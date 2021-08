Wahnsinnswoche 2021:31

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 07.08.2021 um 14:58 Uhr

In dieser Woche 142 Patientenkontakte und 15 Terminausfälle. Ich habe erst in 12-16 Wochen wieder freie Termine. Die Praxis ist nach wie vor völlig überfüllt und gleichzeitig ist die Zahl der Anfragen per Telefon, SMS, Fax und Mail exponentiell angestiegen. Es kann also sein, dass ich ein paar Tage brauche, um alles abzuarbeiten. Die CDU, die mit ihrem Gesundheitsminister gerade eine (in meinen Augen) Digitaltechnologie von fragwürdigem Nutzen (für mich) ins Gesundheitswesen drückt

