamente wie Metformin sind extrem günstig. Deshalb sind sie für die breite Masse leicht zugänglich. Jedoch haben Pharmaunternehmen wenig finanzielles Interesse daran. Sie können mit alten Medikamenten keine großen Gewinne mehr erzielen. Daher mangelt es oft an Sponsorengeldern für die großen Studien. Somit müssen diese Studien meist durch Stiftungen oder staatliche Gelder finanziert werden. Dies verlangsamt den wissenschaftlichen Fortschritt enorm.

Die Rolle der Präzisionsmedizin

Nicht jedes Medikament wirkt bei jedem Menschen gleich. Deshalb spielt die personalisierte Medizin eine immer größere Rolle. Wir müssen herausfinden, wer von welchem Anti-Aging Medikament profitiert. Zudem brauchen wir verlässliche Biomarker für das biologische Alter. Nur so können wir die Wirksamkeit einer Therapie überhaupt messen. Folglich müssen die epigenetischen Uhren der Patienten regelmäßig kontrolliert werden. Daraufhin kann die Dosierung der Medikamente individuell angepasst werden.

Außerdem müssen mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten beachtet werden. Ältere Menschen nehmen oft bereits viele verschiedene Pillen ein. Daher besteht ein hohes Risiko für gefährliche Interaktionen. Zudem kann Rapamycin beispielsweise den Blutzuckerstoffwechsel stören. Infolgedessen müssen Ärzte die Blutwerte ihrer Patienten extrem engmaschig überwachen. Folglich erfordert die Longevity-Medizin eine hochspezialisierte ärztliche Betreuung. Somit ist der Weg zur breiten Selbstanwendung noch sehr weit und steinig.

Häufige Fragen (FAQ)

Wie funktioniert das neue Screening für Anti-Aging-Medikamente? Das Screening neuer Anti-Aging Medikamente stützt sich heute stark auf moderne Technologien. Wissenschaftler nutzen sogenannte High-Throughput-Screening Verfahren im Labor. Dabei werden Millionen von bereits zugelassenen Wirkstoffen vollautomatisch getestet. Deshalb kommen hochentwickelte Robotersysteme und Zellkulturen zum Einsatz. Zudem nutzen Forscher zunehmend Künstliche Intelligenz, um riesige Datenbanken zu analysieren. Folglich können sie molekulare Muster viel schneller erkennen. Diese Algorithmen suchen gezielt nach Substanzen, die den Stoffwechsel positiv beeinflussen. Daraufhin identifiziert der Computer die vielversprechendsten Kandidaten für weitere Tierversuche. Jedoch ist dieser Prozess trotz Automatisierung noch immer sehr zeitaufwendig. Dennoch beschleunigt diese Methode die Longevity Forschung im Vergleich zu früher massiv. Somit hofft man, bald das nächste Rapamycin zu finden.

Welche bekannten Medikamente könnten das Altern aufhalten? Es gibt derzeit mehrere sehr heiße Kandidaten aus dem Bereich der bekannten Medikamente. Das bekannteste ist sicherlich Rapamycin, ein Immunsuppressivum aus der Transplantationsmedizin. Es blockiert spezifisch den mTOR-Signalweg und fördert die Zellreinigung. Ein weiterer großer Hoffnungsträger ist Metformin, ein Standard-Medikament gegen Diabetes vom Typ 2. Es aktiviert das wichtige AMPK-Enzym und verbessert die mitochondriale Funktion. Zudem rücken Substanzen wie Acarbose in den wissenschaftlichen Fokus. Außerdem erforscht man die senolytische Wirkung des Leukämie-Medikaments Dasatinib sehr intensiv. Folglich gibt es ein ganzes Arsenal an potenziellen Anti-Aging Wirkstoffen. Allerdings muss bei jedem dieser Medikamente die optimale Dosis für gesunde Menschen erst gefunden werden. Daher bleibt die ärztliche Begleitung bei jedem Off-Label-Use absolut essenziell und notwendig.

Was bedeutet Drug Repurposing in der Altersforschung? Drug Repurposing bedeutet schlichtweg die Umnutzung bereits existierender Medikamente für neue Zwecke. In der Gerontologie bedeutet dies, dass bekannte Arzneien als Anti-Aging Medikamente getestet werden. Die Entwicklung eines völlig neuen Medikaments kostet oft Milliarden Euro und dauert Jahrzehnte. Deshalb suchen Wissenschaftler in den Beständen bereits zugelassener Arzneien nach Alternativen. Zudem haben diese bekannten Wirkstoffe bereits alle Phasen der Sicherheitsprüfungen bestanden. Folglich weiß man sehr genau über mögliche Nebenwirkungen und die Toxizität Bescheid. Daraufhin können Forscher viel schneller direkt in die klinischen Tests am Menschen einsteigen. Somit spart das Repurposing massiv Zeit und Ressourcen in der medizinischen Forschung. Allerdings bleibt die Herausforderung, die spezifischen Anti-Aging-Effekte in großen klinischen Studien eindeutig und zweifelsfrei zu beweisen.

