Das SPIEGEL-Daily-Podcast-Team zu Gast auf der Intensivstation

Daniel Zickler, MD am 04.12.2021 um 08:13 Uhr

Zwei Tage begleiteten uns Regina Steffens und Robert Hauspurg mit Mikro. Und es ging gleich hoch her. Das Ergebnis hört Ihr in diesem Podcast bei Audible. Er ist ausnahmsweise NICHT hinter der Paywall und somit für jedermann frei zugänglich, DANKE dafür. Corona-Intensivstation 43i - PodcastEin Mann behandelt sein Fieber mit Globuli und braucht nun eine künstliche Lunge. Eine Mutter schöpft nach zwei Monaten im Koma Hoffnung. Zwei Tage mit Oberarzt Daniel Zickler in der vierten Welle. Eine

