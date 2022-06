Wahnsinnswoche 2022:22

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 03.06.2022 um 14:56 Uhr

In dieser Woche 202 Patientenkontakte und 14 Terminausfälle. Genug jetzt. Die Praxis ist vom 7.-27.6.2022 geschlossen. Vertretung: Gemeinschaftspraxis neurotal, Friedrich-Ebert-Str. 90, 0202 300586, Mo-Fr 8:00-12:00, Mo, Di, Do 14:30-17:00. Nicht am 8.6.2022! Wer kosteneffizient arbeiten soll, möchte möglichst junge, fitte Gutverdienende zu seinen »Kund:innen« zählen. Alte und chronisch Kranke hingegen auf keinen Fall, denn deren Behandlung ist teuer und ihre Kassenbeiträge gerin

weiterlesen »