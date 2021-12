Wahnsinnswoche 2021:51

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 23.12.2021 um 16:54 Uhr

Die Post-Hardcore-Band Moc Turtle hat mit „Klinge“ jetzt einen ganz besonderen Song veröffentlicht. Darin hat die Band zwei Geschichten von Fans verarbeitet, die aus völlig unterschiedlichen Gründen in den Teufelskreis des Ritzens, der Angststörung und Depression geraten sind. via Depressionsliga, 14.12.2021

In diesem Zusammenhang ganz wichtig: Heavy Metal fördert die Gesundheit:

Vibrant local heavy metal scenes - comparable to many other forms of cultural capital - might help to promote health through healthier lifestyles, better coping mechanisms, and a stronger sense of community.

Heavy metal toxicity and mortality—association between density of heavy metal bands and cause specific hospital admissions and mortality: population based cohort study. BMJ 2021;375:e067633

Der verschobene Start von elektronischen Rezepten in Deutschland lässt die Aktien von Online-Apotheken einbrechen.

E-Rezept-Verschiebung prügelt Apothekenwerte. ntv 21.12.2021

Die Compugroup Medical (CGM) teilte diese Woche mit, dass sie Opfer eines Ransomware-Angriffes geworden ist. Der marktführende Hersteller von Software für Arztpraxen, Labors und Kliniken betont dabei, dass die "überwiegende Mehrheit" der Kundensysteme in Betrieb ist und vor dem Ransomware-Angriff sicher sei.

Die Compugroup Medical (CGM) hat mir diese Woche per Fax und in drei Mails mitgeteilt, dass sich das dringend benötigte Update wegen der Kompromittierung der Systeme verzögert und mir anschließend gleich drei unterschiedliche Download-Links angeboten. Ich werde mal nachfragen müssen, ob die sauber sind...

The anxiolytic effects of SSRIs involve psychological factors contingent on dopaminergic neurotransmission while serotonin transporter blockade alone is insufficient for clinical response.

Expectancy effects on serotonin and dopamine transporters during SSRI treatment of social anxiety disorder: a randomized clinical trial. Transl Psychiatry 11, 559 (2021).

Machen Alkohol und Cannabis depressiv? Im Podcast mit @NDRinfo schauen wir uns die Studien dazu an und Rapper Koljah Kolerikah von der @antilopengang , erzählt warum er vom Kiffen Psychosen bekam und weshalb er inzwischen auch nicht mehr trinkt. pic.twitter.com/EycJALHfTS — Stiftung Deutsche Depressionshilfe (@depr_hilfe) December 21, 2021

Hit im Netz: Schizophrener zeigt, wie sich die Krankheit anfühlt https://t.co/nFBPjzVS0C via @tonline — Gemeindepsychiatrie (@IljaRuhl) December 20, 2021

Soulfood: Broken Peach - Let It Snow (Christmas Special)

Die ganze Playlist: Soulfood@youtube

In dieser Woche 124 Patientenkontakte und 15 Terminausfälle. Die Praxis ist am Montag, 27.12.2021 von 10 bis 11 Uhr und am Donnerstag, 30.12.2021 von 15 bis 16 Uhr im Rahmen der Notfallsprechstunde geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten ist die Praxis geschlossen. Ich wünsche Ihnen erträgliche Feiertage!

