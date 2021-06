gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 27.06.2021 um 10:00 Uhr

Die zweite Urlaubswoche war irgendwie verregnet... Borreliose - es ist ein Zeckenjahr. Wenn Sie in England leben, könnten alle Ihre Begegnungen mit Ihrem Hausarzt – Informationen über Ihre körperliche, geistige und sexuelle Gesundheit – an Dritte ‚verkauft‘ werden. Einen Blick auf den Handel der britischen Gesundheitsbehörde NHS (National Health Service) mit Gesundheits- und Behandlungsdaten. patientenrechte-datenschutz.de 22.6.2021 Alkohol-inklusive Gender-Stereotype in

