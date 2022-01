Wahnsinnswoche 2022:03

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 23.01.2022 um 13:19 Uhr

Der VdEK wünscht, das Sprechstundenangebot müsse jetzt weiter ausgebaut werden. Vergesst es . Bei >60 Wochenstunden bin ich jetzt schon über dem Limit. Und IGEL-Leistungen kann ich auch nicht kürzen. Ich biete nämlich keine an. Kontext

2022 hat gut angefangen. Erst gab es einen Vulkanausbruch mit schönen, mysteriösen Schwerewellen.

Jetzt suchen sie Laboraffen, die offenbar mit dem Auto geflohen sind. So hat es 1968 auch angefangen...

In der Gesundheitspolitik haben sie offenbar ein gestörtes Bild von Psychotherapie:

Wird hoffentlich nicht so kommen, aber allein diese "Vorschläge" zeigen, was für ein gestörtes Bild von Psychotherapie in der Gesundheitspolitik z.T. herrscht. Praxen sollen in ein Ratingsystem eingebunden werden, von einem fachfremdem Institut per Gruselbürokratie kontrolliert pic.twitter.com/UOTRBMnxck — Rätsel des Unbewussten | Lives of the Unconscious (@PodcastUBW) January 19, 2022

I tried to summarize psychiatric genetics in a figure ???? pic.twitter.com/qfxqo0BTEM — Abdel Abdellaoui (@dr_appie) January 18, 2022

Drogenkonsum macht dumm.

Forgetting why you entered a room is called the “ Doorway Effect ”.

Why does walking through doorways make us forget? BBC 8.3.2016

Soulfood: Self Esteem - How Can I Help You

Die ganze Playlist: Soulfood@youtube

In dieser Woche 137 Patientenkontakte und 10 Terminausfälle. Sie erreichen mich telefonisch am Montag und am Donnerstag zwischen 14:30 und 15 Uhr. Da ich keine Psychotherapie anbiete und in den nächsten 12-16 Wochen ausgebucht bin, bitte ich von Terminanfragen abzusehen. Wenn Sie in Wuppertal wohnen, können Sie in dringenden Notfällen derzeit noch ohne Terminvereinbarung in die offene Sprechstunde kommen - bei anhaltender Überlastung behalte ich mir aber vor, diesen Service in den nä

