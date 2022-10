gefunden bei Medizin - Gesundheit am 07.10.2022 um 09:36 Uhr

Zwei photos von Wildpilzen ,die erste sind in eine Feld neben eine Spielplatz in eine Dorf in NRW ,denke sie sind giftig. Die zweite sind in eine Grünfläche in Uni Bochum die weiss nicht ob giftig Pilzen sind ,denke jedoch nicht

weiterlesen »