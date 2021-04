gefunden bei Daniel Zickler, MDDaniel Zickler, MD am 03.04.2021 um 23:04 Uhr

"Charité Intensiv" Drei Monate hat Carl Gierstorfer unsere Arbeit auf der Intensivstation begleitet. Das Ergebnis ist eine vierteilige Dokumentation, die nun in der ARD Mediathek abrufbar ist. The post Eindrücke von der Coronastation – Eine Dokumentation first appeared on Daniel Zickler, MD.

