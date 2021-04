gefunden bei Daniel Zickler, MDDaniel Zickler, MD am 08.04.2021 um 22:24 Uhr

Zwischen Therapie und Trauma: Covid-19 auf der Intensivstation Im Zuge der TV-Doku über die Situation auf der Intensivstation hat mich Laura Salm interviewt. Der Pandemia-Podcast “Zwischen Therapie und Trauma: Covid-19 auf der Intensivstation” mit Laurence Erdur, Andreas Krennmair Carl Gierstorfer und mir (uvm) Carl Gierstorfer, Docdays ist nun hier abrufbar. The post Pandemia Podcast first appeared on Daniel Zickler, MD.

