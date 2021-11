Wahnsinnswoche 2021:46

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 20.11.2021 um 10:10 Uhr

In dieser Woche 175 Patientenkontakte und 14 Terminausfälle. Ich fahre jetzt zum hoffentlich stattfindenden DGPPN-Kongress nach Berlin und verabschiede mich bis zum 29.11. Hat er das wirklich gesagt? Statt Golfplatz am Samstag Impfen am Samstag. Echt jetzt? Samstag muss ich meinen Bentley polieren. Für diese verbale Unverfrorenheit geht der Schwammkopf der Woche an NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU). Nicht von der eigenen Unfähigkeit ablenken, bitte. Es gibt weniger Intensivbett

