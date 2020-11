Wahnsinnswoche 2020:44

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 01.11.2020 um 14:08 Uhr

In dieser Woche 147 Patientenkontakte und 16 Terminausfälle. Ich habe erst in 12-16 Wochen wieder freie Termine. Die Praxis ist nach wie vor völlig überfüllt. Einerseits müssen Sie mehr als drei Monate auf freie Termine warten. Andererseits sind zum Beispiel am Dienstag fünf von zehn langfristig vereinbarten Terminen einfach ausgefallen, weil entweder kurzfristig abgesagt wurde oder einfach niemand erschienen ist. Ärgerlich. Hallo LVR: wenn ihr eine Klientin im Betreuten Wohnen m

