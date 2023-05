gefunden bei am 08.05.2023 um 21:34 Uhr

Wenn das Ego außer Kontrolle gerät: Symptome und Anzeichen von Narzissmus

Narzissmus kann in jedem Lebensalter zu einem massiven sozialen und gesellschaftlichen Problem werden. Narzisstische Menschen leben stark selbstbezogen. Sie sprechen ausschließlich über sich und erkennen nur ihre eigenen Bedürfnisse. Zudem zeigen sie eine überdimensionierte Selbstverliebtheit. In einer Beziehung oder im Kollegenkreis kann es sehr schwierig sein, mit diesen Menschen zu leben oder zu arbeiten. Das Problem liegt darin, dass viele Betroffene ihre eigene Schwäche nicht erkennen. Sie leben in ihrer Welt und bemerken oftmals nicht, dass ihr Verhalten anstrengend oder gar verletzend ist. Es gibt Hilfe, die muss jedoch angenommen werden.

Narzissmus erkennen und behandeln lassen

Es gilt, Narzissmus Symptome zu erkennen und richtig zu reagieren. Dabei sollten Sie sich bewusst machen, dass Narzissmus eine Persönlichkeitsstörung ist, für die Betroffene nur eingeschränkt selbst verantwortlich sind. Sie benötigen keine Vorwürfe oder gar Ablehnung, sondern Hilfe.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit der Sie selbst oder in Unterstützung Ihres Partners der Persönlichkeitsstörung begegnen können:

* Psychotherapie mit übertragungsfokussiertem Ansatz

* Paartherapie, wenn Sie gemeinsam in einer Beziehung leben

* Psychotherapie auf Basis der Mentalisierung

* Verhaltenstherapie mit kognitivem Ansatz

* Schematherapie

Welche der möglichen Therapien infrage kommt, muss ein Neurologe abklären. Im ersten Schritt ist es wichtig, dass sich der oder die Betroffene des Problems bewusst wird. Es ist in der Regel gar nicht so einfach, sich das narzisstische Verhalten einzugestehen.

Probleme mit dem sozialen Umfeld – bei Narzissten sehr häufig

In vielen Fällen geht der eigentlichen Therapie ein langer Zeitraum voraus, in dem die Betroffenen mit sich selbst und mit ihrem Umfeld große Probleme haben. Diese zeigen sich vornehmlich im sozialen Verhalten. Sie sind eine Belastung für das Umfeld, häufig aber auch für den Betroffenen selbst. Gelingt es, sich der Probleme bewusst zu werden und sich für eine Therapie zu öffnen, ist dies in vielen Fällen der Schritt in ein Leben, das einfacher und erfüllter ist. Dies gilt nicht nur für den oder die Betroffenen, sondern auch für das gesamte Umfeld. Dazu zählen im engeren Kreis die Familie, Freunde und Arbeitskollegen.

Heftige Reaktionen auf Kritik

Kritik an einem Narzissten kann heftige Reaktionen auslösen. Die Betroffenen werden laut, oftmals cholerisch. Im schlimmsten Falle kann auf eine Kritik, die berechtigt erscheinen mag, Gewalt folgen. Gespräche helfen oftmals nicht. Die starke Selbstbezogenheit hat die Unfähigkeit zur Selbstreflexion zur Folge. Erfolgt keine Einsicht und eine darauf folgende Behandlung, kann es dazu führen, dass der Narzisst von der Gesellschaft isoliert ist. Doch auch dafür gibt er in der Regel anderen die Schuld.

Hilfe für den Partner oder enge Familienangehörige

Es ist wichtig, dem Partner oder engen Familienangehörigen Hilfe anzubieten. Gleiches gilt für Freunde, die sich ebenfalls gegenseitig helfen sollten. Im ersten Schritt gilt es zu erkennen, ob es sich wirklich um Narzissmus handelt. Ein vorsichtiges Gespräch kann Aufschluss geben. Es wird am ehesten gelingen, wenn der oder die Betroffene unter der Situation leidet. Gemeinsam ist es möglich, Änderungen im Verhalten zu erwirken. Dies ist häufig ein langer Weg, der sich jedoch lohnt.

No related posts.

weiterlesen »