Wahnsinnswoche 2020:47

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 22.11.2020 um 14:01 Uhr

In dieser Woche 172 Patientenkontakte und 15 Terminausfälle. Ich habe erst in 12-16 Wochen wieder freie Termine. Die Praxis ist nach wie vor völlig überfüllt und jetzt bis zum 27.11.2020 geschlossen. Dieses Jahr fällt der traditionelle Besuch des DGPPN-Kongresses in Berlin wegen Corona aus. Stattdessen werde ich mich von zuhause aus online in das Programm einklinken. Mal sehen, wie das wird. Informationen des LVR zum Coronavirus aus dem Bereich Soziales. Is Ketamine Living Up to

weiterlesen »