Wahnsinnswoche 2022:51

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 23.12.2022 um 14:48 Uhr

In dieser Woche 208 Patientenkontakte und 9 Terminausfälle. Ich wünsche Ihnen erträgliche Feiertage! In der letzten Dezemberwoche ist die Praxis am Donnerstag zwischen 15 und 16 Uhr, am Freitag von 10 bis 11 Uhr geöffnet. 2006 wurde für gesetzliche Krankenkassen erstmals die gesetzliche Möglichkeit geschaffen, Rabattverträge mit pharmazeutischen Herstellern abzuschließen. Im GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz wurde 2007 ein Abgabevorrang für rabattvertragsgeregelte Arzneimittel fe

weiterlesen »