Wahnsinnswoche 2021:24

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 20.06.2021 um 11:42 Uhr

Und dann wurde in der Nachbarschaft emsig gebohrt, gehämmert, gefräst, gesägt und geflext. Gut, dass es Kophörer gibt...

Donnerstag lag ich den ganzen Tag flach, nachdem ich Mittwoch die zweite AstraZeneca Impfung erhalten hatte.

Vom 08. bis 18. Oktober 2021 nimmt die Woche der Seelischen Gesundheit in diesem Jahr Familien in den Blick. Unter der Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn und dem Motto Gemeinsam über den Berg – Seelische Gesundheit in der Familie werden bundesweit wieder zahlreiche Veranstaltungen sowohl digital als auch live vor Ort stattfinden und über regionale Präventionsangebote aufklären.

Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit steht Veranstaltern dabei inhaltlich mit einem bundesweiten Experten-Netzwerk sowie mit Info-Materialien zur Seite und koordiniert den Online-Veranstaltungskalender. Es beteiligen sich rund 50 Regionen und Städte mit insgesamt über 800 Veranstaltungen.

Elektronische Patientenakte: Sachverständige fordern Opt-Out. heise.de 18.6.2021

Interessant: "Die Sachverständigen forderten zudem, dass nicht mehr die Datensparsamkeit im Vordergrund stehe, sondern die Daten solidarisch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden." Natürlich via Blockchain (Link führt zu Twitter)... Und Gesundheitsminister Spahn (CDU) möchte "eine ein-eindeutige digitale Identität eines jeden Bürgers, bei der alles zusammenläuft, von der Steuer-ID bis zur Kassen-Versicherungsnummer und dem BAföG-Antrag für die Kinder". Ein Traum!

Mit solchen Daten kann man viele schöne Sachen machen:

Man könnte sie für das "Handlungs- und Prüffallkonzept zur Früherkennung von und dem Umgang mit Personen mit Risikopotenzial (PeRiskoP)" glaube ich ganz gut gebrauchen. Mein Vorschlag: den Staatstrojaner flächendeckend ausrollen und jedem, der die Installation verweigert, 2,5% vom Gehalt abziehen.

Oder man verliert einfach den Zugriff auf diese Daten: "struck by a new malware attack"

Oder man macht in der Krise des mittleren Lebens was Sinnvolles damit:

We weighed against each other a rich collection of 40 UK Biobank traits with their interindividual variation in social brain morphology.

Dissecting the midlife crisis: disentangling social, personality and demographic determinants in social brain anatomy. Commun Biol 4, 728 (2021).

The most important types of psychotherapy are efficacious and acceptable in the acute treatment of adult depression.

Ich finde ja, wir sollten alle Daten (Steuererklärung, Patientenakten, Kontoauszüge) frei verfügbar machen. Spart eine Menge Arbeit beim Datenschutz

Psychotherapies for depression: a network meta-analysis covering efficacy, acceptability and long-term outcomes of all main treatment types. World Psychiatry Volume20, Issue2 June 2021 Pages 283-293

Let's just check how the Black Death went... pic.twitter.com/EuGEBXAIYg — Richard K (@RKemb) June 17, 2021

It's #ShowYourStripes Day on 21 June to raise awareness of the fact that #ClimateChange is HERE AND NOW. Download the stripes for your country and join the campaign: https://showyourstripes.info

Soulfood: Simple Headphone Mind · Nurse With Wound · Stereolab

Die ganze Playlist: Soulfood@youtube

-->

Die erste Urlaubswoche war soweit ganz nett. Bei dem Wetter war ich froh, nicht arbeiten zu müssen. Vor dem Vergnügen stand aber die Arbeit: Und dann wurde in der Nachbarschaft emsig gebohrt, gehämmert, gefräst, gesägt und geflext. Gut, dass es Kophörer gibt... Donnerstag lag ich den ganzen Tag flach, nachdem ich Mittwoch die zweite AstraZeneca Impfung erhalten hatte. Vom 08. bis 18. Oktober 2021 nimmt die Woche der Seelischen Gesundheit in diesem Jahr Familien in den Blick. Unt

weiterlesen »