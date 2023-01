Für was ist das schon wieder?

gefunden bei Pharmama (alter Feed!) am 13.01.2023 um 19:28 Uhr

Ruft eine ältere Frau in der Apotheke an. „Ich habe vom Arzt ein Medikament aufgeschrieben bekommen, habe aber keine Ahnung, für was das ist. Könnten sie mir das sagen?“ Das Medikament um das sie sich sorgte war Aricept, sie hatte keine Ahnung weshalb sie die nehmen muss. Der Apotheker erklärt ihr für was es ist – sie sagt, sie begreift nicht, warum ihr Arzt ihr das verschreiben würde, das Problem habe sie gar nicht. Der Apotheker erklärt ihr, dass manche Medikamente auch für ander

weiterlesen »