Warum ist die zelluläre Seneszenz wichtig für das Altern? Die zelluläre Seneszenz ist einer der wichtigsten Treiber des menschlichen Alterungsprozesses. Mit zunehmendem Alter sammeln unsere Zellen genetische Schäden und Stressfaktoren an. Daraufhin stellen sie ihre Zellteilung komplett ein, um nicht zu Krebszellen zu mutieren. Jedoch sterben diese seneszenten Zellen nicht durch den programmierten Zelltod ab. Stattdessen verbleiben sie wie untote Zombies im menschlichen Gewebe. Zudem sondern sie permanent toxische Entzündungsstoffe, das sogenannte SASP, in ihre Umgebung ab. Folglich entzündet sich das umliegende, eigentlich gesunde Gewebe massiv. Daher beschleunigen diese Zombie-Zellen den altersbedingten Verfall von Organen erheblich. Um die Lebenserwartung zu verlängern, müssen diese Zellen durch spezielle Medikamente, die Senolytika, gezielt beseitigt werden. Daraufhin kann sich das gealterte Gewebe wieder deutlich regenerieren und verjüngen.

Welche Studien belegen die Wirksamkeit dieser Methode? Die Wirksamkeit dieser Anti-Aging Medikamente ist in zahlreichen Tierstudien hervorragend belegt worden. Renommierte Journale wie PubMed, The Lancet oder das NEJM veröffentlichen regelmäßig bahnbrechende Ergebnisse. Beispielsweise konnte Rapamycin die Lebensspanne von Mäusen verlässlich um bis zu 30 Prozent verlängern. Zudem zeigen retrospektive Studien an Diabetikern sehr interessante Muster bezüglich Metformin. Diabetiker, die Metformin einnehmen, leben teilweise länger als gesunde Nicht-Diabetiker. Folglich starteten Forscher den großen TAME-Trial, um diesen Effekt klinisch rein zu beweisen. Jedoch sind prospektive, doppelblinde und placebokontrollierte Studien am gesunden Menschen extrem aufwendig. Daher stehen die finalen Beweise für die menschliche Lebensverlängerung noch aus. Dennoch wächst die wissenschaftliche Evidenz durch moderne Biomarker und Epigenetische Uhren kontinuierlich und sehr schnell weiter.

Wann werden diese Anti-Aging-Medikamente verfügbar sein? Eigentlich sind viele dieser potenziellen Anti-Aging Medikamente bereits heute in der Apotheke verfügbar. Metformin, Rapamycin oder Dasatinib sind alte, etablierte und zugelassene Wirkstoffe. Jedoch sind sie aktuell ausschließlich für ihre ursprünglichen Krankheiten wie Diabetes oder Krebs zugelassen. Daher kann man sie nur über einen sogenannten Off-Label-Use durch einen Arzt bekommen. Eine offizielle Zulassung zur reinen Lebensverlängerung wird noch einige Jahre dauern. Zudem verlangen die Zulassungsbehörden wie die FDA erst harte klinische Beweise aus Studien wie dem TAME-Trial. Folglich rechnen Experten frühestens in zehn Jahren mit offiziellen Anti-Aging-Zulassungen. Bis dahin bleibt die Einnahme auf eigene Gefahr und erfordert zwingend eine ärztliche Begleitung. Dennoch formiert sich bereits heute ein riesiger Markt um diese umgenutzten Longevity-Wirkstoffe.

Fazit: Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Drug Repurposing eine enorme Chance bietet. Die Entdeckung neuer Anti-Aging Medikamente aus dem Fundus bekannter Arzneien ist hochgradig spannend. Medikamente wie Metformin und Rapamycin zeigen bereits in vielen Modellen extrem vielversprechende Resultate. Zudem bieten Senolytika völlig neue Therapieansätze gegen die schädliche zelluläre Seneszenz. Deshalb fließen aktuell Millionenbeträge in die translationale Longevity Forschung. Folglich erleben wir gerade eine revolutionäre Phase in der modernen Gerontologie.

Dennoch müssen wir unsere Erwartungen realistisch und wissenschaftlich fundiert halten. Viele der gefundenen Effekte könnten am Menschen deutlich schwächer ausfallen. Allerdings genügt oft schon eine kleine Verlängerung der Gesundheitsspanne, um das Gesundheitssystem massiv zu entlasten. Darüber hinaus erfordert der Weg zur offiziellen Zulassung noch viel Geduld und große klinische Studien. Somit bleibt abzuwarten, welches dieser Medikamente den ultimativen Durchbruch schafft. Letztendlich könnte die gezielte Umnutzung von Medikamenten unsere Lebenserwartung jedoch nachhaltig positiv verändern.

📚 Evidenz & Quellen Dieser Artikel basiert auf aktuellen Standards. Für Fachinformationen verweisen wir auf: → Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns

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