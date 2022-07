Wie sinnvoll ist Menstruationswäsche?

gefunden bei am 27.07.2022 um 11:31 Uhr

Wer menstruiert, hat beim Einkauf die Qual der Wahl. Neben traditionellen Binden, Slipeinlagen und Tampons ist das Sortiment an Periodenprodukten in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Einer der Neuzugänge ist Menstruationswäsche. Doch lohnt sich der Kauf von Periodenslips?

Menstruationsunterwäsche und ihre Vorteile

Ob Hipster oder Tanga, Menstruationswäsche gibt es in praktisch jeder Form. Allen gemein ist, dass sie mit einem mehrlagigen saugfähigen Zwickel ausgestattet sind, der die Menstruationsflüssigkeit aufnimmt. Die Periodenunterwäsche wird getragen wie andere Unterwäsche auch. Nur muss kein zusätzlicher “Hygieneartikel” mehr während der Blutung verwendet werden. Stets nur mit Nachschub ausgestattet aus dem Haus zu gehen, entfällt. Je nach Saugfähigkeit ist die eingenähte Saugschicht stärker und größer oder eben kleiner und schwächer. Für jede Periodenstärke und jeden Periodentag kann so das passende Periodenhöschen gewählt werden.

Ein Vorteil von Menstruationswäsche ist, dass sie die Periode unkomplizierter macht. Die saugfähigen Slips können tags und nachts getragen werden und halten (ja nach Saugfähigkeit) sogar bis zu 24 Stunden. Für die meisten Frauen ist ein Wechsel am Ende des Tages, also etwa nach 10 bis 12 Stunden, am bequemsten. Häufigere Wechsel sind natürlich bei Bedarf auch möglich.

Vor allem für alle mit einem sensiblen Intimbereich ist Periodenwäsche angenehmer als traditionelle Binden. Zwar ist in den Periodenslip auch eine undurchlässige Schicht eingenäht, die Haut hat damit allerdings keinen direkten Kontakt. An die empfindliche Haut kommen nur weiche Stoffe wie Baumwolle oder Modal, sodass keine Reizungen wie bei Binden mit Plastik oder parfümierten Slipeinlagen entstehen.

Apropos Plastik: Menstruationswäsche reduziert (Plastik-)Abfall, da sie vielfach wiederverwendbar ist. Die saugfähigen Slips können einfach gewaschen werden und sind nach dem Trocknen wieder einsatzbereit. Über das Leben hinweg können schätzungsweise 15.000 “Hygieneprodukte” wie Binden und Tampons anfallen. Sie alle sind (teils einzeln) in Plastik verpackt und produzieren einen beachtlichen Müllberg. Und sie müssen natürlich immer wieder nachgekauft werden.

Laut einer aktuellen Studie der Kinderrechtsorganisation Plan International (Titel: “Menstruation im Fokus. Erfahrungen von Mädchen und Frauen in Deutschland und weltweit”) sind die monatlichen menstruationsbedingten Ausgaben für 25 Prozent der befragten Mädchen und Frauen zu hoch. Das Resultat: Sie wechseln ihre Binden und Tampons seltener als nötig, um Kosten zu sparen. Durch Menstruationsunterwäsche entfallen die Abhängigkeit und der Kauf von immer neuen Monatshygieneartikeln.

Hat Menstruationswäsche auch Nachteile?

Die saugfähigen Slips sind in der Anschaffung teurer als etwa eine Packung Binden oder Tampons. Um über die Periode zu kommen, sind mehrere Slips mit unterschiedlichen Saugstärken und Schnitten empfehlenswert. Das Geld für ein Set Periodenslips muss man also erst haben und investieren.

Außerdem muss die Menstruationswäsche vor dem nächsten Tragen gewaschen werden. Das erfordert Disziplin und Zeit.

Die saugfähigsten Slips sind dicker und können sich bei eng anliegender Kleidung wie etwa Sportleggings abzeichnen.

Fazit: Ist Menstruationswäsche sinnvoll?

Menstruationsunterwäsche hat viele Vorteile, wird aber nicht jedem, der menstruiert, gefallen. Denn man muss damit klar kommen, dass das Menstruationsblut herausfließt. Laut einer Marketingumfrage aus dem Jahr 2017 ist bekannt, dass mehr als die Hälfte der Frauen in Deutschland Tampons benutzt. Daraus ließe sich ableiten, dass sie ein Produkt bevorzugen, dass die Menstruationsflüssigkeit im Inneren der Vagina auffängt. Für alle anderen ist Menstruationswäsche eine sinnvolle Option.

No related posts.

weiterlesen »