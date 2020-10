Wahnsinnswoche 2020:43

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 25.10.2020 um 10:13 Uhr

In dieser Woche 152 Patientenkontakte und 25 Terminausfälle. Ich habe erst in 12-16 Wochen wieder freie Termine. Die Praxis ist nach wie vor völlig überfüllt. Wie leiste ich jemandem Erste Hilfe, der Suizidgedanken hat oder eine Panikattacke? Spiegel 24.10.2020 Covid-19: The global crisis — in data. FT Visual & Data Journalism team October 18 2020 "Vor allem das Gesundheitswesen gerate immer öfter ins Visier von Cyber-Kriminellen." BSI: Die Lage der IT-Sicherheit in Deutsch

