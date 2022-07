Wahnsinnswoche 2022:26

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 02.07.2022 um 11:14 Uhr

In dieser Woche nur indirekte Patientenkontakte und 46 Terminausfälle. Ich hatte aus dem (ansonsten erholsamen) Urlaub eine Corona-Infektion mitgebracht und musste alle Termine absagen. Begleitet von Niesattacken, Hustenanfällen und allgemeiner Hinfälligkeit habe ich mich durch die Woche geschleppt. Sie erreichen mich telefonisch am Montag und am Donnerstag zwischen 14:30 und 15 Uhr. Da ich keine Psychotherapie anbiete und in den nächsten 12-16 Wochen ausgebucht bin, bitte ich von Term

