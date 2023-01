Gesundheitstipps für Krisenzeiten: 4 Augenentzündungen

gefunden bei Pharmama (alter Feed!) am 07.01.2023 um 10:07 Uhr

Augenentzündungen – umgangssprachlich auch „rote Augen“ entstehen aus den unterschiedlichsten Gründen und können von störend bis gefährlich sein. An was es jetzt genau liegt, lässt sich oft schon durch die genaue Evaluation der Beschwerden herausfinden – aber in erster Linie ist es wichtig, dass man bei diesen Warnzeichen bald (!) zum Arzt geht. Wir haben nur 2 Augen. Photo by David Underland on Pexels.com Warnzeichen / Red Flags: Tritt eine oder mehrere dies

