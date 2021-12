Wahnsinnswoche 2021:48

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 05.12.2021 um 18:00 Uhr

Wenn Sie dennoch darauf bestehen, sich nicht impfen zu lassen und deswegen Sanktionen (Testpflicht, Schwierigkeiten auf der Arbeit, bei Einkäufen, im ÖPNV oder Restaurantbesuchen etc.) befürchten oder erleben, dann müssen Sie sich damit arrangieren. Ich kann Sie vor den Konsequenzen Ihrer freien Willensentscheidung nicht bewahren, keine Atteste zur Befreiung Impfungen ausstellen oder Arbeitsunfähigkeit besceinigen.

Ich kann Sie nur ermuntern, sich doch noch impfen zu lassen.

Haben (Strafverfolgungs-)Behörden Zugriffsmöglichkeiten auf die elektronische Patientenakte (ePA)? – Eine Anfrage an den Bundesdatenschutzbeauftragten

In der neuen Folge des Podcast „Raus aus der Depression“ von NDRinfo und uns spricht Schlecky Silberstein mit Harald Schmidt über seine Depression. Er berichtet, dass er sich in der ersten Klinik nicht wohl fühlte, dann aber nach einem Klinikwechsel sehr gute Erfahrungen machte.

His thesis centres on trauma: the urgent work of the brain after a traumatic event is to suppress it, through forgetting or self-blame, to avoid being ostracised. But the body does not forget.

Trauma, trust and triumph: psychiatrist Bessel van der Kolk on how to recover from our deepest pain. The Guardian 20.9.2021

A number of theoretically beneficial combinations as well as instances with suboptimal—and even futile—APP approaches are exemplified and discussed from the rational pharmacodynamic and pharmacokinetic pros and cons point-of-view.

The More, the Merrier…? Antipsychotic Polypharmacy Treatment Strategies in Schizophrenia From a Pharmacology Perspective. Front. Psychiatry, 24 November 2021

Soulfood: Wet Leg - Too Late Now

Die ganze Playlist: Soulfood@youtube

In dieser Woche 183 Patientenkontakte und 10 Terminausfälle. Sie erreichen mich telefonisch am Montag und am Donnerstag zwischen 14:30 und 15 Uhr. Da ich keine Psychotherapie anbiete und in den nächsten 12-16 Wochen ausgebucht bin, bitte ich von Terminanfragen abzusehen. Wenn Sie in Wuppertal wohnen, können Sie in dringenden Notfällen derzeit noch ohne Terminvereinbarung in die offene Sprechstunde kommen - bei anhaltender Überlastung behalte ich mir aber vor, diesen Service in den nä

